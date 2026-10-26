Orbán Viktor ősellensége is megszólalt a volt kormányfő ENSZ-főtitkári jelöléséről: Donald Tusk szerint vicces Trump ötlete

Újabb nemzetközi szerep lehetősége merült fel Orbán Viktor neve mellett, ezúttal az ENSZ élén. Donald Tusk lengyel miniszterelnök azonban nem rejtette véka alá, mennyire kétkedve fogadja az erről szóló sajtóhírt.

Donald Tusk nem rejtette véka alá, mennyire kétkedve fogadja az Orbán Viktor jelöléséről szóló sajtóhírt / Fotó: Krisztian Bocsi

Donald Tusk lengyel miniszterelnök hétfőn ironikusan reagált arra a sajtóhírre, amely szerint Donald Trump amerikai elnök kormánya Orbán Viktort látná szívesen az ENSZ következő főtitkáraként. Tusk azt mondta, addig nem is hallott az értesülésről, majd egy korábbi, a volt magyar kormányfővel kapcsolatos pletykát említett.

Az imént még az Európai Bizottság elnöki posztjának várományosaként emlegették. Ez számomra ugyanolyan nevetségesnek tűnik, mint az a korábbi szóbeszéd

– fogalmazott a lengyel kormányfő a Politico kérdésére, utalva arra a korábbi, hamis állításra, hogy Orbán Viktor vehetné át az Európai Bizottság vezetését.

A Wall Street Journal vasárnapi beszámolója szerint az amerikai kormányzat már felvetette a volt magyar kormányfőnek, hogy induljon az ENSZ főtitkári tisztségéért. A lap értesülései alapján Washingtonban először egy Orbán Viktorhoz hasonló politikust kerestek a posztra, később azonban magát a magyar politikust is megkeresték. A beszámoló szerint a volt kormányfő nyitott lehet az ajánlatra, de csak akkor vállalná a jelölést, ha biztosnak látná a győzelmét.

A terv egyik legfontosabb eleme, hogy az Egyesült Államok mellett Oroszország és Kína is támogathatná a jelölést. A lapnak nyilatkozó amerikai tisztviselő szerint a korábbi egyeztetések alapján Moszkva és Peking is fogékonynak mutatkozott az ötletre. Hivatalos közös jelölésről azonban még nem született bejelentés.

Min múlna Orbán Viktor kinevezése?

A főtitkári tisztség betöltéséről az ENSZ Közgyűlése dönt a Biztonsági Tanács ajánlása alapján. A testület 15 tagjából legalább kilenc támogatására van szükség, miközben az öt állandó tag bármelyike megvétózhatja a jelöltet. Orbán Viktor esetleges kinevezéséhez ezért az Egyesült Államok, Oroszország és Kína támogatása önmagában nem lenne elegendő, hiszen a brit és a francia álláspont is meghatározó lehet.