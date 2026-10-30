Döntő pillanat, újabb fordulat az ENSZ főtitkári kinevezésében: Orbán Viktor az áttörés kapujában, most minden neki kedvez – elhasaltak a legfőbb ellenfelei

Újabb titkos szavazást tartott október 30-án az ENSZ Biztonsági Tanácsa a világszervezet következő főtitkáráról, de egyik jelölt sem tudott meggyőző fölényt kialakítani. A várakozásokkal ellentétben az Egyesült Arab Emírségek jelöltje, Lana Nusseibeh sem szerepelt kiemelkedően, ami Orbán Viktor esetleges jelöltségének is teret adhat.

Újabb szavazás sem hozott áttörést az ENSZ főtitkári posztjáért folyó versenyben, így Orbán Viktor lehetséges jelölése is egyre esélyesebb / Fotó: AFP

Október 30-án tartotta hetedik szavazási fordulóját az ENSZ Biztonsági Tanácsa a világszervezet következő főtitkárának kiválasztásáról. A kiszivárgott eredmények szerint a Costa Rica-i Rebeca Grynspan szerezte a legtöbb támogató voksot,

de a versenyben induló négy diplomata közül egyik sem tudott olyan eredményt elérni, amely egyértelműen eldönthette volna a versenyt.

A PassBlue értesülései alapján új rangsor alakult ki a lehetséges főtitkári jelöltek között:

a korábban legesélyesebbnek tartott Grynspan 11 támogató és négy elutasító szavazatot kapott;

az argentin Rafael Grossi kilenc támogató, négy elutasító és két tartózkodó voksot szerzett;

a guyanai Carolyn Rodrigues Birkett mellett pedig nyolcan álltak ki, hatan ellene szavaztak, egy ország pedig nem foglalt állást.

A leggyengébb eredményt Lana Nusseibeh érte el. Az Egyesült Arab Emírségek jelöltje mindössze hét támogató szavazatot kapott, miközben hatan ellene foglaltak állást, ketten pedig nem nyilvánítottak véleményt. Ez különösen annak fényében figyelemre méltó, hogy a diplomata korábban a legesélyesebb befutók között szerepelt.

A mostani szavazás azonban továbbra sem jelentett hivatalos döntést. A Biztonsági Tanács tagjai titkos, nem kötelező erejű vokssal jelezték, hogy támogatják-e az egyes jelölteket, ellenzik-e a kinevezésüket, vagy nem foglalnak állást. Ezek a fordulók mégis meghatározóak, mert megmutatják, melyik jelölt mögött alakulhat ki a szükséges diplomáciai támogatás.

A főtitkár személyéről ugyanis először a Biztonsági Tanácsnak kell megállapodnia. A testület 15 tagjából legalább kilencnek támogatnia kell a jelöltet, és az öt állandó tag – az Egyesült Államok, Oroszország, Kína, Franciaország és az Egyesült Királyság – egyikének sem szabad vétót emelnie. A végső kinevezésről az ENSZ Közgyűlése dönt, de a Biztonsági Tanács ajánlása nélkül nem kerülhet sor a választásra.