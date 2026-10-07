Óraátállítás 2026: jobb ha tudja, idén korábban kell átállítani az órákat – ekkor kezdődik a téli időszámítás

Idén egy nappal korábban érkezik a téli időszámítás, mint 2025-ben, így október 25-én hajnalban vissza kell állítani az órákat. Az óraátállítás miatt hajnali 3 óráról 2 órára kell visszatekerni az órákat, vagyis egy órával többet alhatunk – írta a Blikk.

Idén hamarabb jön az őszi óraátállítás, mint 2025-ben, és ezzel együtt korábban sötétedik majd délutánonként / Fotó: SP-Photo / Shutterstock

Nem kell sokáig várni az idei második óraátállításra: 2026. október 24-ről 25-re virradó éjjel, vagyis szombatról vasárnapra virradóra vissza kell állítani az órákat.

Hajnali 3 órakor 2 órára kell visszatekerni az időt, így ezen az éjszakán egy órával többet alhatunk.

Az időpont azért is feltűnő, mert egy nappal korábban lesz, mint tavaly. 2025-ben október 25-ről 26-ra virradó éjszaka történt az átállás. A tavaszi váltás idén március 29-én volt, amikor hajnali 2 óráról 3 órára kellett előreállítani az órákat.

Az óraátállítás évente kétszer változtatja meg a megszokott napi ritmust. Ősszel a téli időszámítás kezdetével korábban lesz sötét délutánonként, miközben a reggeli világosság valamivel tovább tart. Az internetre kötött elektronikus eszközök többsége automatikusan átáll, a hagyományos órákat azonban manuálisan kell visszaállítani.

Az óraátállítás eltörlésére már évek óta várnak

Az uniós óraátállítás eltörléséről továbbra sem született végleges döntés. Az Európai Bizottság 2018-ban indított konzultációt a rendszer megszüntetéséről, amelyen több mint 4,6 millióan mondták el a véleményüket, és több mint 80 százalék támogatta az eltörlését. Az Európai Parlament később támogatta a megszüntetésre vonatkozó javaslatot, a tagállamok azonban azóta sem jutottak végső megállapodásra.

Az óraátállítás eredeti gazdasági indoka is egyre kevésbé meggyőző. A korábbi rendszer célja többek között az volt, hogy jobban kihasználjuk a nappali világosságot és energiát takarítsunk meg, ám a modern energiafelhasználási szokások mellett ennek előnye már jóval kisebb.

Egy 2016-os elemzés szerint az átlagos energiamegtakarítás mindössze 0,34 százalék volt.

Az idő változása nemcsak a napirendet, hanem az alvási szokásokat és a közérzetet is befolyásolhatja. A biológiai óránk számos alapvető funkciót szabályoz, és szorosan összefügg a fény és a sötétség váltakozásával.