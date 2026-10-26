Moszkva: reméljük, hogy az új belgrádi vezetés tudja majd, hogy megéri velünk jóban lenni – „mi mindent megteszünk, de a tangót ketten járják"

Aleksandar Vucic távozásával új helyzet állt elő a szerb–orosz kapcsolatokban, a Kreml pedig máris jelezte, mit vár Belgrádtól. Oroszország nem kíván lemondani balkáni partneréről, Dmitrij Peszkov azonban egyetlen mondattal világossá tette, hogy Moszkva önmagában kevés lesz a kapcsolatok fenntartásához.

Peskov a Szerb Haladó Párt vezetőjéről kijelentette, hogy Oroszország reményei szerint ellenzékben is hozzájárul majd a két ország közötti együttműködés fenntartásához. / Fotó: United 24 Media

Oroszország bizalmat szavazott az új szerb vezetésnek, de figyelmeztetett is: „a tangót ketten járják”

Moszkva abban bízik, hogy az új szerb vezetés felismeri az Oroszországgal fenntartott kapcsolatok előnyeit, és kész lesz a kétoldalú együttműködés folytatására – közölte Dmitrij Peszkov hétfői sajtótájékoztatóján.

„A magunk részéről minden tőlünk telhetőt megteszünk a Belgráddal fennálló kapcsolataink fejlesztése érdekében, de, mint tudják, a tangót ketten járják” – fogalmazott a Kreml szóvivője.

Peszkov méltatta Aleksandar Vucic korábbi szerb államfő szerepét az orosz–szerb kapcsolatok fejlesztésében. A Szerb Haladó Párt vezetőjéről kijelentette, hogy Moszkva reményei szerint ellenzékben is hozzájárul majd a két ország közötti együttműködés fenntartásához.

Ahogyan arról lapunk is beszámolt Aleksandar Vučić választási eredményre adott első reakciójában arra is felhívta a figyelmet, hogy a kormányváltás mélyreható geopolitikai és gazdasági következményekkel járhat. Vučić kijelentette, hogy várakozásai szerint Szerbia új vezetése szankciókat vezet majd be Oroszországgal szemben.

Ez jelentős külpolitikai fordulatot jelentene az ország számára, amely szoros politikai, gazdasági és történelmi kapcsolatokat ápol Moszkvával, miközben az európai uniós tagság elérésére törekszik. A távozó elnök arra is figyelmeztetett, hogy a választási eredmény kedvezőtlen üzenetet küldhet a befektetőknek.

Emlékezetes, hogy a külföldi beruházások ösztönzése Vučić gazdaságpolitikájának egyik központi pillére volt, s kormánya következetesen stabil és a külföldi vállalatok, illetve befektetők számára egyre vonzóbb célpontként mutatta be Szerbiát.

A Euronews hírösszefoglalójában rámutatott: az új politikai vezetés hatalomra kerülése ezért kérdéseket vethet fel a befektetők körében a politikai stabilitással, a gazdaságpolitikával, a szabályozási környezettel és Szerbia jövőbeli külpolitikai irányvonalával kapcsolatban.