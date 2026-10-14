Gyermekvédelmi törvény: Orbán Viktor szerint a Tisza a szülők megkerülésével engedné vissza a genderpropagandát

Orbán Viktor szerint a Tisza-kormány brüsszeli elvárásoknak engedve változtat a gyermekvédelmi szabályokon. A volt miniszterelnök úgy véli, hogy a törvény módosítása az LMBTQ-szervezetek jogainak bővítését és a genderpropaganda iskolákba, óvodákba való visszatérését eredményezheti.

Orbán Viktor a szülők jogainak megkerülésétől tart a gyermekvédelmi törvény módosítása miatt

Fotó: AFP

Orbán Viktor: a magyarok egyszer már nemet mondtak, a Tisza most megkerüli őket

A politikus szerint Magyar Péter brüsszeli elvárásra változtatja meg a gyermekvédelmi szabályokat, és ezzel a magyar gyerekeket a genderlobbinak szolgáltatja ki. A volt miniszterelnök a Facebookon közzétett közleményében azzal vádolta a Tisza-kormányt, hogy az LMBTQ-szervezetek érdekeit szolgálja, miközben fellazítja a gyermekvédelmi törvényt.

Orbán Viktor úgy fogalmazott, hogy az előző kormány „Európa legjobb gyermekvédelmi törvényét” alkotta meg, a Tisza azonban most átírja a jogszabályt. A volt miniszterelnök szerint a módosítás az LMBTQ-szervezetek jogairól és a magyar gyermekvédelmi szabályok fellazításáról szól.

A Tisza most ezt írja át az LMBTQ-szervezetek és a pedofilok érdekében. A szülőket megkerülve visszaengedik a genderpropagandát a magyar iskolákba és óvodákba

– írta a politikus.

Orbán Viktor a törvénymódosítást demokratikus szempontból is bírálta. Érvelése szerint a kormány figyelmen kívül hagyja a 2022-es gyermekvédelmi népszavazás eredményét, amelyen állítása szerint 3,5 millió magyar ember utasította el a genderpropagandát.

„A Tisza-kormány most semmibe veszi az akaratukat” – fogalmazott a volt miniszterelnök, aki szerint a módosítás súlyosan antidemokratikus.

A parlament október 13-án, 139 igen és 51 nem szavazattal fogadta el a gyermekek jogainak és biztonságának megerősítését célzó törvényjavaslatot. A jogszabály többek között a kórházban hagyott csecsemők helyzetének rendezését, valamint a gyermekekkel szembeni erőszak és a káros tartalmak elleni fellépést célozza.

A Fidesz-KDNP és a Mi Hazánk képviselői nemmel szavaztak.

A törvény körül a gyermekvédelem tartalmáról és az LMBTQ-témák megjelenítéséről is vita alakult ki. A Fidesz álláspontja szerint a módosítás lehetővé teszi a korábban tiltott tartalmak és foglalkozások visszatérését az oktatási intézményekbe, valamint változtat a pedofil-nyilvántartáshoz való hozzáférés szabályain is.