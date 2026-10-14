Orbán Anita bejelentette: döntött az Európai Unió Magyarország ügyében – fiatalok tízezreit érinti a fejlemény

„Visszakapják a magyar diákok az Erasmust, a magyar kutatók pedig a Horizont Európát. Ez számomra az egyik legfontosabb kézzelfogható eredménye az elmúlt hónapok uniós tárgyalásainak. Az Európai Unió Tanácsa tegnap elfogadta a Bizottság javaslatát, így lezárult a jogállamisági feltételességi eljárás, és újra teljes körűen megnyílnak az Erasmus+ és a Horizont Európa programok a magyar hallgatók és kutatók előtt” – jelentette be szerdai Facebook-bejegyzésében Orbán Anita külügyminiszter.

Orbán Anita magyar külügyminiszter / Fotó: AFP

„Amikor májusban megállapodtunk az uniós források hazahozatalához vezető útról, számomra különösen fontos volt, hogy a korábbi viták következményeit többé ne a magyar fiatalok és kutatók viseljék. A Bizottság szeptemberben már pozitívan értékelte a magyar reformokat, tegnap pedig megszületett a végleges tanácsi döntés” – írta a tárcavezető.

Kiemelte, hogy a 2026/27-es tanévtől a magyar egyetemisták ismét pályázhatnak Erasmus-programokra, a kutatók és az egyetemeink pedig újra hozzáférhetnek a Horizont Európa lehetőségeihez.

„Négy és fél év után újra ugyanazok a lehetőségek illetik meg a magyar hallgatókat és kutatókat, mint európai társaikat” – zárta sorait Orbán Anita.

Az EU is megerősítette Orbán Anita szavait

Lezárult kedden a Magyarország ellen indított kondícionalitási eljárás, 4,2 milliárd eurós uniós forrás szabadul fel hazánk számára. Magyarország Európai Unió mellé rendelt állandó képviselete a közösségi oldalán tájékoztatott arról, hogy az Európai Unió Tanácsának döntése megnyitja az utat az Erasmus+ és a Horizont Európa programokhoz való teljes körű hozzáférés előtt. A tájékoztatás szerint a tagállamok konszenzussal döntöttek a Magyarország elleni eljárás lezárásól.

„A döntés következtében hazánk 4,2 milliárd euróhoz férhet újra hozzá a kohéziós forrásokból, továbbá valamennyi magyar egyetem számára elérhetővé válik az Erasmus+ és a Horizont Európa program. A döntés fontos eredmény Magyarország számára, hiszen egy több mint négy éven át tartó folyamatot sikerült lezárni, köszönhetően az elmúlt hónapokban megvalósított, nagyszabású korrupció elleni intézkedéscsomagnak, amely az Európai Bizottság és az Európai Unió Tanácsa valamennyi korábbi aggályát kezelte” – fogalmaztak.