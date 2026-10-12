Valami készül hétfő este, Orbán Viktor a Facebookon tette közzé: bejelentést tesz a tévében fél évvel a választás után – erről beszélhet a volt miniszterelnök

„Fél évvel a választás után. Hol tart Magyarország, hol tart a magyar jobboldal? Nézzétek este a Bayer show-t a HírTV-n!” – írta Orbán Viktor a Facebookon.

Orbán Viktor a Facebookon tette közzé: bejelentést tesz a tévében fél évvel a választás után / Fotó: AFP

Deák Dániel jobboldali elemző szerint a beszélgetés két központi témája Magyarország helyzete fél évvel a választás után, valamint a magyar jobboldal állapota lesz. Az elemző

a védett üzemanyagár megszüntetését,

az árrésstop tervezett kivezetését

és a bejelentett adóemelést emelte ki.

Az elemző a Partizán egyik legújabb műsorára is kitért, amely a világháború kitörésének veszélyével foglalkozott. Deák ezt Orbán Viktor választási kampányban megfogalmazott figyelmeztetéseivel kapcsolta össze, amelyeket – értékelése szerint – a volt miniszterelnök politikai ellenfelei akkor riogatásnak neveztek.

Deák úgy látja, az elmúlt hónapok fejleményei ismét a politikai viták középpontjába emeltek több olyan kérdést, amelyet Orbán már a választás előtt hangsúlyozott.

Orbán Viktor nem először szerepel a Bayer Show-ban: egy korábbi interjúban, a 25. kötcsei találkozó tanulságait összegezve élesen bírálta a Tisza-kormányt és Vitézy Dávid közlekedési és beruházási minisztert. Vitézy a kritikára reagálva az M6-os autópálya üzemeltetésének költségeivel indokolta saját döntését.

A volt miniszterelnök szerint a jelenlegi kormány politikája veszélyezteti a szuverenitás elmúlt 16 évben kiépített gazdasági pilléreit. Úgy vélte, hogy

a bankrendszer,

a távközlés

és az energiaszektor

ismét külföldi érdekcsoportok kezére kerül, az ország döntéseit pedig Brüsszel és Berlin elvárásai határozzák meg.

Az interjúban külön kitért Vitézy Dávidra, aki korábban rövid ideig államtitkárként dolgozott a kormányában. Orbán német érdekek képviselőjeként jellemezte a jelenlegi minisztert, és azt mondta, korábban német lobbistaként tartották számon.

Vitézy távozását azzal magyarázta, hogy Palkovics László után Lázár János került a minisztérium élére, aki nem találta meg vele a közös hangot. A volt kormányfő szerint Lázár egyik első intézkedéseként szigorított a tárca pályázati és közbeszerzési szabályain, és a Vitézy hivatali idején alkalmazottnál szigorúbb rendszert vezetett be. Orbán ennek fényében kifogásolta, hogy Vitézy most Lázárt támadja.