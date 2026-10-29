Orbán Viktornak komoly esélye van arra, hogy António Guterres helyett ő legyen az ENSZ főtitkára – vélekedett az aif.ru-nak adott exkluzív interjúban Igor Nyikulin, az ENSZ biológiai fegyverekkel foglalkozó bizottságának egykori tagja. Az AfD-ben sem maradt visszhang nélkül az ötlet: a német jobboldali párt egyik politikusa már nyíltan támogatásáról biztosította Orbán Viktor esetleges jelölését.

Alice Weidel és Orbán Viktor/Fotó: AFP

Orbán Viktor reformálhatná meg a szervezetet

A The Wall Street Journal korábban forrásokra hivatkozva arról írt, hogy az Egyesült Államok arra kérte Magyarország volt miniszterelnökét, Orbán Viktort, hogy szálljon be az ENSZ-főtitkári posztért folyó versenybe. A cikk szerint Oroszország és Kína állítólag kész támogatni ezt az elképzelést.

„Orbán Viktor erős politikus. Semleges, a tömbön kívüli országok mozgalmának egyik vezetőjeként is lehet rá tekinteni. Nagyon jó jelölt lehet az ENSZ főtitkári posztjára, aki újraindíthatná a szervezetet, bizonyos átszervezést és összességében komoly reformokat hajthatna végre”

– mondta Nyikulin.

Orbánt a Nemzetközi Atomenergia-ügynökség (NAÜ) vezetőjéhez, Rafael Grossihoz hasonlította, akit szintén a poszt egyik lehetséges jelöltjeként emlegettek.

„Grossi a különleges katonai művelet négy éve alatt sem tudta megmondani, hogy végül is ki lövi a zaporizzsjai és a csernobili atomerőművet. Orbánnak viszont komoly tapasztalata és nemzetközi tekintélye van, erős jelölt lehetne” – hangsúlyozta Nyikulin.

Német támogatója is akadt

Petr Bystron cseh származású német jobboldali politikus, az Alternatíva Németországért (Alternative für Deutschland – AfD) párt tagja, 2017 óta a német szövetségi parlament (Bundestag) képviselője. 2015 és 2018 között az AfD bajorországi tartományi elnöke volt, majd 2017-ben beválasztották a Bundestagba. A párt külpolitikai szakértőjeként és a külügyi bizottság tagjaként vált ismertté. Petr Bystron közösségi oldalán ezt írta:

„Orbánt az ENSZ élére! Médiaértesülések szerint a Trump-kormányzat Orbánt támogatja az ENSZ főtitkári posztjára. Oroszország és Kína is támogathatja őt. Mi azt mondjuk: nagyszerű ötlet! Több diplomácia, több béke – Tegyük újra naggyá a világot!"

Magas szintű orosz nyilatkozat is érkezett

Ahogy arról a Világgazdaság is beszámolt, a Nemzetközi Atomenergia-ügynökség (NAÜ) főigazgatója, Rafael Grossi vagy Magyarország volt miniszterelnöke, Orbán Viktor esetleges kinevezése az ENSZ-főtitkári tisztségre vonzó opció lenne Oroszország számára – jelentette ki október 28-án a Roszatom állami vállalat vezetője, Alekszej Lihacsov.

Úgy vélem, mindkét forgatókönyv (Orbán vagy Grossi megválasztása az ENSZ élére) kifejezetten előnyös lenne Oroszország számára – fogalmazott Lihacsov az Alekszandr Junasev újságíróval folytatott beszélgetésben, amelyet a riporter a Telegram-csatornáján tett közzé.

Az interjú során az újságíró felidézte az állami cégvezető korábbi ígéretét is, miszerint Grossi esetleges megválasztását argentin borral ünnepelné meg. Orbán jelöltségének felvetése kapcsán Junasev tréfásan megkérdezte, hogy egy ilyen alkalomra megfelelne-e a szilvapálinka. Lihacsov mosolyogva válaszolt, jelezve, hogy ilyen jellegű tapasztalatuk már van.