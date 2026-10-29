Ebből még baja lehet Orbán Anitának: elhallgathatott egy fontos tényt az amerikai külügyminiszter elől, most hivatalosan tájékoztatni fogják Rubiót róla – kínos kérdést tett fel Orbán Balázs

Orbán Anita és Marco Rubio két együttműködési megállapodást írt alá csütörtökön Washingtonban. Ezek közül az egyik a radikális baloldali szervezetek által elkövetett bűncselekményekhez kapcsolódó bűnüldözési kooperáció volt, amelyről a magyar külügyminiszter csak részben számolt be a hazai közvéleménynek.

Orbán Anita és Marco Rubio / Fotó: Facebook / Orbán Anita

Orbán Balázs EP-képviselő szerint az ügy ennél is súlyosabb lehet, mivel részben a Tisza Párt EP-képviselőin múlt, hogy felfüggesszék az Egyesült Államok által terrorszervezetnek minősített Antifa Ost szélsőbaloldali hálózatához köthető Ilaria Salis mentelmi jogát.

Orbán Anita kommunikációja

A magyar külügyminiszter a találkozóról szóló egyik Facebook-bejegyzésében arról írt, hogy megállapodás született a radikális szervezetek által elkövetett bűncselekményekhez kapcsolódó bűnüldözési együttműködésről. Ez igaz, azonban a közleményből egy fontos részlet hiányzik.

Az első megállapodás értelmében kormányaink egységesen lépnek fel a szélsőbaloldali terrorizmus kiújulása ellen

− mondta Marco Rubio a megállapodások aláírását követően.

Az üggyel kapcsolatban Orbán Balázs rámutatott, hogy akár egy tudatos kommunikációs stratégiáról is szó lehet, mivel az Európai Parlamentben mindössze egyetlen szavazaton múlt, hogy ne függesszék fel Ilaria Salis mentelmi jogát, Magyar Péter pedig saját bevallása szerint nem vett részt a szavazáson. A politikus értesülései szerint a kormányfő a Tisza Párt többi képviselőjét is arra kérte, hogy tartózkodjanak, vagy ne szavazzanak.

Magyarországi esetek

Fontos részlet, hogy Ilaria Salis a 2023-as budapesti antifa-támadások egyik vádlottja, amelyet az Egyesült Államok által terrorszervezetnek minősített Antifa Ost szélsőbaloldali hálózatához kötnek. Az ügyben szervezetten Magyarországra érkező szélsőbaloldali aktivistákat azzal vádolták, hogy csoportosan, politikai indíttatásból támadtak meg embereket Budapest utcáin.

Ilaria Salis ellen a magyar büntetőeljárás azért nem folytatódhat, mert az Európai Parlament fenntartotta a képviselő mentelmi jogát, aki ma is aktívan politizál Brüsszelben.

Orbán Balázs rámutatott arra is, hogy Maja T. esete − akit ugyanezen támadások miatt ítéltek el hazánkban − szintén súlyos kérdéseket vet fel. Büntetését a kormányváltás után másodfokon enyhítették, és megkezdődtek Németországba szállításának az előkészületei.

Joggal merül fel a kérdés, hogy milyen garanciák biztosítják a büntetés tényleges végrehajtását, és nem vezethet-e az átszállítás idő előtti szabaduláshoz

− írta a politikus.