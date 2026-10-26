Hihetetlen fordulat előtt Orbán Viktor karrierje: a volt miniszterelnököt jelölhetik az ENSZ főtitkárának, Donald Trump állítólag már tett lépéseket – Putyin és Hszi Csin-ping támogatása is döntő lehet

Egészen váratlan nemzetközi tisztség várományosa lehet Orbán Viktor: Donald Trump amerikai elnök kormányzata a volt magyar miniszterelnököt szeretné az ENSZ élén látni. A Washingtonból indult elképzelést Oroszország és Kína is támogathatja, így Orbán akár három nagyhatalom közös jelöltjeként indulhatna a főtitkári posztért. A háttéregyeztetések már megkezdődtek, végleges döntés azonban egyelőre nem született.

Orbán Viktort jelölhetik az ENSZ főtitkárának, Donald Trump állhat a terv mögött – Putyin és Hszi Csin-ping támogatása is döntő lehet / Fotó: NurPhoto via AFP

Donald Trump kormányzata Orbán Viktort javasolhatja az ENSZ következő főtitkárának – írja a The Wall Street Journal három különböző ország tisztviselőitől származó információkra hivatkozva. A meg nem nevezett források szerint Washingtonban már egy ideje mérlegelték, ki lenne megfelelő a világszervezet vezetésére.

A diplomáciai egyeztetéseken többször felmerült egy Orbán Viktorhoz hasonló politikus neve, amivel az orosz és kínai tárgyalópartnerek is egyetértettek.

Az amerikai tisztviselők végül arra jutottak, hogy akár magát a volt magyar kormányfőt is jelölhetnék. A beszámoló szerint Washington közvetlenül megkereste Orbán Viktort, hogy felmérje érdeklődését, és állítólag nyitottnak mutatkozott, de csak akkor vállalná a jelölést, ha megfelelő esélyt látna a győzelemre.

Trump, Putyin és Hszi Csin-ping közösen állhat Orbán mögé

Az Egyesült Államok mellett Oroszország és Kína is támogathatná Orbán jelöltségét. Egy amerikai külügyminisztériumi tisztviselő a lapnak azt mondta, hogy a korábbi egyeztetések alapján Moszkva és Peking is fogékonynak mutatkozott a javaslatra. A három ország azonban egyelőre nem jelentett be közös jelöltet.

Az amerikai forrás becslése szerint Orbán a 15 tagú ENSZ Biztonsági Tanácsában nyolc támogató szavazatra viszonylag biztosan számíthatna, de akár tízet is megszerezhetne.

A főtitkár kiválasztásához legalább kilenc támogató szavazat szükséges, és az öt állandó tag egyike sem élhet vétójogával.

Ezért különösen fontos lenne Nagy-Britannia és Franciaország álláspontja, amelyek szintén megakadályozhatnák a jelölést. A Wall Street Journal forrása szerint Orbán Viktor a MAGA-konzervatívok ideális jelöltje lenne. Az amerikai kormányzat számára vonzó lehet migrációellenes politikája, valamint az, hogy korábban rendszeresen szembekerült az Európai Unió vezetésével.