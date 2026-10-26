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Orbán Viktor ősellensége is megszólalt a volt kormányfő ENSZ-főtitkári jelöléséről: Donald Tusk szerint vicces Trump ötlete

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A politikus mosolyogva fogadta azt a sajtóértesülést, amely szerint Washington az ENSZ élén látná viszont a volt magyar miniszterelnököt. A lengyel kormányfő egy korábbi, szintén Orbán Viktorral kapcsolatos brüsszeli találgatáshoz hasonlította az elképzelést.
Nemes Tamás
2026.10.26, 20:13
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Újabb nemzetközi szerep lehetősége merült fel Orbán Viktor neve mellett, ezúttal az ENSZ élén. Donald Tusk lengyel miniszterelnök azonban nem rejtette véka alá, mennyire kétkedve fogadja az erről szóló sajtóhírt.

Germany's Chancellor Friedrich Merz Hosts E5 Leaders To Forge NATO For Wooing Trump  orbán viktor
Donald Tusk nem rejtette véka alá, mennyire kétkedve fogadja az Orbán Viktor jelöléséről szóló sajtóhírt / Fotó: Krisztian Bocsi

Donald Tusk lengyel miniszterelnök hétfőn ironikusan reagált arra a sajtóhírre, amely szerint Donald Trump amerikai elnök kormánya Orbán Viktort látná szívesen az ENSZ következő főtitkáraként. Tusk azt mondta, addig nem is hallott az értesülésről, majd egy korábbi, a volt magyar kormányfővel kapcsolatos pletykát említett.

Az imént még az Európai Bizottság elnöki posztjának várományosaként emlegették. Ez számomra ugyanolyan nevetségesnek tűnik, mint az a korábbi szóbeszéd

– fogalmazott a lengyel kormányfő a Politico kérdésére, utalva arra a korábbi, hamis állításra, hogy Orbán Viktor vehetné át az Európai Bizottság vezetését.

A Wall Street Journal vasárnapi beszámolója szerint az amerikai kormányzat már felvetette a volt magyar kormányfőnek, hogy induljon az ENSZ főtitkári tisztségéért. A lap értesülései alapján Washingtonban először egy Orbán Viktorhoz hasonló politikust kerestek a posztra, később azonban magát a magyar politikust is megkeresték. A beszámoló szerint a volt kormányfő nyitott lehet az ajánlatra, de csak akkor vállalná a jelölést, ha biztosnak látná a győzelmét.

A terv egyik legfontosabb eleme, hogy az Egyesült Államok mellett Oroszország és Kína is támogathatná a jelölést. A lapnak nyilatkozó amerikai tisztviselő szerint a korábbi egyeztetések alapján Moszkva és Peking is fogékonynak mutatkozott az ötletre. Hivatalos közös jelölésről azonban még nem született bejelentés.

Min múlna Orbán Viktor kinevezése?

A főtitkári tisztség betöltéséről az ENSZ Közgyűlése dönt a Biztonsági Tanács ajánlása alapján. A testület 15 tagjából legalább kilenc támogatására van szükség, miközben az öt állandó tag bármelyike megvétózhatja a jelöltet. Orbán Viktor esetleges kinevezéséhez ezért az Egyesült Államok, Oroszország és Kína támogatása önmagában nem lenne elegendő, hiszen a brit és a francia álláspont is meghatározó lehet.

António Guterres jelenlegi főtitkár megbízatása december 31-én jár le.

Hihetetlen fordulat előtt Orbán Viktor karrierje: a volt miniszterelnököt jelölhetik az ENSZ főtitkárának, Donald Trump állítólag már tett lépéseket – Putyin és Hszi Csin-ping támogatása is döntő lehet

Orbán Viktor lehet az ENSZ következő főtitkára: a The Wall Street Journal értesülései szerint Donald Trump amerikai elnök kormányzata a volt magyar miniszterelnököt szeretné António Guterres utódjaként látni. Washington állítólag már meg is kereste Orbán Viktort, miközben úgy tudják, hogy Vlagyimir Putyin és Hszi Csin-ping is támogathatná a jelölését.

 

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