Bejelentést tett a külügyminiszter, indul Washingtonba: most dőlhet el, mi vár Magyarországra az Orbán-Trump megállapodás után – az amerikai elnök bizalmasa nyitott ajtót Orbán Anita előtt

„Holnap Washingtonban Marco Rubio amerikai külügyminiszterrel tárgyalok” – írta Orbán Anita hétfőn a Facebookon.

Bejelentést tett Orbán Anita, indul Washingtonba / NurPhoto via AFP

Korábban interjút adott a Newsweeknek Orbán Anita, Magyarország külügyminisztere. A tárcavezető az ENSZ Közgyűlésének New York-i ülése mellett adott interjúban hangsúlyozta: Magyarország és az Egyesült Államok kapcsolata stabil, és az új kormány is szoros együttműködésre törekszik Washingtonnal.

„A kapcsolat a két ország között szilárd” – mondta Orbán Anita. „A fő szövetség, amely a keretet biztosítja, természetesen a NATO. Az új magyar kormány ezért intenzív, szilárd partnerséget kíván kialakítani az amerikai adminisztrációval” – fogalmazott.

A magyar külügyminiszter szerint az előző magyar kormány és a Trump-adminisztráció között létrejött megállapodások egy részét is továbbvinnék.

„Szerencsére néhány olyan megállapodást, javaslatot vagy memorandumot is örököltünk, amelyet az előző kormányzat és a Trump-adminisztráció tárgyalt ki.

Ezeket áttekintjük, és célunk, hogy mindegyikben előrelépjünk” – mondta.

A magyar külügyminiszter további részleteket nem osztott meg az utazásról. Orbán Viktor 2025. november 7-én Washingtonban tárgyalt Donald Trump amerikai elnökkel. A volt miniszterelnök akkor

energiaügyi,

nukleáris,

gazdasági

és védelmi megállapodásokról számolt be.

Bejelentésének középpontjában az orosz energiahordozók behozatalát érintő amerikai szankciók alóli mentesség állt, amelyet a rezsicsökkentés fenntartása szempontjából kulcsfontosságúnak nevezett.

Orbán Viktor akkori közlése szerint Magyarország a Török Áramlaton érkező földgáz és a Barátság vezetéken szállított kőolaj esetében is teljes szankciómentességet kapott. Orbán ezt általános és időkorlát nélküli kivételként ismertette, és azt mondta, az érintett amerikai intézkedések nem korlátozzák, illetve nem drágítják a két vezetéken keresztüli magyar ellátást. Úgy fogalmazott, megteremtették az alacsony hazai energiaárak fenntartásához szükséges feltételeket.

Orbán azzal indokolta a mentesség jelentőségét, hogy

a szankciók alkalmazása súlyos terhet rótt volna a magyar családokra és vállalkozásokra.

Érvelése szerint Magyarország tengerpart nélküli országként különösen kiszolgáltatott a vezetékes szállításnak. Egyúttal jelezte: a washingtoni egyezség az amerikai szankciórendszerre vonatkozik, az európai uniós intézkedésekről külön politikai vitát kell folytatnia a kormánynak.