Rendkívüli: Oroszország hivatalosan bejelentette Magyarország megbüntetését – ez a válasz Orbán Anita lépésére
Megérkezett a válaszlépés Oroszország részéről, ami arra született, hogy hetekkel ezelőtt Orbán Anita tíz orosz diplomatát kitiltott Magyarországról.
Ahogy arról a Világgazdaság is írt, Magyarország szeptember 8-án döntött tíz orosz diplomata kiutasításáról. A döntést Orbán Anita magyar külügyminiszter hozta nyilvánosságra. Azzal indokolta a Tisza-kormány lépését, hogy ezek a személyek „olyan tevékenységet folytattak Magyarországon, amely a Bécsi Egyezmény értelmében elfogadhatatlan a diplomaták számára”.
Akkor felszólították Oroszország budapesti nagykövetét, hogy az érintettek távozzanak Magyarországról. Azt nem hozták nyilvánosságra, hogy pontosan milyen tevékenységet kifogásoltak a magyar hatóságok, és az sem, hogy az érintetteknek milyen határidővel kell elhagyniuk az országot. Orbán Anita azt sem részletezte, hogy az ügyben indult-e más magyar hatósági eljárás, illetve hogy az orosz fél miként reagált a felszólításra.
A külügyminiszter a döntést Magyarország biztonságának és szuverenitásának védelmével indokolta. Magyar Péter miniszterelnök is reagált az esetre, ő akkor arról írt a közösségi oldalán, hogy „Magyarország kormánya távozásra szólította fel a budapesti orosz nagykövetség tíz budapesti diplomatáját, akik diplomatától nem elfogadható tevékenységet végeztek Magyarországon. Megvédjük hazánk szuverenitását”.
Oroszország hivatalosan bejelentette Magyarország megbüntetését
Moszkva azonnal retorziókat ígért, de ez mindeddig nem történt meg. Ma azonban megtörtént a hivatalos bejelentés. Az Interfax.ru tudósítása szerint Oroszország válaszul magyar diplomaták kiutasítását jelentette be
- Moszkvából,
- Kazanyból
- és Szentpétervárról.
Az intézkedés egészen pontosan úgy szól, hogy Oroszország válaszlépésként kiutasítja a moszkvai magyar nagykövetség, valamint a kazanyi és a szentpétervári főkonzulátus munkatársainak egy csoportját – ezt az Orosz Föderáció Külügyminisztériuma jelentette be.
„Október 1-jén az Orosz Föderáció Külügyminisztériumába beidézték Gergics Gábort, a Magyar Köztársaság moszkvai ügyvivőjét” – tájékoztatott továbbá az orosz külügyi tárca.
A minisztérium kiemelte, hogy a magyar diplomatánál „határozott tiltakozást fejeztek ki amiatt, hogy a magyar hatóságok 2026. szeptember 8-án megalapozatlanul és nyíltan barátságtalan módon követelték több orosz diplomáciai munkatárs távozását Magyarország területéről."
A magyar diplomatát tájékoztatták arról, hogy válaszlépésként a moszkvai magyar nagykövetség, valamint a szentpétervári és a kazanyi magyar főkonzulátus munkatársai egy csoportjának
kéthetes határidőn belül el kell hagynia az Orosz Föderáció területét
– összegezte az orosz külügyminisztérium.
Orbán Anitáék azonnal reagáltak Oroszország büntetésére
A moszkvai döntés kihirdetését követően a magyar Külügyminisztérium azonnal reagált. "A magyar kormány tudomásul veszi az orosz fél döntését, amelyet a korábbi magyar intézkedésre adott válaszlépésként értékelünk.
Magyarország nem érdekelt a diplomáciai feszültség eszkalációjában, ugyanakkor fenntartja korábban meghozott, nemzetbiztonsági megfontolásokon alapuló döntését
– jelentették ki.
A bejegyzést azzal zárták, hogy az oroszországi missziói működése továbbra is folyamatosan biztosított, Magyarország diplomáciai jelenléte Oroszországban fennmarad.