Rendkívüli, az eddigi legsúlyosabb csapást kapta Orbán Viktor ENSZ főtitkári kinevezése: most már csoda kell hozzá – rátámadt a kulcsfontosságú ország
Franciaország nem támogatja, hogy Orbán Viktor legyen az ENSZ következő főtitkára – ezt Jean-Noël Barrot külügyminiszter mondta a francia szenátusban. Párizs álláspontja különösen fontos, mert az ENSZ Biztonsági Tanácsának állandó tagjaként vétójával megakadályozhatja, hogy a jelölt a közgyűlés elé kerüljön.
Jean-Noël Barrot a francia szenátusban kapott kérdést arról, hogy Párizs elfogadhatónak tartaná-e Orbán Viktor kinevezését az ENSZ főtitkárává.
A külügyminiszter röviden válaszolt: nem.
Szerinte a világszervezet vezetői tisztsége nem lehet vigaszdíj egy választáson vereséget szenvedett politikusnak. A válaszában Marine Le Pen budapesti kampánylátogatását is felidézte.
A francia álláspontnak azért van különös súlya, mert az ország az ENSZ Biztonsági Tanácsának öt állandó tagja közé tartozik. Ezek az államok – Franciaország mellett az Egyesült Államok, Oroszország, Kína és az Egyesült Királyság – vétójoggal rendelkeznek. A főtitkár személyéről először a Biztonsági Tanács tesz ajánlást, és csak ezután dönt az ENSZ-közgyűlés a kinevezésről.
A szabály miatt egyetlen állandó tag ellenszavazata is elég ahhoz, hogy megakadályozza egy jelölt ajánlását. Franciaországnak tehát nem kellene más országokat meggyőznie Orbán Viktor ellen: ha a tanácsi szavazáson vétózná a jelölését, a folyamat elakadna. A tartózkodás viszont nem számít vétónak, így azzal Párizs nem zárná el automatikusan az utat a jelölt elől.
Barrot nem jelentette be, hogy Franciaország hivatalosan megvétózna egy Orbán Viktor melletti javaslatot. A nyilatkozata azonban nem pusztán óvatos távolságtartás: a miniszter azt is kifejtette, hogy Franciaország nem fogadhatja el az ENSZ meggyengítését vagy megbénítását. Szerinte a következő főtitkár feladata az lenne, hogy megerősítse a szervezetet, és visszaszerezze annak tekintélyét, nem pedig az, hogy tovább rontsa a megítélését.
A franciák szerint Orbán Viktornak nem az ENSZ-ben a helye
A francia külügyminiszter azzal érvelt, hogy a nemzetközi együttműködés Franciaország saját érdeke is. A háborúk, a mesterséges intelligencia jelentette kockázatok, a klímaváltozás és a járványok ellen szerinte nem lehet hatékonyan fellépni a nemzetközi szervezetek nélkül. Barrot emellett az ENSZ reformját sürgette, és a Biztonsági Tanács állandó tagjai vétójogának korlátozását célzó francia kezdeményezést is megemlítette.
Orbán Viktor esetleges jelölésének így komoly akadályt jelenthet a francia kormány álláspontja. Ha Párizs a Biztonsági Tanácsban is nemet mond, a jelölt nem juthat el a közgyűlési szavazásig. A mostani nyilatkozat még nem hivatalos vétó, de aligha tekinthető a jelölés számára kedvező jelzésnek.
Magyar Péter miniszterelnök a prágai, Andrej Babiš cseh kormányfővel közösen tartott sajtótájékoztatóján szintén elutasítóan beszélt Orbán Viktor lehetséges ENSZ-főtitkári kinevezéséről. Azt mondta, ha valakinek az ENSZ szétverése a célja, akkor Orbán kinevezése jó kiindulópont lenne.
Magyar Péter megszólalt Orbán Viktor ENSZ főtitkári kinevezéséről: Babis mellett állva mondott ítélelet – "Végy egy Orbánt"
Most már a miniszterelnök álláspontja is ismert a kérdésben. Magyar Péter nem fogta vissza magát, amikor hirtelen nekiszegezték a kérdést, hogy támogatná-e Orbán Viktor ENSZ-főtitkári kinevezését. A helyzet azért is volt némiképp feszült, mert a kormányfő mellett éppen az a Babis állt, aki közismerten Orbán Viktor egyik legnagyobb harcostársa.