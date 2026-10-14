Nyomkövetővel tért haza, most a fővárosnak üzent keményen a kerületi polgármester – mindent boríthatott: „A parkolás nemcsak a pénzről szól”
„A parkolás nemcsak a pénzről szól” – írta a Facebookon Őrsi Gergely, aki szerint újabb komoly nehézséget jelent a kerületeknek, hogy a főváros elvonja tőlük a parkolás üzemeltetését és bevételeit. A polgármester ugyanakkor hangsúlyozta: a pénzügyi következményeknél is fontosabb kérdés, hogyan érinti a változás a helyben élőket.
Őrsi Gergely szerint sok a nyitott kérdés
Korábban közös levélben tiltakozott nyolc kerületi polgármester a főváros és a kormány megállapodása ellen. A kerületvezetők a parkolási bevételek tervezett elvonását kifogásolják, és a Budapesti Önkormányzatok Szövetségének rendkívüli közgyűlését követelik.
A polgármesterek ezt az önkormányzati autonómiával összeegyeztethetetlennek tartják. Álláspontjuk szerint a főpolgármester a kerületek bevonása nélkül kötött megállapodást a kormánnyal, amelynek következtében a kerületi önkormányzatok ellentételezés nélkül elveszítenék parkolási bevételeiket.
A nyolc kerületvezető azt követeli, hogy Karácsony vizsgálja felül a Fővárosi Közfejlesztések Tanácsán kötött megállapodást.
Őrsi Gergely a friss bejegyzésében több, a lakossági várakozási engedélyekkel kapcsolatos kérdést is megfogalmazott. Arra vár választ,
- hogyan változik az engedélyek kiadásának módja
- és díjszabása,
- megmarad-e az online ügyintézés,
- illetve hol intézhetik ügyeiket azok, akik személyesen szeretnének eljárni.
Felvetette azt is, hogy a jelenlegi díjak többszörösét kell-e majd fizetniük a lakóknak. A bejegyzés konkrét új díjakat nem ismertetett.
Őrsi külön kitért az albérlők helyzetére. Mint írta, a II. kerületben jelenleg ők is igényelhetnek várakozási engedélyt, hiszen ugyancsak a kerület lakói. A polgármester azt kérdezte, ez a lehetőség az átalakítás után is megmarad-e.
A kisgyermekes családokat érintő szabályok jövőjét szintén tisztázandónak tartja. Kérdései között szerepel, hogy megmaradhat-e a fél kilenckor kezdődő fizetős parkolás, valamint az óvodák és bölcsődék környékén igénybe vehető gyermekszállítási kedvezmény. Emellett a kizárólagos lakossági parkolóhelyek sorsára is választ vár.
A polgármester szerint a helyismeret a nem fizetős övezetekben is fontos. Felvetette, hogyan tudná a Főváros utcákra lebontva kezelni azokat a területeket, amelyeket az autósok P+R parkolóként használnak. Ezzel összefüggésben azt kifogásolta, hogy állítása szerint az egyeztetések teljes egészében elmaradtak.
Őrsi Gergely a kerületi parkolás pénzügyi adatait is ismertette. Közlése szerint 2025-ben közel 2,19 milliárd forint bevétel mellett mintegy 813,2 millió forint kiadás keletkezett, így a nyereség meghaladta az 1,37 milliárd forintot. Ez a bevétel közel 63 százalékának felel meg. A polgármester hangsúlyozta: a II. kerületben évek óta legalább 60 százalékos ez az arány, szemben az általa megtévesztőnek nevezett állításokkal.
Őrsi először jelentkezett videóval azóta, hogy a bíróság négy hónap után megszüntette letartóztatását.
A II. kerület polgármesterét bűnügyi felügyelet alá helyezték, és nyomkövető viselésére kötelezték. A bíróság szerint továbbra is fennáll a megalapozott gyanú, valamint a bizonyítás befolyásolásának, az elérhetetlenné válásnak és a bűnismétlésnek a veszélye.
Az ügy júniusban lépett új szakaszba: Őrsit több más politikussal együtt letartóztatták, miután házkutatást tartottak az otthonában és a II. kerületi polgármesteri hivatalban. A Budai Központi Kerületi Bíróság július elején október 4-ig hosszabbította meg Őrsi Gergely, Láng Zsolt és Molnár Zsolt letartóztatását. Információk szerint
- Láng Zsolt,
- Molnár Zsolt,
- Szkaliczki Tünde
- és Matisz Károly
letartóztatását is bűnügyi felügyelet váltotta fel. A Hungast-csoport tulajdonosa és vezetője szintén hazatérhet, de nyomkövetőt kell viselnie.