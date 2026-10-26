Ez ám a meglepetés: Orbán Viktor táskahordozója sem cáfolta a volt kormányfő ENSZ-főtitkári jelölését

Nem cáfolta Orbán Viktor esetleges ENSZ-főtitkári jelölésével kapcsolatos híreszteléseket Nagy János. Orbán Viktor egyik legközelebbi, és legrégebbi munkatársa a KözTér című podcastműsorban fejtette ki véleményt az ügyről.

Orbán Viktor / Fotó: AFP

Nagy János úgy fogalmazott, hogy „vagy így van, vagy nem így van”, illetve Semjén Zsoltot idézve hozzátette: „tudjuk, ami tudunk és látjuk, amit látunk”. Véleménye szerint mindennek rendelt ideje van, és a hídon akkor kell átmenni, amikor odaérünk − írta meg a Magyar Nemzet.

Ki szólalt meg Orbán Viktor jövőjét illetően?

Nagy János 2004 óta dolgozik a Fidesznek, 2005 áprilisa óta Orbán Viktor, akkori ellenzéki pártvezér közvetlen munkatársa, titkára lett. A KözTér adásában kérdezték arról, hogy melyik választási vereség volt fájóbb, a 2006-os, vagy a 2026-os, Nagy János az utóbbit jelölte meg, mert az földrengésszerű vereség volt.

Elmesélte, milyen volt az állásinterjúja 25 évesen Orbán Viktornál, és milyen volt ellenzékben dolgozni. Nagy János pedig kormányra kerülve is Orbán munkatársa maradt, 2015-től államtitkárként dolgozott a miniszterelnök mellett.

Orbán Viktor lehet az ENSZ főtitkára?

Az ENSZ vezetőválasztásán patthelyzet alakult ki, azonban úgy tűnik Donald Trump amerikai elnök váratlan lépésre szánta el magát. A politikus sajtóértesülések szerint Orbán Viktort látná szívesen a szervezet élén, hírek szerint pedig ennek érdekében diplomáciai egyeztetések zajlanak Oroszországgal és Kínával is.

A kínai beszámolók hangsúlyozták a korábbi magyar miniszterelnök Pekinghez fűződő jó kapcsolatait, orosz részről azonban a Kreml egyelőre nem kommentálta hivatalosan az új fejleményt, viszont úgy tűnik a hírek valósak lehetnek.

Nincsenek korlátozások, nem zárjuk ki más jelöltek megjelenését

− mondta Alekszandr Alimov arra a kérdésre válaszolva, hogy technikailag vajon lehetséges-e Orbán Viktor jelölése a posztra.

Több buktató is van

Az ENSZ főtitkárának kinevezéséhez először a Biztonsági Tanács ajánlására van szükség, amelyhez legalább kilenc támogató szavazat kell. Fontos, hogy az öt állandó tag –

az Egyesült Államok,

Oroszország,

Kína,

Franciaország

és az Egyesült Királyság

– bármelyike azonban vétóval megakadályozhatja a döntést. Egy neve elhallgatását kérő amerikai külügyminisztériumi tisztviselő ugyanakkor utalt rá, hogy Orbán Viktor a Biztonsági Tanács 15 tagjából nyolc támogatását viszonylag könnyen megszerezhetné, és akár tíz ország is mellette szavazhatna.

Amerikai sajtóértesülések szerint Donald Trump és JD Vance amerikai alelnök nyilvánosan is támogathatja Orbán Viktort, ám a bejelentéssel megvárhatják a novemberi amerikai félidős választásokat.

Amerikai források szerint a korábbi magyar miniszterelnök érdeklődést mutatott a lehetőség iránt, ám egyelőre nem hozott végleges döntést. Fenntartásai között szerepel többek között, hogy elsősorban nemzeti politikusként tekint magára. A Donald Trumpohoz fűződő MAGA-mozgalom azonban úgy tűnik jó jelöltnek tartja Orbán Viktort. Indoklásukban a migrációval, a civil szervezetekkel és a sajtóval kapcsolatos politikáját, valamint az intézményi konfliktusokban szerzett tapasztalatát emelték ki.