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Ezt nem láttuk jönni: Orbán Anita felszólította a jemeni húszikat, hogy hagyják abba a lövöldözést

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A katonai fellépés helyett a tárgyalásokat sürgeti Magyarország a rijádi repülőtér elleni támadás után. Orbán Anita külügyminiszter felszólította a húszi fegyvereseket, hogy Jemenben és a térségben is azonnal hagyjanak fel katonai akcióikkal.
VG
2026.10.11, 17:21
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Orbán Anita külügyminiszter határozottan elítélte a húszik rijádi repülőtér elleni támadását, és elfogadhatatlannak nevezte a polgári infrastruktúra, valamint a polgári légiközlekedés elleni fellépést. Magyarország kiáll Szaúd-Arábia mellett, és arra szólította fel a húszi fegyvereseket, hogy állítsák le katonai akcióikat, és térjenek vissza a tárgyalásokhoz.

German Minister Wadephul Welcoms Hungarian Foreign Minister In Berlin Orbán Anita külügyminiszter
Elfogadhatatlannak nevezte a polgári infrastruktúra és a polgári légiközlekedés elleni támadásokat Orbán Anita külügyminiszter / Fotó: NurPhoto via AFP

Orbán Anita külügyminiszter az X-en ítélte el a rijádi repülőtér elleni húszi támadást. Magyarország egyértelműen kiáll Szaúd-Arábia mellett, és a katonai műveletek azonnali leállítására szólította fel a jemeni húszi fegyvereseket. A magyar diplomácia vezetője a polgári infrastruktúra és a légiközlekedés elleni támadásokat a nemzetközi jog alapelveivel ellentétesnek nevezte.

Magyarország határozottan elítéli a rijádi repülőtér elleni húszi támadást. Az ilyen, a polgári infrastruktúra és a polgári légiközlekedés ellen irányuló támadások elfogadhatatlanok, és ellentétesek a nemzetközi jog alapelveivel

– írta a külügyminiszter.

Orbán Anita közleményében az áldozatok hozzátartozóinak részvétet nyilvánított, a sérülteknek pedig mielőbbi felépülést kívánt. Egyúttal megerősítette Magyarország szolidaritását a Szaúd-Arábiai Királysággal, valamint az ország támogatását a civilek és a létfontosságú polgári infrastruktúra védelme mellett.

Orbán Anita a válság békés megoldását sürgeti

A külügyminiszter felszólítása nem csupán a rijádi incidensre vonatkozott: a Tisza-kormány a térségben és Jemenben zajló valamennyi katonai akció leállítását sürgeti a húszi fegyvereseket. A magyar álláspont szerint a konfliktus rendezéséhez a tárgyalásokhoz kell visszatérni, nem pedig tovább szítani az erőszakot.

„Magyarország felszólítja a húszi milíciákat, hogy haladéktalanul állítsanak le minden katonai műveletet a térségben és Jemenben, és térjenek vissza a tárgyalásokhoz a jelenlegi konfliktus rendezése érdekében, ahelyett, hogy erőszakot szítanának” – fogalmazott a politikus.

A rijádi repülőteret szombaton már harmadszor érte hasonló incidens egy héten belül. A legutóbbi robbanás után több mint egy tucat mentőautó sietett a nemzetközi repülőtérre, a létesítmény egyes részeiből pedig evakuálták az utasokat. A Flightradar24 adatai alapján a Rijádba tartó járatokat törölték vagy más repülőterekre irányították át, az Etihad Airways és a Qatar Airways is több járatát törölte.

A korábbi, hét eleji támadásokban négyen meghaltak, többen megsebesültek, egy repülőgép pedig súlyosan megrongálódott. 

A jemeni húszik már korábban is arra figyelmeztették a légitársaságokat, hogy kerüljék el a szaúdi légteret, amelyet katonai műveleti övezetté nyilvánítottak.

A támadások nem sokkal a Rijádban tervezett Future Investment Initiative (FII) találkozó előtt történtek, amelyet a köznyelvben gyakran „sivatagi Davosként” is emlegetnek. A húszik akciói így nem csak a térség, hanem a nemzetközi politikára is óriási nyomást helyeznek.

Most érkezett: hatalmas robbanás rázta meg a szaúdi repülőteret, törölték az összes légijáratot, az utasokat evakuálták

Hatalmas robbanás rázta meg a rijádi repülőteret szombat délután, ahonnan az utasokat evakuálták. Ezen a héten ez volt a harmadik hasonló incidens a szaúdi főváros repterén.

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Szaúd-Arábia
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