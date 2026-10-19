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Hozzányúl a kormány a magyar oktatáshoz: Lannert Judit elárulta, mire mehet el még idén 10 milliárd

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Számos ígéretet tett az oktatási miniszter, hogy mire jutna pénz a 2027-es költségvetésből. Lannert Judit a Facebookon ismertette a kormány terveit, amelyek az iskolák felújításától a felsőoktatási bérkülönbségek csökkentéséig több területet érintenek.
VG
2026.10.19, 10:46
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Átfogó iskolafejlesztési programot indít a kormány, amelynek keretében megkezdődhet a magyar iskolák felújítása. Lannert Judit oktatási miniszter a 2027-es költségvetés bemutatása előtt ismertette az oktatást érintő legfontosabb intézkedéseket. A tervek között béremelések és további jelentős változtatások is szerepelnek.

lannert judit, oktatási miniszter
Az oktatási miniszter ismertetése szerint a közel tízmilliárd forintos induló keretet már az idei évben biztosítják. / Fotó: Lannert Judit Facebook-oldala

Béremeléseket is belengetett az oktatási miniszter

Közel tízmilliárd forintot fordít a kormány az iskolafejlesztési program elindítására – jelentette be hétfői Facebook-bejegyzésében Lannert Judit oktatási miniszter. A tárcavezető Magyar Péter miniszterelnök délután 13 órakor kezdődő parlamenti beszéde előtt ismertette a 2027-es költségvetés oktatási prioritásait. A miniszter közlése szerint a fejlesztési program első lépéseként 

  • felújítják az iskolai mosdókat, 
  • korszerű tanulási tereket alakítanak ki, 
  • és megkezdik az iskolaépületek felújítását is. 

A tárcavezető ismertetése szerint a közel tízmilliárd forintos induló keretet már az idei évben biztosítják. Lannert Judit megerősítette, hogy a kormány továbbra is garantálja a pedagógusbérek diplomás átlagbérhez viszonyított, legalább 80 százalékos szintjét. Ezt a jövőben teljes egészében hazai költségvetési forrásból finanszírozzák.

Béremelésre számíthatnak a nevelést és oktatást közvetlenül segítő (NOKS), valamint a technikai dolgozók is, a közoktatásban és a szakképzésben egyaránt. A miniszter ugyanakkor nem közölte az emelés pontos mértékét és ütemezését.

A felsőoktatásban szintén változásokat terveznek: a kormány csökkentené az állami fenntartású és a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványokhoz (KEKVA) tartozó egyetemek közötti jelentős bérkülönbségeket.

A 2027-es költségvetésben önálló előirányzatot kap a koragyermekkori nevelés és a felnőttoktatás. Emellett megduplázzák az ifjúságpolitikára fordított költségvetési keretet.

Lannert Judit szerint az oktatáspolitika átalakításának egyik legfontosabb célja az esélyegyenlőtlenségek csökkentése. Ennek megfelelően a következő évi költségvetésben a felzárkóztatásra, a dolgozók megbecsülésére és az iskolai környezet megújítására helyezik a hangsúlyt.

A miniszter hangsúlyozta, hogy az oktatási rendszer átalakításához a finanszírozás mellett a korábbi gyakorlatok felülvizsgálatára is szükség van. Ezért a minisztérium a továbbiakban is szakmai és társadalmi egyeztetésekre kívánja alapozni a változtatásokat, különös figyelmet fordítva a gyermekek, a családok és az oktatásban dolgozók tapasztalataira.

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