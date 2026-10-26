Moszkva: reméljük, hogy az új belgrádi vezetés tudja majd, hogy megéri velünk jóban lenni – „mi mindent megteszünk, de a tangót ketten járják"
Aleksandar Vucic távozásával új helyzet állt elő a szerb–orosz kapcsolatokban, a Kreml pedig máris jelezte, mit vár Belgrádtól. Oroszország nem kíván lemondani balkáni partneréről, Dmitrij Peszkov azonban egyetlen mondattal világossá tette, hogy Moszkva önmagában kevés lesz a kapcsolatok fenntartásához.
Oroszország bizalmat szavazott az új szerb vezetésnek, de figyelmeztetett is: „a tangót ketten járják”
Moszkva abban bízik, hogy az új szerb vezetés felismeri az Oroszországgal fenntartott kapcsolatok előnyeit, és kész lesz a kétoldalú együttműködés folytatására – közölte Dmitrij Peszkov hétfői sajtótájékoztatóján.
„A magunk részéről minden tőlünk telhetőt megteszünk a Belgráddal fennálló kapcsolataink fejlesztése érdekében, de, mint tudják, a tangót ketten járják” – fogalmazott a Kreml szóvivője.
Peszkov méltatta Aleksandar Vucic korábbi szerb államfő szerepét az orosz–szerb kapcsolatok fejlesztésében. A Szerb Haladó Párt vezetőjéről kijelentette, hogy Moszkva reményei szerint ellenzékben is hozzájárul majd a két ország közötti együttműködés fenntartásához.
Ahogyan arról lapunk is beszámolt Aleksandar Vučić választási eredményre adott első reakciójában arra is felhívta a figyelmet, hogy a kormányváltás mélyreható geopolitikai és gazdasági következményekkel járhat. Vučić kijelentette, hogy várakozásai szerint Szerbia új vezetése szankciókat vezet majd be Oroszországgal szemben.
Ez jelentős külpolitikai fordulatot jelentene az ország számára, amely szoros politikai, gazdasági és történelmi kapcsolatokat ápol Moszkvával, miközben az európai uniós tagság elérésére törekszik. A távozó elnök arra is figyelmeztetett, hogy a választási eredmény kedvezőtlen üzenetet küldhet a befektetőknek.
Emlékezetes, hogy a külföldi beruházások ösztönzése Vučić gazdaságpolitikájának egyik központi pillére volt, s kormánya következetesen stabil és a külföldi vállalatok, illetve befektetők számára egyre vonzóbb célpontként mutatta be Szerbiát.
A Euronews hírösszefoglalójában rámutatott: az új politikai vezetés hatalomra kerülése ezért kérdéseket vethet fel a befektetők körében a politikai stabilitással, a gazdaságpolitikával, a szabályozási környezettel és Szerbia jövőbeli külpolitikai irányvonalával kapcsolatban.
Nem biztos, hogy díjazni fogják a piacok a forradalmi hevületet
A piacok aggodalmát tovább fokozhatja, hogy szerb választások győztese még szeptemberben részletes programot tett közzé, melyben a társadalom szinte minden részének gáláns ajánlatot tett, ugyanakkor azt, hogy ezt milyen módon kívánják megvalósítani, egyelőre homály fedi. A lengyel Keleti Tanulmányok Központja (OSW) október 21-i elemzésében arra figyelmeztetett, hogy több korrupcióellenes intézkedés végrehajtása olyan rendszerszintű változtatásokat igényelne, amelyeket a program nem részletez. A diákmozgalom választási programja ugyanis
- szigorúbb közbeszerzési ellenőrzéseket,
- a korábbi nagyberuházások felülvizsgálatát
- és a törvénytelenül szerzett vagyon elkobzását ígéri.
Gazdaságpolitikájuk az olcsó munkaerő helyett az innovációra és a nagyobb hozzáadott értékű termelésre épülne, amit az egyetemek és vállalkozások együttműködésével, valamint a hazai cégek, startupok és mezőgazdasági termelők támogatásával ösztönöznének.
A határozott idejű munkaszerződések maximális időtartamát 24-ről 12 hónapra csökkentenék, fellépnének az agrárimportőrök piaci erőfölényével szemben, és védenék a termőföldet, valamint a vízkészleteket.
Szociális vállalásaik között szerepel a fiatal családok, illetve az oktatási és egészségügyi dolgozók lakhatási és adókedvezményekkel történő támogatása, az ingyenes tankönyvek biztosítása, a gyógyszerárak csökkentése és a vidéki egészségügyi ellátás fejlesztése.