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Valami készül hétfő este, Orbán Viktor a Facebookon tette közzé: bejelentést tesz a tévében fél évvel a választás után – erről beszélhet a volt miniszterelnök

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A volt kormányfő a Bayer Show vendégeként értékeli, hol tart Magyarország és a magyar jobboldal fél évvel a választás után. Orbán Viktor a Facebookon hívta fel a figyelmet az esti beszélgetésre, amelyben a Tisza-kormány eddigi döntései is szóba kerülhetnek.
VG
2026.10.12, 07:50
Frissítve: 2026.10.12, 08:14
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„Fél évvel a választás után. Hol tart Magyarország, hol tart a magyar jobboldal? Nézzétek este a Bayer show-t a HírTV-n!” – írta Orbán Viktor a Facebookon.

Orbán Viktor
Orbán Viktor a Facebookon tette közzé: bejelentést tesz a tévében fél évvel a választás után / Fotó: AFP

Deák Dániel jobboldali elemző szerint a beszélgetés két központi témája Magyarország helyzete fél évvel a választás után, valamint a magyar jobboldal állapota lesz. Az elemző 

  • a védett üzemanyagár megszüntetését, 
  • az árrésstop tervezett kivezetését 
  • és a bejelentett adóemelést emelte ki.

Az elemző a Partizán egyik legújabb műsorára is kitért, amely a világháború kitörésének veszélyével foglalkozott. Deák ezt Orbán Viktor választási kampányban megfogalmazott figyelmeztetéseivel kapcsolta össze, amelyeket – értékelése szerint – a volt miniszterelnök politikai ellenfelei akkor riogatásnak neveztek.

Deák úgy látja, az elmúlt hónapok fejleményei ismét a politikai viták középpontjába emeltek több olyan kérdést, amelyet Orbán már a választás előtt hangsúlyozott.

Orbán Viktor nem először szerepel a Bayer Show-ban: egy korábbi interjúban, a 25. kötcsei találkozó tanulságait összegezve élesen bírálta a Tisza-kormányt és Vitézy Dávid közlekedési és beruházási minisztert. Vitézy a kritikára reagálva az M6-os autópálya üzemeltetésének költségeivel indokolta saját döntését.

A volt miniszterelnök szerint a jelenlegi kormány politikája veszélyezteti a szuverenitás elmúlt 16 évben kiépített gazdasági pilléreit. Úgy vélte, hogy

  • a bankrendszer, 
  • a távközlés 
  • és az energiaszektor 

ismét külföldi érdekcsoportok kezére kerül, az ország döntéseit pedig Brüsszel és Berlin elvárásai határozzák meg.

Az interjúban külön kitért Vitézy Dávidra, aki korábban rövid ideig államtitkárként dolgozott a kormányában. Orbán német érdekek képviselőjeként jellemezte a jelenlegi minisztert, és azt mondta, korábban német lobbistaként tartották számon.

Vitézy távozását azzal magyarázta, hogy Palkovics László után Lázár János került a minisztérium élére, aki nem találta meg vele a közös hangot. A volt kormányfő szerint Lázár egyik első intézkedéseként szigorított a tárca pályázati és közbeszerzési szabályain, és a Vitézy hivatali idején alkalmazottnál szigorúbb rendszert vezetett be. Orbán ennek fényében kifogásolta, hogy Vitézy most Lázárt támadja.

A közlekedési és beruházási miniszter Facebook-bejegyzésben válaszolt az elhangzottakra. Vitézy úgy értelmezte Orbán kritikáját, hogy azért nevezte őt a németek emberének, mert megakadályozta Mészáros Lőrinc érdekeltségeinek drágább autópálya-üzemeltetését.

A miniszter állítása szerint Mészárosék az addigi szolgáltatóhoz képest 105 milliárd forinttal magasabb összegért üzemeltették volna az M6-os autópályát.

„Sokkal szigorúbb rendszert vezetett be, mint ami Vitézy alatt volt. És most Vitézy miniszter úr, exállamtitkár támadja azt, aki nála sokkal szigorúbb szabályokat vezetett be” – mondta.

Vitézy az interjúra reagálva azt írta, hogy „Látom Orbán Viktor szerint a »németek embere« lettem, mert nem engedtem, hogy Mészáros Lőrincék 105 milliárddal drágábban üzemeltessék az M6-os autópályát, mint az eddigi szolgáltató”. Fordulat jöhet a 35 évre szóló autópálya-koncesszió ügyében. Vitézy Dávid szerint megvan, hogy ki veheti át az MKIF-től az autópályák üzemeltetését, a tárgyalások már megkezdődtek.

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