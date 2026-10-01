Megérkezett a válaszlépés Oroszország részéről, ami arra született, hogy hetekkel ezelőtt Orbán Anita tíz orosz diplomatát kitiltott Magyarországról.

Rendkívüli: Oroszország hivatalosan bejelentette Magyarország megbüntetését – ez a válasz Orbán Anita lépésére / Fotó: AFP

Ahogy arról a Világgazdaság is írt, Magyarország szeptember 8-án döntött tíz orosz diplomata kiutasításáról. A döntést Orbán Anita magyar külügyminiszter hozta nyilvánosságra. Azzal indokolta a Tisza-kormány lépését, hogy ezek a személyek „olyan tevékenységet folytattak Magyarországon, amely a Bécsi Egyezmény értelmében elfogadhatatlan a diplomaták számára”.

Akkor felszólították Oroszország budapesti nagykövetét, hogy az érintettek távozzanak Magyarországról. Azt nem hozták nyilvánosságra, hogy pontosan milyen tevékenységet kifogásoltak a magyar hatóságok, és az sem, hogy az érintetteknek milyen határidővel kell elhagyniuk az országot. Orbán Anita azt sem részletezte, hogy az ügyben indult-e más magyar hatósági eljárás, illetve hogy az orosz fél miként reagált a felszólításra.

A külügyminiszter a döntést Magyarország biztonságának és szuverenitásának védelmével indokolta. Magyar Péter miniszterelnök is reagált az esetre, ő akkor arról írt a közösségi oldalán, hogy „Magyarország kormánya távozásra szólította fel a budapesti orosz nagykövetség tíz budapesti diplomatáját, akik diplomatától nem elfogadható tevékenységet végeztek Magyarországon. Megvédjük hazánk szuverenitását”.

Oroszország hivatalosan bejelentette Magyarország megbüntetését

Moszkva azonnal retorziókat ígért, de ez mindeddig nem történt meg. Ma azonban megtörtént a hivatalos bejelentés. Az Interfax.ru tudósítása szerint Oroszország válaszul magyar diplomaták kiutasítását jelentette be

Moszkvából,

Kazanyból

és Szentpétervárról.

Az intézkedés egészen pontosan úgy szól, hogy Oroszország válaszlépésként kiutasítja a moszkvai magyar nagykövetség, valamint a kazanyi és a szentpétervári főkonzulátus munkatársainak egy csoportját – ezt az Orosz Föderáció Külügyminisztériuma jelentette be.

„Október 1-jén az Orosz Föderáció Külügyminisztériumába beidézték Gergics Gábort, a Magyar Köztársaság moszkvai ügyvivőjét” – tájékoztatott továbbá az orosz külügyi tárca.