Máris megbukott a tűzszünet az ukrán háborúban? Hiába jelentette be Trump, az oroszok azonnal megsértették a megállapodást – szétlőtték a harkivi erőművet

Az ukrán külügyminiszter szerint Oroszország közvetlenül a Donald Trump amerikai elnök által bejelentett energetikai tűzszünet után támadást intézett az ukrán energiainfrastruktúra ellen. A miniszter hangsúlyozta: Ukrajna kész betartani a tűzszünetet, amennyiben Moszkva is leállítja ezeket a támadásokat – írta a Pravda.

Hiába jelentette be Trump, az oroszok azonnal megsértették a megállapodást – szétlőtték a harkivi erőművet / Fotó: AFP

Andrij Szibiha az X-en közzétett bejegyzésében számolt be arról, hogy egyeztetett német kollégájával, Johann Wadephullal. A beszélgetés során tájékoztatta a német külügyminisztert a harkivi 5-ös számú hőerőművet néhány órával korábban ért orosz csapásról.

Az ukrán külügyminiszter szerint a támadással Oroszország azonnal megsértette a frissen bejelentett energetikai tűzszünetet. Megerősítette, hogy

Ukrajna kész teljesen beszüntetni az energetikai célpontok elleni támadásokat,

ha Oroszország is felhagy az ukrán energiainfrastruktúra támadásával.

Donald Trump október 11-én jelentette be, hogy állítása szerint Ukrajna és Oroszország megállapodott az energetikai létesítmények elleni támadások azonnali felfüggesztéséről. Barak Ravid, az Axios újságírója ugyanakkor arról számolt be, hogy Volodimir Zelenszkij ukrán elnök előzetesen nem tudott a bejelentésről, de kész elfogadni a kezdeményezést.

Zelenszkij később közölte, hogy az orosz erők Trump bejelentése után a harkivi hőerőműre és egy kijevi erőműre is csapást mértek.

Az ukrán beszámoló szerint az orosz fél egyelőre nem kommentálta Trump tűzszünetről szóló bejelentését. Szergej Szobjanyin moszkvai polgármester közlése szerint az orosz védelmi minisztérium légvédelmi egységei 16, a fővárost támadó drónt semmisítettek meg.

A polgármester a Max üzenetküldő platformon azt írta, hogy a roncsok becsapódásának helyszínein a sürgősségi szolgálatok szakemberei dolgoznak. A közlésben esetleges sérültekről vagy anyagi károkról nem adott tájékoztatást.

Donald Trump vasárnap délután bejelentette: energetikai tűzszünet lép életbe Oroszország és Ukrajna között. Volomidir Zelenszkij ukrán államfő a bejelentésre úgy reagált, hogy újdonság számára Donald Trum bejelentése, de kész elfogadni.

Ugyanakkor Volodimir Zelenszkij ukrán elnök élesen bírálta az amerikai elnök döntését, mivel az szerinte "befektetés egy olyan háborúba, amelynek véget kell vetni, nem pedig el kell hosszabbítani."

Trump választa sem maradt el, szombaton azt nyilatkozta, hogy Ukrajnának új vezetőt kellene választania.

Azt javaslom, hogy Ukrajnának legyen egy új vezetője, aki képes alkukat kötni… Valamiért Zelenszkij soha nem köt alkukat

– mondta Trump.