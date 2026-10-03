Súlyos állítást tett a magyar pénzügyminiszter a nyugdíjasokról: Kármán András berúgta a témát – „Sok százezer honfitársunkról beszélünk”

Magyarországon a nyugdíjasok negyede szegénységben él – írta Facebook-oldalán Kármán András pénzügyminiszter. A politikus szerint sok százezer idős ember számára jelent napi megélhetési problémát az élelmiszerek megvásárlása, a gyógyszerek beszerzése vagy az otthon megfelelő fűtése. A pénzügyminiszter szerint egy „tisztességes és felelősségteljes kormány” nem hagyhatja magára a legnehezebb helyzetben lévőket. Mint írta, ez vezette a kormányt akkor is, amikor döntöttek a nyugdíjminimum megnégyszerezéséről és több más ellátás emeléséről.

A nyugdíjasok helyzetéről posztolt Kármán András pénzügyminiszter

Fotó: Havran Zoltán / Világgazdaság

A legkiszolgáltatottabbakkal kezdik a nyugdíjasok között

Kármán András szerint ugyanakkor a szegénység a nyugdíjasoknál szélesebb társadalmi problémát jelent. Úgy fogalmazott, hogy még náluk is jóval többen vannak azok, akik az elmúlt évek és évtizedek „hibás és bűnös politikájának” kárvallottjai. A pénzügyminiszter szerint sok magyar ember számított volna és számít ma is nagyobb segítségre, emberségesebb döntésekre és jobb kormányzati politikára.

A TISZA-kormány egyik legfontosabb célja ezért az, hogy enyhítse a múlt terheit – írta. Kármán szerint hatalmas munkáról van szó, amelynek még csak a kezdetén járnak, és elsőként ott kell beavatkozni, ahol a legsürgetőbb a segítség.

Ennek részeként a kormány:

iskolakezdési támogatást folyósít a rászoruló gyermekek családjainak,

csökkentette, illetve eltörölte a tűzifa és a vényköteles gyógyszerek áfáját,

valamint jelentősen megemelte a nyugdíjminimumot.

A pénzügyminiszter szerint ezek azonban még csak az első lépések egy működőbb és emberségesebb Magyarország felé.

Jelentős változások jöhetnek a nyugdíjaknál 2027-től. A kormány több ponton is átalakítaná az alacsonyabb összegű ellátások rendszerét. A tervezett intézkedések nemcsak a nyugdíjminimumot érintik, hanem további juttatásoknál is új szabályokat hozhatnak. A részletek között azonban akad olyan elem is, amely komoly jogi kérdéseket vet fel – részleteket ebben a cikkünkben talál.

Gazdaságpolitikai fordulatot ígérnek, miközben jött néhány kiábrándító adat

Kármán András szerint a cél nem csupán a legalacsonyabb nyugdíjjal rendelkezők helyzetének javítása. A költségvetés stabilizálásával és a gazdaságpolitikai fordulattal olyan országot szeretnének létrehozni, ahol javul az élethelyzete a pályakezdőknek, az aktív keresőknek és az időseknek is.

Miközben a Tisza-kormány percről percre közvetíti a tisztítótűz minden mozzanatát, a háttérben nagyon súlyos gazdasági folyamatok zajlanak. A magyar gazdaság ezer sebből vérzik, és ha valamikor, akkor szerda reggel nyilvánvalóvá vált, hogy ezek azonnali kormányzati válaszokat igényelnek. Hiába, Kármán Andrásnak csak az 5000 forintos dízeltámogatás jutott eszébe, Kapitány István pedig Facebook-kommentelőket hívott el kávézni – a napokban megjelent három, kiábrándító értékű magyar makrogazdasági adat jelentőségéről itt írtunk.

A pénzügyminiszter szerint már megindultak a kedvező folyamatok: lassult az áremelkedés üteme, erősödött a forint, és megítélése szerint kezd helyreállni a Magyarország iránti bizalom is.