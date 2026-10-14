Orbán Anita büszkén jelentette be: megszületett az eddigi legnagyobb szankciós lista Oroszországgal szemben – Amerika éppen kiegyezik Moszkvával

„Véget ért a külügyi tanács ülése és a kormányközi konferencia Montenegróval Luxemburgban. A tanácsülésen két fontos döntést hoztunk. Az egyik, hogy megszületett az eddigi legnagyobb szankciós lista Oroszországgal szemben, amin közel 1600 név szerepel, 800 entitás és közel 750 egyén. Ezek hadiipari cégek, hadiipari cégek vezérigazgatói, ezzel a szankciók alatt lévő egyének száma több mint másfélszeresére növekedett” – emelte ki a Facebook-oldalára feltöltött videóüzenetében Orbán Anita külügyminiszter.

Orbán Anita külügyminiszter / Fotó: Greskovits Andras / Orbán Anita Facebook-oldala

„A második döntés pedig egy libanoni missziót érint. Az EU egy kb. 800 fős missziót fog küldeni Libanonba, aminek lesz egy katonai lába is, és egy polgári lába is, és a célja, hogy hozzájáruljon a térség stabilitásához, mégpedig határőrök, rendőrök, katonák képzésével. A tanácsülés margóján tárgyaltam a litván külügyminiszterrel, elsősorban a litván EU-elnökségről, ugyanis január 1-től Litvánia veszi át az EU-elnökséget, és a prioritásaikról, ami bővítés, versenyképesség és a dezinformációs kampányok elleni küzdelem, amiket mi természetesen támogatunk, és ezáltal alkalmam volt újra elmondani, hogy a Nyugat-Balkán bővítése számunkra kiemelt prioritás” – tette hozzá a tárcavezető.

Több országot is képviselhetett Orbán Anita

A külügyminiszter kiemelte, hogy a keddi napot a Montenegrói Kormányközi Konferencia zárta, ugyanis Montenegró az Európai Unió 35 csatlakozási fejezete közül hármat sikeresen lezárt, így összesen már 21 lezárt fejezete van, és menetel affelé, hogy remélhetőleg még idén az összeset lezárja.

„Az volt különleges, hogy a nap elején még úgy tudtam, hogy Magyarország és hat ország nevében fogok felszólalni, de a nap folyamán még két ország csatlakozott, aki megkérte, hogy az ő nevükben is én szóljak hozzá, és így összesen kilenc ország nevében támogattam meg azt az eredményt, amit Montenegró az elmúlt hónapokban elért, ezen három fejezet lezárásában” – árulta el Orbán Anita.

A tárcavezető elmondta, hogy természetesen ezzel párhuzamosan zajlottak az események Ukrajnában is. Az ukrán parlament jóváhagyta, elfogadta azt az oktatási törvény módosítást, amely biztosítja a magyar kisebbség nyelvhasználati jogait az oktatásban. Ezt a törvényt Volodimir Zelenszkij ukrán elnök aláírta, kihirdették, és keddtől hatályba is lép.