Hihetetlen fordulat előtt Orbán Viktor karrierje: a volt miniszterelnököt jelölhetik az ENSZ főtitkárának, Donald Trump állítólag már tett lépéseket – Putyin és Hszi Csin-ping támogatása is döntő lehet
Egészen váratlan nemzetközi tisztség várományosa lehet Orbán Viktor: Donald Trump amerikai elnök kormányzata a volt magyar miniszterelnököt szeretné az ENSZ élén látni. A Washingtonból indult elképzelést Oroszország és Kína is támogathatja, így Orbán akár három nagyhatalom közös jelöltjeként indulhatna a főtitkári posztért. A háttéregyeztetések már megkezdődtek, végleges döntés azonban egyelőre nem született.
Donald Trump kormányzata Orbán Viktort javasolhatja az ENSZ következő főtitkárának – írja a The Wall Street Journal három különböző ország tisztviselőitől származó információkra hivatkozva. A meg nem nevezett források szerint Washingtonban már egy ideje mérlegelték, ki lenne megfelelő a világszervezet vezetésére.
A diplomáciai egyeztetéseken többször felmerült egy Orbán Viktorhoz hasonló politikus neve, amivel az orosz és kínai tárgyalópartnerek is egyetértettek.
Az amerikai tisztviselők végül arra jutottak, hogy akár magát a volt magyar kormányfőt is jelölhetnék. A beszámoló szerint Washington közvetlenül megkereste Orbán Viktort, hogy felmérje érdeklődését, és állítólag nyitottnak mutatkozott, de csak akkor vállalná a jelölést, ha megfelelő esélyt látna a győzelemre.
Trump, Putyin és Hszi Csin-ping közösen állhat Orbán mögé
Az Egyesült Államok mellett Oroszország és Kína is támogathatná Orbán jelöltségét. Egy amerikai külügyminisztériumi tisztviselő a lapnak azt mondta, hogy a korábbi egyeztetések alapján Moszkva és Peking is fogékonynak mutatkozott a javaslatra. A három ország azonban egyelőre nem jelentett be közös jelöltet.
Az amerikai forrás becslése szerint Orbán a 15 tagú ENSZ Biztonsági Tanácsában nyolc támogató szavazatra viszonylag biztosan számíthatna, de akár tízet is megszerezhetne.
A főtitkár kiválasztásához legalább kilenc támogató szavazat szükséges, és az öt állandó tag egyike sem élhet vétójogával.
Ezért különösen fontos lenne Nagy-Britannia és Franciaország álláspontja, amelyek szintén megakadályozhatnák a jelölést. A Wall Street Journal forrása szerint Orbán Viktor a MAGA-konzervatívok ideális jelöltje lenne. Az amerikai kormányzat számára vonzó lehet migrációellenes politikája, valamint az, hogy korábban rendszeresen szembekerült az Európai Unió vezetésével.
Trump már az áprilisi magyar parlamenti választáson is Orbánt támogatta, JD Vance alelnök pedig személyesen kampányolt mellette. A lap szerint mindketten kiállhatnak az ENSZ-főtitkári jelöltsége mellett is, de a bejelentéssel megvárhatják a novemberi amerikai félidős választásokat.
Már zajlik a verseny az ENSZ vezetéséért
A jelenlegi főtitkár, António Guterres második mandátuma december 31-én lejár, utódját pedig a Biztonsági Tanács ajánlása alapján az ENSZ Közgyűlése nevezi ki. A hivatalos jelöltek között szerepel Lana Nusseibeh, az Egyesült Arab Emírségek diplomatája is, aki október 21-én jelentette be indulását. A következő jelölti meghallgatást kedden tartják, a Biztonsági Tanács pedig újabb informális szavazással folytatja a kiválasztási folyamatot.
Augusztusban is felmerült Orbán neve
Nem először merül fel Orbán Viktor neve összefüggésben az ENSZ főtitkári, illetve FiFA elnöki posztjával. Panyi Szabolcs újságíró kormányzati és diplomáciai forrásokra hivatkozva arról írt, hogy Orbán Viktor nemzetközi szervezetekben keresheti politikai pályafutása következő állomását Akkor Havasi Bertalan, a Fidesz sajtófőnöke azzal kommentálta a hírt, hogy „fake news, azaz kacsa”.