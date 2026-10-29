Fordulat Orbán Viktor ENSZ-főtitkári kinevezésében: nagyon magas szintű orosz nyilatkozat érkezett, szilvapálinkával ünnepelhetnek – "Vonzó lenne a számunkra"

A Nemzetközi Atomenergia-ügynökség (NAÜ) főigazgatója, Rafael Grossi vagy Magyarország volt miniszterelnöke, Orbán Viktor esetleges kinevezése az ENSZ-főtitkári tisztségre vonzó opció lenne Oroszország számára – jelentette ki október 28-án a Roszatom állami vállalat vezetője, Alekszej Lihacsov – írja az Iz.ru.

Orbán Viktor a Roszatom korábbi vezetésével és Vlagyimir Putyinnal/Fotó: AFP

Orbán Viktort több ország támogathatja

– Úgy vélem, mindkét forgatókönyv (Orbán vagy Grossi megválasztása az ENSZ élére) kifejezetten előnyös lenne Oroszország számára – fogalmazott Lihacsov az Alekszandr Junasev újságíróval folytatott beszélgetésben, amelyet a riporter a Telegram-csatornáján tett közzé.

Az interjú során az újságíró felidézte az állami cégvezető korábbi ígéretét is, miszerint Grossi esetleges megválasztását argentin borral ünnepelné meg. Orbán jelöltségének felvetése kapcsán Junasev tréfásan megkérdezte, hogy egy ilyen alkalomra megfelelne-e a szilvapálinka. Lihacsov mosolyogva válaszolt, jelezve, hogy ilyen jellegű tapasztalatuk már van.

Ukrajna külügyminisztere, Andrij Szibiha előző nap élesen bírálta Orbán ENSZ-főtitkári jelölésének gondolatát. Az ukrán diplomácia vezetője szerint a magyar politikus ebben a tisztségben valószínűleg a döntések elgáncsolásában és a politikai nyomásgyakorlásban szerzett gyakorlatát kamatoztatná. Kijelentette: Orbán az elmúlt években mesteri szintre fejlesztette a vétójog használatát, amellyel rendszeresen megakasztotta az Európai Unió (EU) kulcsfontosságú határozatait.

A The Wall Street Journal október 26-i beszámolója szerint az amerikai kormányzat Orbán jelöltségét pártolja, és arra bátorította a politikust, hogy induljon el az ENSZ-főtitkári tisztségért folyó versenyben. A lap információi alapján Moszkva és Peking nyitott lehet Orbán támogatására, Washington pedig a jelöltség közös előterjesztésében bízik.

Orbán Viktor lehet az ENSZ főtitkára?

Ahogy arról lapunk is beszámolt, nagy port kavart a hír, hogy sajtóértesülések szerint Orbán Viktort az ENSZ következő főtitkárának jelölhetik. Nem cáfolta Orbán Viktor esetleges ENSZ-főtitkári jelölésével kapcsolatos híreszteléseket Nagy János sem. Orbán Viktor egyik legközelebbi és legrégebbi munkatársa a KözTér című podcastműsorban fejtette ki véleményét az ügyről.