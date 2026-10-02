A Kreml már azt sem zárja ki, hogy a magyar-orosz diplomáciai konfliktus idővel a két ország gazdasági kapcsolataira is átterjedjen. Dmitrij Peszkov orosz elnöki szóvivő szerint Moszkva egyelőre abban bízik, hogy Budapest a politikai nézeteltérések ellenére óvatos marad az üzleti együttműködés területén, a további „barátságtalan lépések” azonban ennek is árthatnak.

Nincs vége, Orbán Anita nem lehet nyugodt, megszólalt Putyin jobbkeze: sokkal durvább orosz büntetést kaphat Magyarország, nem csak a diplomatákat tilthatják ki – „Sajnos, nem zárnám ki” / Fotó: AFP

Peszkovot arról kérdezték, hogy Magyarország tíz orosz diplomata kiutasítása, illetve az arra adott moszkvai válasz befolyásolhatja-e a két ország gazdasági együttműködését. „Ezt sajnos nem zárnám ki teljesen” – válaszolta az orosz elnöki szóvivő.

Hozzátette: a jelenlegi magyar vezetés Oroszországgal kapcsolatos politikája jelentősen eltér az Orbán Viktor vezette korábbi kormány irányvonalától, gazdasági ügyekben azonban Budapest eddig Peszkov szerint óvakodott az elhamarkodott döntésektől – írja az orosz URA.

Peszkov úgy fogalmazott, hogy a gazdasági együttműködés folytatását a „logika diktálja”, Moszkva pedig reméli, hogy végül ez a megközelítés érvényesül.

A magyar-orosz viszony szeptember elején került újabb mélypontra, amikor Orbán Anita külügyminiszter bejelentette: Magyarország tíz orosz diplomatát utasít ki, mert azok a kormány szerint diplomáciai státuszukkal összeegyeztethetetlen tevékenységet folytattak.

Moszkva már akkor kemény válaszlépést ígért, amely október 1-jén meg is érkezett. Az orosz külügyminisztérium közölte, hogy a moszkvai magyar nagykövetség, valamint a szentpétervári és kazanyi főkonzulátus több munkatársának két héten belül el kell hagynia Oroszországot. Az orosz fél a magyar döntést „megalapozatlannak és nyíltan barátságtalannak” nevezte.

Sérülhet a magyar-orosz gazdasági kapcsolat

Peszkov szerint Moszkva eddig igyekezett különválasztani az egyre hűvösebb politikai kapcsolatokat a gazdasági együttműködéstől. A két ország között továbbra is komoly energetikai és üzleti kapcsolatok működnek, miközben Magyarország orosz energiahordozókat is vásárol. Éppen ezért egy gazdasági retorzió már egyértelmű üzenet lenne Oroszország részéről.

Peszkov ugyanakkor egyelőre nem nevezett meg konkrét intézkedést, és nem jelentette be, hogy Oroszország gazdasági válaszlépésre készülne.

A szóvivő kijelentése inkább figyelmeztetés: Moszkva szerint az üzleti együttműködés fenntartása továbbra is mindkét fél érdeke, de nem tekinti biztosnak, hogy a politikai konfliktus tartósan ezen a területen kívül tartható.