Törökország felé nyit a Tisza-kormány, Orbán Anita fontos üzenetet vitt Ankarába: Magyarország konkrét segítséget ad az uniós ügyekben

A Tisza-kormány hatalomra kerülése óta először tartottak magyar-török külügyminiszteri megbeszélést, a több órás ankarai találkozón pedig a kétoldalú kapcsolatok több fontos területéről is egyeztettek. Orbán Anita szerint a két ország közti együttműködésben újraindul a strukturált szakmai munka, miközben biztonságpolitikai kérdésekben is új párbeszéd kezdődik.

Több órán át tárgyalt Ankarában Orbán Anita külügyminiszter, a találkozón pedig először ülésezett a Magyar-Török Közös Tervezőcsoport / Fotó: Borsos Mátyás / Orbán Anita / Facebook

A külügyminiszter közleménye szerint a több órás ankarai találkozón először ülésezett a Magyar-Török Közös Tervezőcsoport is, amelynek feladata a két ország közötti legfontosabb ügyek, valamint a magas szintű találkozók összehangolása.

Orbán Anita szerint a találkozóval újraindul a két külügyminisztérium közötti strukturált szakmai munka, emellett új párbeszédet kezdeményeznek biztonságpolitikai kérdésekben. A Közös Tervezőcsoport az együttműködés fontos ügyeinek összehangolásában kap szerepet, miközben a két ország a magas szintű találkozókat is közösen koordinálja.

A magyar-török együttműködés az Európai Unióval kapcsolatos ügyekre is kiterjed. Orbán Anita szerint Magyarország „az uniós ügyekben is konkrét segítséget ad Törökországnak”, ennek részeként pedig a TAIEX programon keresztül magyar EU-szakértők tudását és tapasztalatát is bevonják a török intézményekkel folytatott együttműködésbe.

A két ország az energetikai együttműködést is tovább fejleszti, miközben erősítik a gazdasági és védelmi ipari kapcsolatokat. A külügyminiszter szerint a közlekedési összeköttetések bővítéséért is további lépéseket tesznek.

Folytatjuk az energetikai együttműködés fejlesztését, erősítjük a gazdasági és védelmi ipari kapcsolatokat, és további lépéseket teszünk a közlekedési összeköttetések bővítéséért

– írta Orbán Anita.

A közlekedésben már elindult egy új kapcsolat: a Budapest-Ankara közvetlen járat 2026 áprilisától működik. Az új légügyi megállapodást a magyar parlament ratifikálta, annak hatálybalépésével pedig a külügyminiszter szerint várhatóan tovább fejlődik a légiforgalom.

A közlemény alapján a magyar-török kapcsolatok fejlesztése több, egymással párhuzamos területet érint. A külügyi és biztonságpolitikai párbeszéd mellett az energetika, a gazdaság, a védelmi ipar, a közlekedés, valamint az uniós ügyekben folytatott együttműködés is napirenden marad.