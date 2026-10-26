ENSZ-főtitkár: tombolnak az ukránok az Orbán Viktorról szóló hírek miatt, nem bírták visszafogni magukat – már zsarolással dobálóznak, Kijev ott szúr oda, ahol tud

Amerikai sajtóértesülés szerint Orbán Viktor neve is felmerült az ENSZ főtitkári posztjára, az ötlet pedig máris politikai reakciókat váltott ki. Ukrajna külügyminisztere a magyar politikus uniós vétóit idézte fel, és egy régi brüsszeli történettel élcelődött rajta.

Orbán Viktor esetleges ENSZ-főtitkári jelölése nem maradt visszhang nélkül Kijevben / Fotó: AFP / AFP

Andrij Szibiha ukrán külügyminiszter hétfőn az X-en reagált a Wall Street Journal értesülésére, amely szerint az amerikai kormányzat Orbán Viktort jelölné az ENSZ főtitkári posztjára. Szibiha úgy fogalmazott, hogy a volt magyar miniszterelnök az új tisztségben is jól hasznosíthatná a „vétózás és a zsarolás" terén szerzett, az uniós döntések akadályozása során tökélyre fejlesztett képességeit.

Az ukrán tárcavezető egy ironikus megjegyzést is fűzött a hírhez. Szerinte a világ többi részével is megoszthatják, hogyan kell a megfelelő pillanatban kávézni hívni Orbán Viktort. Ezzel a 2023. decemberi uniós csúcstalálkozóra utalt, amikor a magyar kormányfő elhagyta az üléstermet, így a többi tagállami vezető nélküle dönthetett az Ukrajnával folytatandó uniós csatlakozási tárgyalások megkezdéséről.

Akkor a magyar kormány ellenezte a tárgyalások megindítását, Orbán távozása azonban lehetővé tette, hogy a döntés megszülessen. Szibiha most ezt az esetet idézte fel, amikor a magyar politikus lehetséges ENSZ-szerepéről írt.

I am certain that Viktor Orbán, as UN Secretary-General, would put to good use the masterful veto and blackmail skills he has developed over years of derailing major EU decisions. We can share with the rest of the world our great experience of taking him out for coffee at the right moment. — Andrii Sybiha 🇺🇦 (@andrii_sybiha) October 26, 2026

A nagyhatalmaknak jobban tetszhet Orbán Viktor jelölése

A The Wall Street Journal három országból származó forrásokra hivatkozva számolt be arról, hogy az amerikai kormányzat támogatná Orbán jelölését, és arra számít, hogy Oroszország és Kína is elfogadhatónak tartaná a volt magyar miniszterelnököt. A lap szerint az amerikai fél már felvetette Orbánnak a lehetőséget, ő pedig nyitottnak mutatkozott, de csak akkor vállalná a jelölést, ha biztos lenne a győzelmében.

Moszkva hétfőn szintén reagált az értesülésre. Alekszandr Alimov orosz külügyminiszter-helyettes közölte, hogy Orbán Viktor technikailag még jelölhető, mivel a határidő nem járt le. Hozzátette: Oroszország, az Egyesült Államok és Kína nem jelöl főtitkárt, ezért a kezdeményezés mögött állóknak olyan országot kell találniuk, amely vállalja a jelölést. Moszkva ezután megvizsgálja a hivatalosan benyújtott jelöléseket.