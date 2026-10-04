Megszólalt Orbán Viktor a letartóztatott Hankó Balázzsal kapcsolatban - súlyos kijelentést tett a volt kormányfő
Orbán Viktor szerint nem egyszeri ügyről van szó Hankó Balázs letartóztatása kapcsán, és további politikusok, illetve a korábbi kormányhoz kötődő szereplők is hasonló helyzetbe kerülhetnek – írja a Magyar Nemzet. A volt miniszterelnök egy zárt körű fideszes rendezvényen politikai és kulturális leszámolásként értékelte a történteket.
Orbán szerint kulturális irányváltás áll az ügy hátterében
Orbán Viktor országjárása során a Fidesz megyei választmányi ülésein találkozik a párt helyi vezetőivel és meghatározó szereplőivel. Az egyik nem nyilvános rendezvényen szóba került Hankó Balázs ügye is – derül ki egy, a közösségi médiában közzétett felvételből. Orbán a történteket nem egyszerű büntetőeljárásként, hanem a korábbi kormány kulturális politikájával összefüggő konfliktusként értékelte.
A volt kormányfő arról beszélt, hogy korábbi kulturális miniszterei a politikai és kulturális béke fenntartása érdekében olyan kezdeményezéseket is támogattak, amelyek szellemi irányvonala eltért a kormányétól.
Orbán szerint Hankó Balázs ezzel szemben már tudatosabban olyan kulturális programokat támogatott, amelyek összhangban álltak a kormány által képviselt nemzeti, keresztény értékrenddel. A volt miniszterelnök szerint emiatt került célkeresztbe.
Orbán Viktor a történteket az általa „új kommunistáknak” nevezett politikai erők és az SZDSZ-hez kötött kulturális közeg bosszújaként értékelte. Egyúttal arra is figyelmeztetett, hogy szerinte Hankó Balázs esete nem feltétlenül lesz egyedi.
A büntetőeljárás hivatalos indoklása ugyanakkor az NKA támogatásainak ügyéhez kapcsolódik. A Bács-Kiskun Vármegyei Főügyészség szerint Hankó Balázst különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó, bűnszövetségben elkövetett hűtlen kezeléssel gyanúsítják.
Több mint 17 milliárd forint miatt nyomoznak
Az ügyészség szerint 2025 szeptembere és 2026 márciusa között 1079 esetben használták fel a Nemzeti Kulturális Alap vagyonát a jogszabályban meghatározott céloktól eltérően. A hatóság álláspontja szerint ezzel 17,3 milliárd forint vagyoni hátrányt okoztak a központi költségvetésnek.
A nyomozóhatóság szerint az érintettek kettős döntési rendszert alakítottak ki, amelyben
- a formális, és
- a tényleges döntéshozatal elvált egymástól.
Az ügyészség állítása szerint a támogatásokról ténylegesen nem az erre kijelölt kollégium döntött, hanem Hankó Balázs és mások, ráadásul több esetben már a pályázatok benyújtása előtt megszületett a döntés.
Egy hónapra letartóztatták Hankót
Hankó Balázs mentelmi jogát szeptember 28-án függesztette fel az Országgyűlés, ezt követően a hatóságok őrizetbe vették és gyanúsítottként hallgatták ki. Az ügyészség a letartóztatását is indítványozta, többek között a szökés, elrejtőzés, illetve a bizonyítás befolyásolásának veszélyére hivatkozva.
Megírtuk: a Kecskeméti Járásbíróság október 1-jén egy hónapra elrendelte Hankó letartóztatását. A bíróság szerint más kényszerintézkedéssel nem biztosítható megfelelően a gyanúsított jelenléte, illetve a bizonyítás megnehezítésének megakadályozása. A döntés ellen fellebbeztek.
Hankó Balázs tagadja, hogy bűncselekményt követett volna el. Korábbi nyilatkozataiban politikai leszámolásnak nevezte az ellene indított eljárást, és azt állította, hogy az NKA forrásait kulturális célokra használták fel.
Az ügyben Hankó előtt már több, a korábbi kormányhoz kötődő szereplőt is őrizetbe vettek vagy letartóztattak, köztük Bús Balázst és Ughy Attilát. Júliusban Hankó korábbi kabinetfőnöke, Konczos Nóra is letartóztatásba került.
A Fidesz Hankó Balázst politikai fogolynak tekinti, és a párt szerint az új kormány politikai indíttatású eljárást folytat a korábbi kabinet szereplőivel szemben. A kormánypárt ugyanakkor jelezte, hogy Hankótól nem várja el parlamenti mandátuma visszaadását.
Orbán Viktor mostani kijelentése alapján a Fidesz vezetője arra számít, hogy a büntetőeljárásoknak további politikai szereplők is célpontjai lehetnek. Ez azonban politikai állítás; az ügyészség a Hankóval szembeni eljárást a feltételezett hűtlen kezeléssel és az NKA több mint 17 milliárd forintos támogatási ügyeivel indokolja.
Fidesz: az Orbán Viktor által elmondottak egybevágnak a Fidesz közleményével
Egybevágónak nevezte az Orbán Viktor volt miniszterelnök által szombaton, Páli községben elmondottakat a párt elnökségének egy héttel ezelőtt közzétett sajtóközleményével a Fidesz sajtófőnöke vasárnap az MTI szerint.
Havasi Bertalan beszámolt arról, hogy Orbán Viktor szombaton a Fidesz szervezeti megújítása keretében a párt Győr-Moson-Sopron vármegyei választmányi ülésén vett részt, majd Fidesz-aktivistákkal ebédelt Páli községben.
Hozzátette, az általa ott elmondottak tökéletesen egybevágnak a Fidesz elnökségének egy héttel ezelőtt közzétett sajtóközleményével.
„Hankó Balázs meggyanúsításának oka az újkommunista önkény politikai leszámolási szándéka. Egyben a belpesti kulturális elit bosszúja is, amit az váltott ki, hogy Hankó Balázs – a kormány kultúrpolitikájának megfelelően – nem támogatta az értéktelen és az aberrációt népszerűsítő műveket” – idézett a közleményből Havasi Bertalan.
Magyar Péter miniszterelnök Facebook-oldalán vasárnap azt írta: bedöntötte a börtönben ülő miniszterének eddigi gyenge védekezését Orbán Viktor szombaton.
Orbán Viktor helyzetértékelése a Takács Péter közösségi oldalán megjelent videón is látható, hallható: