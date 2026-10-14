Orbán Anita bejelentette: döntött az Európai Unió Magyarország ügyében – fiatalok tízezreit érinti a fejlemény
„Visszakapják a magyar diákok az Erasmust, a magyar kutatók pedig a Horizont Európát. Ez számomra az egyik legfontosabb kézzelfogható eredménye az elmúlt hónapok uniós tárgyalásainak. Az Európai Unió Tanácsa tegnap elfogadta a Bizottság javaslatát, így lezárult a jogállamisági feltételességi eljárás, és újra teljes körűen megnyílnak az Erasmus+ és a Horizont Európa programok a magyar hallgatók és kutatók előtt” – jelentette be szerdai Facebook-bejegyzésében Orbán Anita külügyminiszter.
„Amikor májusban megállapodtunk az uniós források hazahozatalához vezető útról, számomra különösen fontos volt, hogy a korábbi viták következményeit többé ne a magyar fiatalok és kutatók viseljék. A Bizottság szeptemberben már pozitívan értékelte a magyar reformokat, tegnap pedig megszületett a végleges tanácsi döntés” – írta a tárcavezető.
Kiemelte, hogy a 2026/27-es tanévtől a magyar egyetemisták ismét pályázhatnak Erasmus-programokra, a kutatók és az egyetemeink pedig újra hozzáférhetnek a Horizont Európa lehetőségeihez.
„Négy és fél év után újra ugyanazok a lehetőségek illetik meg a magyar hallgatókat és kutatókat, mint európai társaikat” – zárta sorait Orbán Anita.
Az EU is megerősítette Orbán Anita szavait
Lezárult kedden a Magyarország ellen indított kondícionalitási eljárás, 4,2 milliárd eurós uniós forrás szabadul fel hazánk számára. Magyarország Európai Unió mellé rendelt állandó képviselete a közösségi oldalán tájékoztatott arról, hogy az Európai Unió Tanácsának döntése megnyitja az utat az Erasmus+ és a Horizont Európa programokhoz való teljes körű hozzáférés előtt. A tájékoztatás szerint a tagállamok konszenzussal döntöttek a Magyarország elleni eljárás lezárásól.
„A döntés következtében hazánk 4,2 milliárd euróhoz férhet újra hozzá a kohéziós forrásokból, továbbá valamennyi magyar egyetem számára elérhetővé válik az Erasmus+ és a Horizont Európa program. A döntés fontos eredmény Magyarország számára, hiszen egy több mint négy éven át tartó folyamatot sikerült lezárni, köszönhetően az elmúlt hónapokban megvalósított, nagyszabású korrupció elleni intézkedéscsomagnak, amely az Európai Bizottság és az Európai Unió Tanácsa valamennyi korábbi aggályát kezelte” – fogalmaztak.
Az Európai Unió 2021. január 1-jén hatályba lépett jogállamisághoz kötött feltételességi mechanizmusa az EU-s költségvetés és az unió pénzügyi érdekeinek védelmét szolgálja a jogállamisági elvek megsértésével szemben.
A mechanizmus értelmében a tagállamok csak akkor férhetnek hozzá teljes mértékben az uniós forrásokhoz, ha működésük során tiszteletben tartják a jogállamiság alapvető értékeit, köztük az igazságszolgáltatás függetlenségét, a korrupció elleni hatékony fellépést, vagy a közbeszerzések tisztaságát.
Magyarországgal történt ilyen először
Az eljárást az Európai Unió Tanácsa Magyarországgal szemben alkalmazta először, értelmében három magyarországi kohéziós program költségvetési kötelezettségvállalásainak 55 százalékát zárolták
a közbeszerzési rendszer
- hiányosságai,
- a korrupciós kockázatok és
- az igazságszolgáltatás függetlenségével kapcsolatos aggályok miatt.
A zárolt összegek feloldásának feltétele volt az úgynevezett szupermérföldkövek és jogállamisági feltételek maradéktalan és igazolt teljesítése.
Az Európai Bizottság szeptember végén közölte, hogy megállapítása szerint az új magyar kormány által hozott reformok eredményeket hoztak, Magyarország pedig fontos lépéseket tett a jogállamiság megerősítésére és az unió pénzügyi érdekeinek védelmére.
Ekkor azt javasolta az Európai Unió Tanácsának, hogy tegye lehetővé 4,2 milliárd euró kohéziós forrás felszabadítását Magyarország számára, valamint az Erasmus+ és a Horizont Európa programot ismét tegye elérhetővé a magyar diákok és kutatók számára.
Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke az X-en üdvözölte a tanács döntését, amellyel – mint kiemelte – új fejezet kezdődik Magyarország és Európa számára egyaránt.