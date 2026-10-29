Feljelentés lett Orbán Viktor lakiteleki mondataiból, az NNI vizsgálja az ügyet

Feljelentést tettek Orbán Viktor volt miniszterelnök ellen azután, hogy az október közepén a Digitális Polgári Körök Lakiteleken megtartott táborában egy, a Fidesz által meghirdetett „nemzeti ellenállásra” vonatkozó kérdésre azt felelte: „Az ország, a hazánk nincs még arra alkalmas állapotban. Mi már abban vagyunk, itt kioszthatnánk az erre alkalmas eszközöket, mindenki tudja, mit kell vele csinálni. Kinek mi jut, tompább, élesebb” – írja a HVG.

Feljelentést tettek Orbán Viktor volt miniszterelnök ellen/Fotó: NurPhoto via AFP

Magyar Péter szerint Orbán Viktor fegyveres lázadásról beszélt

Orbán láthatóan viccnek szánta a kijelentést, és azt is kifejtette, hogy szerinte az ország nagy része még nem fogékony a fideszes üzenetekre, mert a többség abban bízik, jó lesz a Tisza kormányzása.

Az elhangzottakra Magyar Péter kormányfő rövidesen reagált, és úgy vélte: Orbán egyértelműen fegyveres lázadásról, az alkotmányos rend erőszakos megváltoztatásáról beszélt „nevetgélve”. Ez az egyik legsúlyosabb állam elleni bűncselekmény – tette hozzá.

A múlt héten az ATV rákérdezett az Országos Rendőr-főkapitányságnál, hogy érkezett-e hozzájuk feljelentés az ügyben. Akkor azt írták nekik, „a rendőrségen – válaszadásunk időpontjáig – a kérdezett témában eljárás nem indult”.

E hét kedden elküldött újbóli megkeresésükre már a Nemzeti Nyomozó Iroda kommunikációs csoportja válaszolt, amely azt írta:

Tájékoztatjuk, hogy a feljelentés beérkezett a Nemzeti Nyomozó Irodához, annak tartalmát feljelentés kiegészítés keretében vizsgáljuk.

Azt egyelőre nem tudni, hogy az ügyben indul-e nyomozás, és ha igen, milyen bűncselekmény gyanújával.

A Tisztítótűz műveletről is szó volt Lakiteleken

Ahogyan arról lapunk is beszámolt, Orbán Viktor, a Fidesz elnöke Lakiteleken, a digitális polgári körök (DPK) első országos táborában volt vendég. A volt miniszterelnök a Tisza-kormány elmúlt 5 hónapját értékelte és arról is beszélt, hogyan szervezik újjá a pártot, mindamellett, hogy ő 63 évesen már nem szeretne megújulni, tartja magát a korábban képvisel értékekhez. „Semmi kedvem megújulni. Végig akarom élni az életemet normálisan. Én egy keresztény magyar férfi vagyok, mit újuljak meg ezen? Mind a három rendben van, nem akarok rajta változtatni” – így Orbán Viktor.