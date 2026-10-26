Bejelentést tett a külügyminiszter, indul Washingtonba: most dőlhet el, mi vár Magyarországra az Orbán-Trump megállapodás után – az amerikai elnök bizalmasa nyitott ajtót Orbán Anita előtt
„Holnap Washingtonban Marco Rubio amerikai külügyminiszterrel tárgyalok” – írta Orbán Anita hétfőn a Facebookon.
Korábban interjút adott a Newsweeknek Orbán Anita, Magyarország külügyminisztere. A tárcavezető az ENSZ Közgyűlésének New York-i ülése mellett adott interjúban hangsúlyozta: Magyarország és az Egyesült Államok kapcsolata stabil, és az új kormány is szoros együttműködésre törekszik Washingtonnal.
„A kapcsolat a két ország között szilárd” – mondta Orbán Anita. „A fő szövetség, amely a keretet biztosítja, természetesen a NATO. Az új magyar kormány ezért intenzív, szilárd partnerséget kíván kialakítani az amerikai adminisztrációval” – fogalmazott.
A magyar külügyminiszter szerint az előző magyar kormány és a Trump-adminisztráció között létrejött megállapodások egy részét is továbbvinnék.
„Szerencsére néhány olyan megállapodást, javaslatot vagy memorandumot is örököltünk, amelyet az előző kormányzat és a Trump-adminisztráció tárgyalt ki.
Ezeket áttekintjük, és célunk, hogy mindegyikben előrelépjünk” – mondta.
A magyar külügyminiszter további részleteket nem osztott meg az utazásról. Orbán Viktor 2025. november 7-én Washingtonban tárgyalt Donald Trump amerikai elnökkel. A volt miniszterelnök akkor
- energiaügyi,
- nukleáris,
- gazdasági
és védelmi megállapodásokról számolt be.
Bejelentésének középpontjában az orosz energiahordozók behozatalát érintő amerikai szankciók alóli mentesség állt, amelyet a rezsicsökkentés fenntartása szempontjából kulcsfontosságúnak nevezett.
Orbán Viktor akkori közlése szerint Magyarország a Török Áramlaton érkező földgáz és a Barátság vezetéken szállított kőolaj esetében is teljes szankciómentességet kapott. Orbán ezt általános és időkorlát nélküli kivételként ismertette, és azt mondta, az érintett amerikai intézkedések nem korlátozzák, illetve nem drágítják a két vezetéken keresztüli magyar ellátást. Úgy fogalmazott, megteremtették az alacsony hazai energiaárak fenntartásához szükséges feltételeket.
Orbán azzal indokolta a mentesség jelentőségét, hogy
a szankciók alkalmazása súlyos terhet rótt volna a magyar családokra és vállalkozásokra.
Érvelése szerint Magyarország tengerpart nélküli országként különösen kiszolgáltatott a vezetékes szállításnak. Egyúttal jelezte: a washingtoni egyezség az amerikai szankciórendszerre vonatkozik, az európai uniós intézkedésekről külön politikai vitát kell folytatnia a kormánynak.
A nukleáris együttműködés szintén hangsúlyos része volt a tárgyalásoknak. A volt miniszterelnök bejelentése szerint megállapodtak a Paks II.-t érintő, a Biden-adminisztráció idején bevezetett szankció eltörléséről. Azt is közölte, hogy az Egyesült Államok nem támaszt kifogást az atomerőmű-beruházás megvalósításával szemben. Beszámolt továbbá a Westinghouse magyarországi szerepvállalásáról: első lépésként nukleáris fűtőanyag vásárlását helyezte kilátásba.
A tervek között szerepelt amerikai nukleáris technológia átvétele, a kis moduláris reaktorok előtti jogi út megnyitása, valamint az elhasznált fűtőanyag biztonságos tárolását segítő megoldások alkalmazása is. Orbán akkor azt jelezte, hogy az együttműködéshez kapcsolódóan törvénymódosításokra is szükség lesz.
A találkozó gazdasági kérdésekre is kiterjedt. Orbán Viktor új pénzügyi együttműködési formák kialakításáról, az amerikai beruházások támogatásáról, valamint had- és űripari megállapodásokról beszélt. Felidézte, hogy Magyarországon mintegy 1400 amerikai vállalat működik, amelyek körülbelül százezer embernek adnak munkát. A további befektetésektől a munkahelyteremtés mellett a magyar gazdaság technológiai fejlődését is várta.