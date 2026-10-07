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Óraátállítás 2026: jobb ha tudja, idén korábban kell átállítani az órákat – ekkor kezdődik a téli időszámítás

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
Egy órával tovább alhatunk, de a szervezetünk nem feltétlenül örül az idő változásának. Az óraátállítás október 24-ről 25-re virradó éjjel esedékes, és továbbra sincs döntés az uniós rendszer eltörléséről.
VG
2026.10.07, 18:36
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Idén egy nappal korábban érkezik a téli időszámítás, mint 2025-ben, így október 25-én hajnalban vissza kell állítani az órákat. Az óraátállítás miatt hajnali 3 óráról 2 órára kell visszatekerni az órákat, vagyis egy órával többet alhatunk – írta a Blikk.

óraátállítás
Idén hamarabb jön az őszi óraátállítás, mint 2025-ben, és ezzel együtt korábban sötétedik majd délutánonként / Fotó: SP-Photo / Shutterstock

Nem kell sokáig várni az idei második óraátállításra: 2026. október 24-ről 25-re virradó éjjel, vagyis szombatról vasárnapra virradóra vissza kell állítani az órákat. 

Hajnali 3 órakor 2 órára kell visszatekerni az időt, így ezen az éjszakán egy órával többet alhatunk.

Az időpont azért is feltűnő, mert egy nappal korábban lesz, mint tavaly. 2025-ben október 25-ről 26-ra virradó éjszaka történt az átállás. A tavaszi váltás idén március 29-én volt, amikor hajnali 2 óráról 3 órára kellett előreállítani az órákat.

Az óraátállítás évente kétszer változtatja meg a megszokott napi ritmust. Ősszel a téli időszámítás kezdetével korábban lesz sötét délutánonként, miközben a reggeli világosság valamivel tovább tart. Az internetre kötött elektronikus eszközök többsége automatikusan átáll, a hagyományos órákat azonban manuálisan kell visszaállítani.

Az óraátállítás eltörlésére már évek óta várnak

Az uniós óraátállítás eltörléséről továbbra sem született végleges döntés. Az Európai Bizottság 2018-ban indított konzultációt a rendszer megszüntetéséről, amelyen több mint 4,6 millióan mondták el a véleményüket, és több mint 80 százalék támogatta az eltörlését. Az Európai Parlament később támogatta a megszüntetésre vonatkozó javaslatot, a tagállamok azonban azóta sem jutottak végső megállapodásra.

Az óraátállítás eredeti gazdasági indoka is egyre kevésbé meggyőző. A korábbi rendszer célja többek között az volt, hogy jobban kihasználjuk a nappali világosságot és energiát takarítsunk meg, ám a modern energiafelhasználási szokások mellett ennek előnye már jóval kisebb. 

Egy 2016-os elemzés szerint az átlagos energiamegtakarítás mindössze 0,34 százalék volt.

Az idő változása nemcsak a napirendet, hanem az alvási szokásokat és a közérzetet is befolyásolhatja. A biológiai óránk számos alapvető funkciót szabályoz, és szorosan összefügg a fény és a sötétség váltakozásával.

„Testünk számos funkcióját, például az alvást, az ébrenlétet, az emésztést, a testhőmérsékletet és még a hangulatot is a biológiai óránk szabályozza. A működése szorosan összefügg a fény jelenlétével vagy annak hiányával, vagyis a sötétséggel. Az óraátállítás tehát a megváltozott fényviszonyok miatt megzavarhatja a biológiai óránkat” – hívta fel a figyelmet Marta Jackowska professzor, a sopoti SWPS Egyetem munkatársa.

Az alvásritmus átmeneti felborulása fáradtságot, tompaságot és koncentrációs nehézségeket is okozhat. 

A fokozatos alkalmazkodás segíthet: már az átállás előtti napokban érdemes 10-15 perccel korábbra hozni a lefekvés és a kelés időpontját, este pedig kerülni a képernyőt, a koffeint és az alkoholt.

Az októberi óraátállítás tehát nemcsak azt jelenti, hogy egy órával tovább alhatunk. Egyúttal megkezdődik a téli időszámítás, amely egészen a következő márciusi átállásig érvényben marad.

Óraátállítás 2026: mindjárt itt van – így készüljön fel rá

A hét végén ismét előre kell állítani az órákat, ami várhatóan nemcsak egészségi kockázatokkal járhat, hanem a gazdasági haszna is megkérdőjelezhető. Az óraátállítás megszüntetésére már elindult egy kezdeményezés, ám eddig mindhiába: 2026-ban is kétszer lesz. Szakértő mondta el, hogyan érdemes felkészülni rá.

 

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