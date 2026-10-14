Deviza
EUR/HUF364,17 +0,07% USD/HUF327,44 +0,79% GBP/HUF431,03 +0,09% CHF/HUF390,32 +0,04% PLN/HUF83,26 +0,01% RON/HUF68,25 +0,08% CZK/HUF14,94 0% EUR/HUF364,17 +0,07% USD/HUF327,44 +0,79% GBP/HUF431,03 +0,09% CHF/HUF390,32 +0,04% PLN/HUF83,26 +0,01% RON/HUF68,25 +0,08% CZK/HUF14,94 0%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX143 769,26 +0,15% MTELEKOM2 644 +1,66% MOL4 986 +1,81% OTP41 560 -2,02% RICHTER12 590 +2,7% OPUS209 -3,35% ANY6 160 -0,32% AUTOWALLIS119,5 -1,67% WABERERS4 200 -1,67% BUMIX8 757,37 -0,94% CETOP4 894,16 +0,6% CETOP NTR3 158,64 -0,13% BUX143 769,26 +0,15% MTELEKOM2 644 +1,66% MOL4 986 +1,81% OTP41 560 -2,02% RICHTER12 590 +2,7% OPUS209 -3,35% ANY6 160 -0,32% AUTOWALLIS119,5 -1,67% WABERERS4 200 -1,67% BUMIX8 757,37 -0,94% CETOP4 894,16 +0,6% CETOP NTR3 158,64 -0,13%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok

Gyermekvédelmi törvény: Orbán Viktor szerint a Tisza a szülők megkerülésével engedné vissza a genderpropagandát

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
A 2022-es gyermekvédelmi népszavazás eredményére hivatkozva támadta a Tiszát a volt miniszterelnök. Orbán Viktor szerint a kormány figyelmen kívül hagyja a genderpropagandát elutasító választók akaratát.
VG
2026.10.14, 16:55
Szóljon hozzá!

Orbán Viktor szerint a Tisza-kormány brüsszeli elvárásoknak engedve változtat a gyermekvédelmi szabályokon. A volt miniszterelnök úgy véli, hogy a törvény módosítása az LMBTQ-szervezetek jogainak bővítését és a genderpropaganda iskolákba, óvodákba való visszatérését eredményezheti.

Orbán Viktor
Orbán Viktor a szülők jogainak megkerülésétől tart a gyermekvédelmi törvény módosítása miatt
 Fotó: AFP

Orbán Viktor: a magyarok egyszer már nemet mondtak, a Tisza most megkerüli őket 

A politikus szerint Magyar Péter brüsszeli elvárásra változtatja meg a gyermekvédelmi szabályokat, és ezzel a magyar gyerekeket a genderlobbinak szolgáltatja ki. A volt miniszterelnök a Facebookon közzétett közleményében azzal vádolta a Tisza-kormányt, hogy az LMBTQ-szervezetek érdekeit szolgálja, miközben fellazítja a gyermekvédelmi törvényt.

Orbán Viktor úgy fogalmazott, hogy az előző kormány „Európa legjobb gyermekvédelmi törvényét” alkotta meg, a Tisza azonban most átírja a jogszabályt. A volt miniszterelnök szerint a módosítás az LMBTQ-szervezetek jogairól és a magyar gyermekvédelmi szabályok fellazításáról szól.

A Tisza most ezt írja át az LMBTQ-szervezetek és a pedofilok érdekében. A szülőket megkerülve visszaengedik a genderpropagandát a magyar iskolákba és óvodákba

– írta a politikus.

Orbán Viktor a törvénymódosítást demokratikus szempontból is bírálta. Érvelése szerint a kormány figyelmen kívül hagyja a 2022-es gyermekvédelmi népszavazás eredményét, amelyen állítása szerint 3,5 millió magyar ember utasította el a genderpropagandát.

„A Tisza-kormány most semmibe veszi az akaratukat” – fogalmazott a volt miniszterelnök, aki szerint a módosítás súlyosan antidemokratikus.

A parlament október 13-án, 139 igen és 51 nem szavazattal fogadta el a gyermekek jogainak és biztonságának megerősítését célzó törvényjavaslatot. A jogszabály többek között a kórházban hagyott csecsemők helyzetének rendezését, valamint a gyermekekkel szembeni erőszak és a káros tartalmak elleni fellépést célozza. 

A Fidesz-KDNP és a Mi Hazánk képviselői nemmel szavaztak.

A törvény körül a gyermekvédelem tartalmáról és az LMBTQ-témák megjelenítéséről is vita alakult ki. A Fidesz álláspontja szerint a módosítás lehetővé teszi a korábban tiltott tartalmak és foglalkozások visszatérését az oktatási intézményekbe, valamint változtat a pedofil-nyilvántartáshoz való hozzáférés szabályain is.

Magyar Péter miniszterelnök ezzel szemben a gyermekek védelmének megerősítéseként mutatta be a jogszabályt. A kormányfő a módosítás elfogadása után a kórházban hagyott csecsemők megsegítését, a gyermekekkel szembeni erőszak visszaszorítását és a káros tartalmak korlátozását emelte ki. A kormány emellett egy átfogóbb gyermekvédelmi törvény kidolgozásán is dolgozik.

„Köszönik a pedofilok” – bekiabálás kísérte a gyermekvédelmi csomag elfogadását

Az Országgyűlés elfogadta az államfő által visszaküldött egészségügyi törvénymódosítást és a kormány gyermekvédelmi javaslatcsomagját. A képviselők a költségvetés módosításához benyújtott összegző módosító indítványt is jóváhagyták.

 

Szóljon hozzá!
népszavazás
Tisza-kormány
Orbán Viktor
gyermekvédelmi törvény
Magyar Péter
Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu