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Meglepetés: Orbán Anitának váratlanul mégis sikerült találkoznia egy tisztviselővel Trump kormányából – Rubio azonban továbbra sincs Washingtonban

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Váratlan fordulat történt Orbán Anita washingtoni látogatásán: a magyar külügyminiszternek a Marco Rubióval tervezett találkozó elhalasztása után mégis sikerült tárgyalnia Donald Trump kormányának egyik magas rangú tisztviselőjével. Az amerikai külügyminiszter azonban továbbra sincs Washingtonban, a nyilvánosan elérhető programja szerint Texas után Ohioba utazott tovább, hogy kampányoljon Trump mellett
VG
2026.10.28, 19:47
Frissítve: 2026.10.28, 21:00
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Orbán Anita magyar külügyminiszter szerdán Donald Trump kormányának egy másik magas rangú tisztviselőjével tárgyalt. A megbeszélés középpontjában Magyarország gazdasági helyzete és az amerikai beruházások ösztönzése állt.

Fordulat: Orbán Anita váratlanul mégis találkozott egy tisztviselővel Trump kormányából
Fordulat: Orbán Anita váratlanul mégis találkozott egy tisztviselővel Trump kormányából / Orbán Anita / Facebook

Francis Brooke amerikai pénzügyminiszter-helyettessel tárgyalt Washingtonban Orbán Anita – jelentette be szerdai Facebook-bejegyzésében a magyar külügyminiszter. A találkozóra kedden került sor, miután az amerikai fél elhalasztotta Orbán Anita és Marco Rubio külügyminiszter aznapra tervezett egyeztetését.

„A tegnapi napot Washingtonban Francis Brooke amerikai pénzügyminiszter-helyettessel folytatott tárgyalással zártam” – közölte Orbán Anita. A tárcavezető szerint a megbeszélésen Magyarország gazdasági helyzetéről és az amerikai befektetések lehetőségeiről egyeztettek.

„Magyarország makrogazdasági és költségvetési helyzetéről, a gazdasági növekedés elősegítéséről és arról egyeztettünk, hogyan ösztönözhetünk további amerikai beruházásokat Magyarországon” – fogalmazott. Francis Brooke korábban a Fehér Ház Nemzeti Gazdasági Tanácsának helyettes vezetőjeként dolgozott, majd az amerikai pénzügyminisztériumban töltött be vezető tisztségeket.

A külügyminiszter a pénzügyminisztériumi találkozó előtt az Egyesült Államok Nemzetközi Fejlesztésfinanszírozási Vállalatának (DFC) képviselőivel tárgyalt. A korábbi tájékoztatás szerint elsősorban lehetséges magyarországi energetikai és közlekedési beruházásokat vizsgáltak. A nap folyamán az 1956-os forradalom hőseire is megemlékeztek. Orbán Anita díszoklevelet adott át az amerikai magyar közösség egyik vezetőjének, aki családjával maga is részese volt az 1956-os eseményeknek.

Orbán Anita eredetileg október 27-én találkozott volna Marco Rubio amerikai külügyminiszterrel. Az egyeztetés az amerikai külügyminisztérium előzetes programjában is szerepelt, a keddi napirendből azonban már hiányzott. A magyar Külügyminisztérium később közölte, hogy Rubio Donald Trump elnököt kíséri texasi útjára, ezért a tárgyalást amerikai kérésre a hét második felére halasztották. A találkozó új időpontját azóta sem jelentették be. 

Ráadásul szerdán sem jön össze a nagy találkozó, ugyanis Marco Rubio külügyminiszter a nyilvánosan elérhető programja szerint október 28-án Ohioba utazott, hogy fellépjen egy kampányeseményen Trump mellett.

Pedig a magyar félnek nagyon fontos lenne, hogy sikerüljön végre a tárgyalás, mivel komoly diplomáciai és presztízsértéke lett volna a Magyar Péter vezette kormány számára, amelynek fontos célja, hogy az amerikai politikai elit legfelsőbb köreivel is közvetlen kapcsolatot építsen ki. A látogatás időzítése ráadásul különösen érzékeny, hiszen hamarosan lejárnak azok a fontos határidők, amelyek Orbán Viktor tavaly novemberi washingtoni tárgyalásaihoz kötődnek.

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