Hozzányúl a kormány a magyar oktatáshoz: Lannert Judit elárulta, mire mehet el még idén 10 milliárd
Átfogó iskolafejlesztési programot indít a kormány, amelynek keretében megkezdődhet a magyar iskolák felújítása. Lannert Judit oktatási miniszter a 2027-es költségvetés bemutatása előtt ismertette az oktatást érintő legfontosabb intézkedéseket. A tervek között béremelések és további jelentős változtatások is szerepelnek.
Béremeléseket is belengetett az oktatási miniszter
Közel tízmilliárd forintot fordít a kormány az iskolafejlesztési program elindítására – jelentette be hétfői Facebook-bejegyzésében Lannert Judit oktatási miniszter. A tárcavezető Magyar Péter miniszterelnök délután 13 órakor kezdődő parlamenti beszéde előtt ismertette a 2027-es költségvetés oktatási prioritásait. A miniszter közlése szerint a fejlesztési program első lépéseként
- felújítják az iskolai mosdókat,
- korszerű tanulási tereket alakítanak ki,
- és megkezdik az iskolaépületek felújítását is.
A tárcavezető ismertetése szerint a közel tízmilliárd forintos induló keretet már az idei évben biztosítják. Lannert Judit megerősítette, hogy a kormány továbbra is garantálja a pedagógusbérek diplomás átlagbérhez viszonyított, legalább 80 százalékos szintjét. Ezt a jövőben teljes egészében hazai költségvetési forrásból finanszírozzák.
Béremelésre számíthatnak a nevelést és oktatást közvetlenül segítő (NOKS), valamint a technikai dolgozók is, a közoktatásban és a szakképzésben egyaránt. A miniszter ugyanakkor nem közölte az emelés pontos mértékét és ütemezését.
A felsőoktatásban szintén változásokat terveznek: a kormány csökkentené az állami fenntartású és a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványokhoz (KEKVA) tartozó egyetemek közötti jelentős bérkülönbségeket.
A 2027-es költségvetésben önálló előirányzatot kap a koragyermekkori nevelés és a felnőttoktatás. Emellett megduplázzák az ifjúságpolitikára fordított költségvetési keretet.
Lannert Judit szerint az oktatáspolitika átalakításának egyik legfontosabb célja az esélyegyenlőtlenségek csökkentése. Ennek megfelelően a következő évi költségvetésben a felzárkóztatásra, a dolgozók megbecsülésére és az iskolai környezet megújítására helyezik a hangsúlyt.
A miniszter hangsúlyozta, hogy az oktatási rendszer átalakításához a finanszírozás mellett a korábbi gyakorlatok felülvizsgálatára is szükség van. Ezért a minisztérium a továbbiakban is szakmai és társadalmi egyeztetésekre kívánja alapozni a változtatásokat, különös figyelmet fordítva a gyermekek, a családok és az oktatásban dolgozók tapasztalataira.