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Kiderült, hogy lehetne ENSZ-főtitkár Orbán Viktor: van egy óriási csavar a történetben, minden ezen múlik –„Nincsenek korlátozások!"

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Vasárnap érkezett egy hír, amely nagy port kavart, és úgy tűnik a sajtóértesülések megalapozottak lehetnek. Egy neves amerikai lap cikkezett arról, hogy Orbán Viktor neve is felmerült az ENSZ főtitkári posztjának várományosai között. Egy orosz politikus szerint ennek technikailag nincs akadálya, miközben Washington, Moszkva és Peking is támogathatja a jelölést.
VG
2026.10.26, 16:16
Frissítve: 2026.10.26, 16:19
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Orbán Viktor korábbi miniszterelnök még jelölhető az ENSZ főtitkári posztjára, mivel a jelölés határideje nem járt le. Erről beszélt Alekszandr Alimov orosz külügyminiszter-helyettes újságíróknak hétfőn Moszkvában az MTI közlése szerint.

Orbán Viktor valóban jelölhető az ENSZ főtitkári posztjára
Orbán Viktor valóban jelölhető az ENSZ főtitkári posztjára / Fotó: AFP

A politikus arra a hírre reagált, miszerint az amerikai kormányzat támogatja a Fidesz pártelnökének jelölését a világszervezet főtitkári posztjára.

Orbán Viktor lehet az ENSZ főtitkára?

Az ENSZ vezetőválasztásán patthelyzet alakult ki, azonban úgy tűnik Donald Trump amerikai elnök váratlan lépésre szánta el magát. A politikus sajtóértesülések szerint Orbán Viktort látná szívesen a szervezet élén, hírek szerint pedig ennek érdekében diplomáciai egyeztetések zajlanak Oroszországgal és Kínával is.

A kínai beszámolók hangsúlyozták a korábbi magyar miniszterelnök Pekinghez fűződő jó kapcsolatait, orosz részről azonban a Kreml egyelőre nem kommentálta hivatalosan az új fejleményt, viszont úgy tűnik a hírek valósak lehetnek.

Nincsenek korlátozások, nem zárjuk ki más jelöltek megjelenését

− mondta Alekszandr Alimov arra a kérdésre válaszolva, hogy technikailag vajon lehetséges-e Orbán Viktor jelölése a posztra.

Több buktató is van

Az ENSZ főtitkárának kinevezéséhez először a Biztonsági Tanács ajánlására van szükség, amelyhez legalább kilenc támogató szavazat kell. Fontos, hogy az öt állandó tag – 

  • az Egyesült Államok, 
  • Oroszország, 
  • Kína, 
  • Franciaország 
  • és az Egyesült Királyság 

– bármelyike azonban vétóval megakadályozhatja a döntést. Egy neve elhallgatását kérő amerikai külügyminisztériumi tisztviselő ugyanakkor utalt rá, hogy Orbán Viktor a Biztonsági Tanács 15 tagjából nyolc támogatását viszonylag könnyen megszerezhetné, és akár tíz ország is mellette szavazhatna.

Amerikai sajtóértesülések szerint Donald Trump és JD Vance amerikai alelnök nyilvánosan is támogathatja Orbán Viktort, ám a bejelentéssel megvárhatják a novemberi amerikai félidős választásokat.

Amerikai források szerint a korábbi magyar miniszterelnök érdeklődést mutatott a lehetőség iránt, ám egyelőre nem hozott végleges döntést. Fenntartásai között szerepel többek között, hogy elsősorban nemzeti politikusként tekint magára. A Donald Trumpohoz fűződő MAGA-mozgalom azonban úgy tűnik jó jelöltnek tartja Orbán Viktort. Indoklásukban a migrációval, a civil szervezetekkel és a sajtóval kapcsolatos politikáját, valamint az intézményi konfliktusokban szerzett tapasztalatát emelték ki.

Energiaválság

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nemzetközi diplomácia
Orbán Viktor
Oroszország
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