Hozzányúl a kormány a magyar oktatáshoz: Lannert Judit elárulta, mire mehet el még idén 10 milliárd

Átfogó iskolafejlesztési programot indít a kormány, amelynek keretében megkezdődhet a magyar iskolák felújítása. Lannert Judit oktatási miniszter a 2027-es költségvetés bemutatása előtt ismertette az oktatást érintő legfontosabb intézkedéseket. A tervek között béremelések és további jelentős változtatások is szerepelnek.

Az oktatási miniszter ismertetése szerint a közel tízmilliárd forintos induló keretet már az idei évben biztosítják. / Fotó: Lannert Judit Facebook-oldala

Béremeléseket is belengetett az oktatási miniszter

Közel tízmilliárd forintot fordít a kormány az iskolafejlesztési program elindítására – jelentette be hétfői Facebook-bejegyzésében Lannert Judit oktatási miniszter. A tárcavezető Magyar Péter miniszterelnök délután 13 órakor kezdődő parlamenti beszéde előtt ismertette a 2027-es költségvetés oktatási prioritásait. A miniszter közlése szerint a fejlesztési program első lépéseként

felújítják az iskolai mosdókat,

korszerű tanulási tereket alakítanak ki,

és megkezdik az iskolaépületek felújítását is.

A tárcavezető ismertetése szerint a közel tízmilliárd forintos induló keretet már az idei évben biztosítják. Lannert Judit megerősítette, hogy a kormány továbbra is garantálja a pedagógusbérek diplomás átlagbérhez viszonyított, legalább 80 százalékos szintjét. Ezt a jövőben teljes egészében hazai költségvetési forrásból finanszírozzák.

Béremelésre számíthatnak a nevelést és oktatást közvetlenül segítő (NOKS), valamint a technikai dolgozók is, a közoktatásban és a szakképzésben egyaránt. A miniszter ugyanakkor nem közölte az emelés pontos mértékét és ütemezését.

A felsőoktatásban szintén változásokat terveznek: a kormány csökkentené az állami fenntartású és a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványokhoz (KEKVA) tartozó egyetemek közötti jelentős bérkülönbségeket.

A 2027-es költségvetésben önálló előirányzatot kap a koragyermekkori nevelés és a felnőttoktatás. Emellett megduplázzák az ifjúságpolitikára fordított költségvetési keretet.

Lannert Judit szerint az oktatáspolitika átalakításának egyik legfontosabb célja az esélyegyenlőtlenségek csökkentése. Ennek megfelelően a következő évi költségvetésben a felzárkóztatásra, a dolgozók megbecsülésére és az iskolai környezet megújítására helyezik a hangsúlyt.