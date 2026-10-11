Ezt nem láttuk jönni: Orbán Anita felszólította a jemeni húszikat, hogy hagyják abba a lövöldözést

Orbán Anita külügyminiszter határozottan elítélte a húszik rijádi repülőtér elleni támadását, és elfogadhatatlannak nevezte a polgári infrastruktúra, valamint a polgári légiközlekedés elleni fellépést. Magyarország kiáll Szaúd-Arábia mellett, és arra szólította fel a húszi fegyvereseket, hogy állítsák le katonai akcióikat, és térjenek vissza a tárgyalásokhoz.

Elfogadhatatlannak nevezte a polgári infrastruktúra és a polgári légiközlekedés elleni támadásokat Orbán Anita külügyminiszter / Fotó: NurPhoto via AFP

Orbán Anita külügyminiszter az X-en ítélte el a rijádi repülőtér elleni húszi támadást. Magyarország egyértelműen kiáll Szaúd-Arábia mellett, és a katonai műveletek azonnali leállítására szólította fel a jemeni húszi fegyvereseket. A magyar diplomácia vezetője a polgári infrastruktúra és a légiközlekedés elleni támadásokat a nemzetközi jog alapelveivel ellentétesnek nevezte.

Magyarország határozottan elítéli a rijádi repülőtér elleni húszi támadást. Az ilyen, a polgári infrastruktúra és a polgári légiközlekedés ellen irányuló támadások elfogadhatatlanok, és ellentétesek a nemzetközi jog alapelveivel

– írta a külügyminiszter.

Orbán Anita közleményében az áldozatok hozzátartozóinak részvétet nyilvánított, a sérülteknek pedig mielőbbi felépülést kívánt. Egyúttal megerősítette Magyarország szolidaritását a Szaúd-Arábiai Királysággal, valamint az ország támogatását a civilek és a létfontosságú polgári infrastruktúra védelme mellett.

Orbán Anita a válság békés megoldását sürgeti

A külügyminiszter felszólítása nem csupán a rijádi incidensre vonatkozott: a Tisza-kormány a térségben és Jemenben zajló valamennyi katonai akció leállítását sürgeti a húszi fegyvereseket. A magyar álláspont szerint a konfliktus rendezéséhez a tárgyalásokhoz kell visszatérni, nem pedig tovább szítani az erőszakot.

„Magyarország felszólítja a húszi milíciákat, hogy haladéktalanul állítsanak le minden katonai műveletet a térségben és Jemenben, és térjenek vissza a tárgyalásokhoz a jelenlegi konfliktus rendezése érdekében, ahelyett, hogy erőszakot szítanának” – fogalmazott a politikus.

A rijádi repülőteret szombaton már harmadszor érte hasonló incidens egy héten belül. A legutóbbi robbanás után több mint egy tucat mentőautó sietett a nemzetközi repülőtérre, a létesítmény egyes részeiből pedig evakuálták az utasokat. A Flightradar24 adatai alapján a Rijádba tartó járatokat törölték vagy más repülőterekre irányították át, az Etihad Airways és a Qatar Airways is több járatát törölte.