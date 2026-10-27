Megtörte a csendet Orbán Anita, miután Rubio kikosarazta: a magyar külügyminiszter még napokig Washingtonban rostokolhat

Orbán Anita külügyminiszter kedd délután egy Facebook-bejegyzésben közölte, hogy megkezdődött washingtoni látogatása, amely nem egészen az eredeti tervek szerint alakul. Bár hétfőn még arról számolt be, hogy kedden Marco Rubio amerikai külügyminiszterrel tárgyal, partnere keresztül húzta számításait.

Orbán Anita / Fotó: AFP

Ennek ellenére a magyar külügyminiszter azt állítja, hogy a magas szintű diplomáciai tárgyalásra csak a hét második felében kerül majd sor, a Tisza-kormány politikusa pedig addig sem tétlenkedik. A tárcavezető már kedden is több hiánypótló programokon vesz részt.

Orbán Anita programja

A bejegyzésből kiderült, hogy Orbán Anita az Egyesült Államok nemzetközi befektetési szervével, a Nemzetközi Fejlesztésfinanszírozási Ügynökséggel (DFC) olyan magyarországi energetikai és közlekedési projektekről egyeztetett, amelyek potenciális befektetések lehetnek a szervezet számára. Elmondása szerint így olyan fejlesztések valósulhatnak meg, amelyek egyszerre szolgálják a kormány diverzifikációs céljait, valamint hazánk energetikai és közlekedési infrastruktúrájának modernizációját.

A nap folyamán a nagykövetségen ünnepség és fogadás keretében emlékezünk meg az 1956-os forradalom és szabadságharc hőseiről

− írta a külügyminiszter, majd hozzátette, hogy ezt követően a Kommunizmus Áldozatainak Emlékközpontjában egy 1956 tematikájú időszakos kiállítást tekint meg.

Mi történhetett a háttérben?

Orbán Anita hétfőn jelentette be, hogy az Egyesült Államokba utazik a két ország közötti védelmi és gazdasági együttműködés elmélyítése érdekében.

A tervek szerint kedden Washingtonban tárgyalt volna Marco Rubio amerikai külügyminiszterrel, azonban a találkozó nem valósult meg.

Az amerikai politikus hivatalos programja szerint Donald Trump elnököt kísérte el Texasba, ahol a venezuelai kőolajimportot népszerűsíti, valamint a közelgő félidős választásokra kampányol. Úgy tűnik tehát, hogy az amerikai fél részéről a belpolitikai esemény magasabb prioritást élvezett, mint a Magyarország képviselőjével folytatott bilaterális tárgyalás.