Megszólalt Orbán Viktor a letartóztatott Hankó Balázzsal kapcsolatban - súlyos kijelentést tett a volt kormányfő

Orbán Viktor szerint nem egyszeri ügyről van szó Hankó Balázs letartóztatása kapcsán, és további politikusok, illetve a korábbi kormányhoz kötődő szereplők is hasonló helyzetbe kerülhetnek – írja a Magyar Nemzet. A volt miniszterelnök egy zárt körű fideszes rendezvényen politikai és kulturális leszámolásként értékelte a történteket.

Orbán Viktor volt miniszterelnök szerint Hankó Balázs letartóztatásával nem ért véget azok sora

Forrás: MW arch.

Orbán szerint kulturális irányváltás áll az ügy hátterében

Orbán Viktor országjárása során a Fidesz megyei választmányi ülésein találkozik a párt helyi vezetőivel és meghatározó szereplőivel. Az egyik nem nyilvános rendezvényen szóba került Hankó Balázs ügye is – derül ki egy, a közösségi médiában közzétett felvételből. Orbán a történteket nem egyszerű büntetőeljárásként, hanem a korábbi kormány kulturális politikájával összefüggő konfliktusként értékelte.

A volt kormányfő arról beszélt, hogy korábbi kulturális miniszterei a politikai és kulturális béke fenntartása érdekében olyan kezdeményezéseket is támogattak, amelyek szellemi irányvonala eltért a kormányétól.

Orbán szerint Hankó Balázs ezzel szemben már tudatosabban olyan kulturális programokat támogatott, amelyek összhangban álltak a kormány által képviselt nemzeti, keresztény értékrenddel. A volt miniszterelnök szerint emiatt került célkeresztbe.

Orbán Viktor a történteket az általa „új kommunistáknak” nevezett politikai erők és az SZDSZ-hez kötött kulturális közeg bosszújaként értékelte. Egyúttal arra is figyelmeztetett, hogy szerinte Hankó Balázs esete nem feltétlenül lesz egyedi.

A büntetőeljárás hivatalos indoklása ugyanakkor az NKA támogatásainak ügyéhez kapcsolódik. A Bács-Kiskun Vármegyei Főügyészség szerint Hankó Balázst különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó, bűnszövetségben elkövetett hűtlen kezeléssel gyanúsítják.

Több mint 17 milliárd forint miatt nyomoznak

Az ügyészség szerint 2025 szeptembere és 2026 márciusa között 1079 esetben használták fel a Nemzeti Kulturális Alap vagyonát a jogszabályban meghatározott céloktól eltérően. A hatóság álláspontja szerint ezzel 17,3 milliárd forint vagyoni hátrányt okoztak a központi költségvetésnek.