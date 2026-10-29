Rendkívüli, az eddigi legsúlyosabb csapást kapta Orbán Viktor ENSZ főtitkári kinevezése: most már csoda kell hozzá – rátámadt a kulcsfontosságú ország

Franciaország nem támogatja, hogy Orbán Viktor legyen az ENSZ következő főtitkára – ezt Jean-Noël Barrot külügyminiszter mondta a francia szenátusban. Párizs álláspontja különösen fontos, mert az ENSZ Biztonsági Tanácsának állandó tagjaként vétójával megakadályozhatja, hogy a jelölt a közgyűlés elé kerüljön.

Orbán Viktor esetleges ENSZ-főtitkári jelölése újabb akadályba ütközhet, miután a francia külügyminiszter nyilvánosan elutasította az elképzelést / Fotó: Anadolu via AFP

Jean-Noël Barrot a francia szenátusban kapott kérdést arról, hogy Párizs elfogadhatónak tartaná-e Orbán Viktor kinevezését az ENSZ főtitkárává.

A külügyminiszter röviden válaszolt: nem.

Szerinte a világszervezet vezetői tisztsége nem lehet vigaszdíj egy választáson vereséget szenvedett politikusnak. A válaszában Marine Le Pen budapesti kampánylátogatását is felidézte.

A francia álláspontnak azért van különös súlya, mert az ország az ENSZ Biztonsági Tanácsának öt állandó tagja közé tartozik. Ezek az államok – Franciaország mellett az Egyesült Államok, Oroszország, Kína és az Egyesült Királyság – vétójoggal rendelkeznek. A főtitkár személyéről először a Biztonsági Tanács tesz ajánlást, és csak ezután dönt az ENSZ-közgyűlés a kinevezésről.

A szabály miatt egyetlen állandó tag ellenszavazata is elég ahhoz, hogy megakadályozza egy jelölt ajánlását. Franciaországnak tehát nem kellene más országokat meggyőznie Orbán Viktor ellen: ha a tanácsi szavazáson vétózná a jelölését, a folyamat elakadna. A tartózkodás viszont nem számít vétónak, így azzal Párizs nem zárná el automatikusan az utat a jelölt elől.

Barrot nem jelentette be, hogy Franciaország hivatalosan megvétózna egy Orbán Viktor melletti javaslatot. A nyilatkozata azonban nem pusztán óvatos távolságtartás: a miniszter azt is kifejtette, hogy Franciaország nem fogadhatja el az ENSZ meggyengítését vagy megbénítását. Szerinte a következő főtitkár feladata az lenne, hogy megerősítse a szervezetet, és visszaszerezze annak tekintélyét, nem pedig az, hogy tovább rontsa a megítélését.

A franciák szerint Orbán Viktornak nem az ENSZ-ben a helye

A francia külügyminiszter azzal érvelt, hogy a nemzetközi együttműködés Franciaország saját érdeke is. A háborúk, a mesterséges intelligencia jelentette kockázatok, a klímaváltozás és a járványok ellen szerinte nem lehet hatékonyan fellépni a nemzetközi szervezetek nélkül. Barrot emellett az ENSZ reformját sürgette, és a Biztonsági Tanács állandó tagjai vétójogának korlátozását célzó francia kezdeményezést is megemlítette.