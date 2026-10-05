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Ukrán halállista: ez nagyon hiányzott, Orbán Anita megtörte a csendet – furcsa nyilatkozatott tett Milos Kerkez és Hidvéghi Balázs megfenyegetéséről

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Egy hét alatt két fővel bővült az ukránok halállistája, előbb Kerkez Milos, majd Hídvéghi Balázs fideszes képviselő került fel a Mirotvorec nevű, Kijevben működő honlap listájára. Hétfő este aztán megtörte a csendet Orbán Anita külügyminiszter, aki azzal védte meg az ukránokat, hogy ez nem egy állami szerv által fentartott honlap.
Járdi Roland
2026.10.05, 21:04
Frissítve: 2026.10.05, 21:13
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Mélyen elítélem magyar állampolgárok, Kerkez Milos és Hidvéghi Balázs megbélyegzését, bárminemű listázását, esetleges fenyegetését – ezt írta ki hétfő este közösségi oldalára Orbán Anita külügyminiszter. A tárcavezető azok után törte meg a csendet, hogy előbb Kerkez Milos, majd hétfőn már Hidvéghi Balázs ellenzéki képviselő is felkerült az ukrán hírhedt halállistára. 

Orbán Anita
Ukrán halállista: ez nagyon hiányzott,  Orbán Anita megtörte a csendet – furcsa nyilatkozatott tett Milos Kerkez és Hidvéghi Balázs megfenyegetéséről Fotó: NurPhoto via AFP

Orbán Anita azt írta, hogy a kormányülés margóján egész hétvégén folyamatosan egyeztetett ukrán kormányzati képviselőkkel, az MLSZ-szel, a nagykövetséggel és kollégáival azért, hogy minden érintett a saját területén tegyen a helyzet rendezéséért. 

Ugyanakkor felhívom a figyelmet, hogy a szóban forgó honlap nem hivatalos ukrán állami csatorna, és nem tisztázott, hogy pontosan kik üzemeltetik

– próbálta menteni az ukrán állami szervek felelősségét a külügyminiszter, aki szerint a sportnak a teljesítményről, a közösségről és a tiszteletről kell szólnia. "Köszönöm a két válogatott szövetség együttműködését! Hajrá, magyarok! Hajrá válogatott!" – zárta a bejegyzését, ami egyidőben jelent meg az Ukrajna és Magyarország között zajló NL-meccsel.

Példátlan támadás egy magyar képviselő ellen, a magyar külügy mégis hallgat – így kommentálta Bóka János, a Fidesz frakcióvezetője közösségi oldalán hétfőn, hogy Hídvéghi Balázs felkerült az ukrán halállistára. "Sem Orbán Anita, sem egyetlen államtitkár nem állt ki nyilvánosan a magyar játékos mellett” – fogalmazott a fideszes képviselő, miután kiderült

Kerkez Milos, a magyar válogatott balhátvédje – valamint édesapja – is felkerült a Mirotvorec nevű, Kijevben működő honlap listájára mint „Ukrajna ellensége”.

Az 1-0-s ukrán sikerrel zárult budapesti Nemzetek Ligája-találkozó feszült hangulatú hajrájában a vendégek játékosát, Olekszandr Nazarenkót kiállította a játékvezető, majd lökdösődés alakult ki a pályán. Az összetűzés során többek között Kerkez is összeszólalkozott Viktor Cihankovval, ezután mindketten sárga lapot kaptak. A lefújást követően a magyar balhátvéd édesapja a közösségi oldalán megosztott egy felvételt az esetről, a videó alá pedig az orosz AK–47 nevű rapcsapat „Russian Paradise” című zeneszámát vágta be. A dalválasztás és a poszt ukrán részről hatalmas felháborodást váltott ki. A válogatott focista ezután került fel az ukrán halállistára. 

Hidvéghi Balázs ezután írt arról közösségi oldalán, hogy „a nemzeti mezben küzdő sportolóinkat és családjaikat meg kell védeni! A magyar diplomáciának pedig kötelessége határozottan kiállni a saját állampolgáraiért!"

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Orbán Anita
Kerkez Milos
ukrán
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