A hétvégén Budapesten rendezték meg a SPAR Budapest Maraton Fesztivált, amelyen feltűnt Hankó Levente is, a letartóztatásban lévő Hankó Balázs fia is, aki összesen 30 km-t futott.

Megható jelenet: Hankó Balázs fia az apjáért futott a maratonon, Orbán Viktor is kiposztolta – "Apa, érted futok" Fotó: Blikk

Megható jelenet: Hankó Balázs fia az apjáért futott a maratonon, Orbán Viktor is kiposztolta – "Apa, érted futok"

A Blikk tudósítása szerint Hankó Levente azt nyilatkozta, hogy "A futás az utóbbi időben egyre fontosabb része lett az életemnek, és szeretek olyan célokat kitűzni magam elé, amelyek fizikailag és mentálisan is próbára tesznek."

Ez a 30 kilométeres futás azonban különösen sokat jelentett számomra, mert nemcsak magamért, hanem édesapámért is futottam

- mondta a letartóztatásban lévő miniszter fia, akinek polóján

Hankó Levente édesapja utolsó, még szabadlábon töltött napján is vele volt a Parlamentben, mielőtt a volt tárcavezető az Országgyűlésből az ügyészségre ment, ahol őrizetbe vették, azóta pedig letartóztatásban van. Hankó Leventéről készült fotót Orbán Viktor volt miniszterelnök is megosztotta Facebook oldalán, ahova azt írta, hogy "Levente, veled vagyunk".

Az NKA-ügy miatt tartóztatták le a volt minisztert

Hankó Balázs letaróztatását október elsején rendelte el a Kecskeméti Járásbíróság, azt követően, hogy a volt miniszter mentelmi jogának felfüggesztését a Legfőbb Ügyészség indítványozta az NKA-üggyel összefüggésben. Hankót jelentős vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelés gyanúja miatt tartják fogva, ugyanakkor a volt miniszter tagadja a vádakat. A Hírtv-nek adott interjújában azt mondta, hogy sem ő, sem mások nem lopták el az NKA pénzét, és a támogatásokat kulturális programokra fordították.



