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Nyomkövetővel tért haza, most a fővárosnak üzent keményen a kerületi polgármester – mindent boríthatott: „A parkolás nemcsak a pénzről szól”

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A főváros parkolási terveit bírálta a II. kerület polgármestere, aki letartóztatása megszüntetése óta először jelentkezett videóval. Őrsi Gergely szerint a milliárdos bevételek mellett a lakossági engedélyek és a családok parkolási kedvezményeinek jövője is kérdéses.
VG
2026.10.14, 10:20
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„A parkolás nemcsak a pénzről szól” – írta a Facebookon Őrsi Gergely, aki szerint újabb komoly nehézséget jelent a kerületeknek, hogy a főváros elvonja tőlük a parkolás üzemeltetését és bevételeit. A polgármester ugyanakkor hangsúlyozta: a pénzügyi következményeknél is fontosabb kérdés, hogyan érinti a változás a helyben élőket.

Őrsi Gergely parkolás
Nyomkövetővel tért haza, most a fővárosnak üzent Őrsi Gergely: „A parkolás nemcsak a pénzről szól” Fotó: Kallus György / Világgazdaság

Őrsi Gergely szerint sok a nyitott kérdés

Korábban közös levélben tiltakozott nyolc kerületi polgármester a főváros és a kormány megállapodása ellen. A kerületvezetők a parkolási bevételek tervezett elvonását kifogásolják, és a Budapesti Önkormányzatok Szövetségének rendkívüli közgyűlését követelik.

A polgármesterek ezt az önkormányzati autonómiával összeegyeztethetetlennek tartják. Álláspontjuk szerint a főpolgármester a kerületek bevonása nélkül kötött megállapodást a kormánnyal, amelynek következtében a kerületi önkormányzatok ellentételezés nélkül elveszítenék parkolási bevételeiket.

A nyolc kerületvezető azt követeli, hogy Karácsony vizsgálja felül a Fővárosi Közfejlesztések Tanácsán kötött megállapodást.

Őrsi Gergely a  friss bejegyzésében több, a lakossági várakozási engedélyekkel kapcsolatos kérdést is megfogalmazott. Arra vár választ, 

  • hogyan változik az engedélyek kiadásának módja 
  • és díjszabása, 
  • megmarad-e az online ügyintézés, 
  • illetve hol intézhetik ügyeiket azok, akik személyesen szeretnének eljárni. 

Felvetette azt is, hogy a jelenlegi díjak többszörösét kell-e majd fizetniük a lakóknak. A bejegyzés konkrét új díjakat nem ismertetett.

Őrsi külön kitért az albérlők helyzetére. Mint írta, a II. kerületben jelenleg ők is igényelhetnek várakozási engedélyt, hiszen ugyancsak a kerület lakói. A polgármester azt kérdezte, ez a lehetőség az átalakítás után is megmarad-e.

A kisgyermekes családokat érintő szabályok jövőjét szintén tisztázandónak tartja. Kérdései között szerepel, hogy megmaradhat-e a fél kilenckor kezdődő fizetős parkolás, valamint az óvodák és bölcsődék környékén igénybe vehető gyermekszállítási kedvezmény. Emellett a kizárólagos lakossági parkolóhelyek sorsára is választ vár.

A polgármester szerint a helyismeret a nem fizetős övezetekben is fontos. Felvetette, hogyan tudná a Főváros utcákra lebontva kezelni azokat a területeket, amelyeket az autósok P+R parkolóként használnak. Ezzel összefüggésben azt kifogásolta, hogy állítása szerint az egyeztetések teljes egészében elmaradtak.

Őrsi Gergely a kerületi parkolás pénzügyi adatait is ismertette. Közlése szerint 2025-ben közel 2,19 milliárd forint bevétel mellett mintegy 813,2 millió forint kiadás keletkezett, így a nyereség meghaladta az 1,37 milliárd forintot. Ez a bevétel közel 63 százalékának felel meg. A polgármester hangsúlyozta: a II. kerületben évek óta legalább 60 százalékos ez az arány, szemben az általa megtévesztőnek nevezett állításokkal.

Őrsi először jelentkezett videóval azóta, hogy a bíróság négy hónap után megszüntette letartóztatását

A II. kerület polgármesterét bűnügyi felügyelet alá helyezték, és nyomkövető viselésére kötelezték. A bíróság szerint továbbra is fennáll a megalapozott gyanú, valamint a bizonyítás befolyásolásának, az elérhetetlenné válásnak és a bűnismétlésnek a veszélye.

Az ügy júniusban lépett új szakaszba: Őrsit több más politikussal együtt letartóztatták, miután házkutatást tartottak az otthonában és a II. kerületi polgármesteri hivatalban. A Budai Központi Kerületi Bíróság július elején október 4-ig hosszabbította meg Őrsi Gergely, Láng Zsolt és Molnár Zsolt letartóztatását. Információk szerint 

  • Láng Zsolt, 
  • Molnár Zsolt, 
  • Szkaliczki Tünde 
  • és Matisz Károly 

letartóztatását is bűnügyi felügyelet váltotta fel. A Hungast-csoport tulajdonosa és vezetője szintén hazatérhet, de nyomkövetőt kell viselnie.

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polgármester
főváros
parkolás
Őrsi Gergely
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