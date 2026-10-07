Váratlan helyszínen videózták le Orbán Viktort: rögtön megkérdezték, mit szól Hankó és Seszták letartóztatásához – "Miért nem beszél az igazi miniszterelnökkel?"

Nem klasszikus interjúhelyzetbe csöppent Orbán Viktor szerda kora délután, amikor ebéd után távozva hirtelen Szabó Bálint közéleti jelenségbe botlott, aki már várta.

Váratlan helyszínen videózták le Orbán Viktort: rögtön megkérdezték Hankó Balázsról és Seszták Miklósról / Fotó: NurPhoto via AFP

Szabó Bálint az Itt az Idő Mozgalom alapítója, de újabban médiaszemélyiségként vesz részt a belpolitikában. Nem is eredménytelenül: a kifejezetten pontos helyszínválasztásainak köszönhetően rendszeresen kérdez kormányzati és ellenzéki szereplőket, de Unger Annával is készített már villáminterjút.

Váratlan helyszínen videózták le Orbán Viktort

Ezúttal Orbán Viktor volt a soros, aki a Gundelben ebédelt Bóka János frakcióvezetővel. Amikor távoztak az étteremből, akkor lépett oda hozzájuk Szabó Bálint. Azzal kezdte, hogy nem tudja megállni és miniszterelnöknek szólította. Orbán Viktor jelezte, hogy már nem az, de Szabó szerint aki egyszer az volt, az mindig az marad.

Majd rátért a fő kérdésére, hogy mit szól hozzá, hogy két minisztere is rácsök mögött van. Orbán Viktor először visszakérdezett, hogy miért nem beszél az igazi miniszterelnökkel? Szabó Bálint azt mondta, hogy őt már megkérdezte és azt mondta, hogy kézivezérléssel viteti el, aki neki nem tetszik.

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– reagált Orbán Viktor. Ezt követően fotózkodott Szabó Bálint kollégájával, akinek még egy elcsomagolt tortászeletet is adott. Közben megjegyezte, hogy Szabó Bálint nem nyugszik és érdeklődött, hogy mi hajtja. Szabó úgy felelt, hogy amíg miniszterelnök nem lesz, addig nem nyugszik. "Mindenkinek van valami hobbija, nem? Hasonló, mint a magáé".

Orbán erre azt javasolta neki, hogy inkább ultizzon, majd elköszönt. Szabó Bálint úgy zárta le a bejelentkezést, hogy a volt miniszterelnök először kommentálta nyilvánosan, hogy két minisztere, Hankó Balázs és Seszták Miklós rács mögött van.

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Ez azonban némiképp túlzás, Orbán Viktor ugyanis már szombaton a Fidesz szervezeti megújítása keretében a párt Győr-Moson-Sopron vármegyei választmányi ülésén szintén kitért Hankó Balázs ügyére. Összefoglalva azt állította, hogy Hankó Balázs meggyanúsításának oka az újkommunista önkény politikai leszámolási szándéka. "Egyben a belpesti kulturális elit bosszúja is, amit az váltott ki, hogy Hankó Balázs – a kormány kultúrpolitikájának megfelelően – nem támogatta az értéktelen és az aberrációt népszerűsítő műveket."