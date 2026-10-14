Nyomkövetővel tért haza, most a fővárosnak üzent keményen a kerületi polgármester – mindent boríthatott: „A parkolás nemcsak a pénzről szól”

„A parkolás nemcsak a pénzről szól” – írta a Facebookon Őrsi Gergely, aki szerint újabb komoly nehézséget jelent a kerületeknek, hogy a főváros elvonja tőlük a parkolás üzemeltetését és bevételeit. A polgármester ugyanakkor hangsúlyozta: a pénzügyi következményeknél is fontosabb kérdés, hogyan érinti a változás a helyben élőket.

Nyomkövetővel tért haza, most a fővárosnak üzent Őrsi Gergely: „A parkolás nemcsak a pénzről szól” Fotó: Kallus György / Világgazdaság

Őrsi Gergely szerint sok a nyitott kérdés

Korábban közös levélben tiltakozott nyolc kerületi polgármester a főváros és a kormány megállapodása ellen. A kerületvezetők a parkolási bevételek tervezett elvonását kifogásolják, és a Budapesti Önkormányzatok Szövetségének rendkívüli közgyűlését követelik.

A polgármesterek ezt az önkormányzati autonómiával összeegyeztethetetlennek tartják. Álláspontjuk szerint a főpolgármester a kerületek bevonása nélkül kötött megállapodást a kormánnyal, amelynek következtében a kerületi önkormányzatok ellentételezés nélkül elveszítenék parkolási bevételeiket.

A nyolc kerületvezető azt követeli, hogy Karácsony vizsgálja felül a Fővárosi Közfejlesztések Tanácsán kötött megállapodást.

Őrsi Gergely a friss bejegyzésében több, a lakossági várakozási engedélyekkel kapcsolatos kérdést is megfogalmazott. Arra vár választ,

hogyan változik az engedélyek kiadásának módja

és díjszabása,

megmarad-e az online ügyintézés,

illetve hol intézhetik ügyeiket azok, akik személyesen szeretnének eljárni.

Felvetette azt is, hogy a jelenlegi díjak többszörösét kell-e majd fizetniük a lakóknak. A bejegyzés konkrét új díjakat nem ismertetett.

Őrsi külön kitért az albérlők helyzetére. Mint írta, a II. kerületben jelenleg ők is igényelhetnek várakozási engedélyt, hiszen ugyancsak a kerület lakói. A polgármester azt kérdezte, ez a lehetőség az átalakítás után is megmarad-e.

A kisgyermekes családokat érintő szabályok jövőjét szintén tisztázandónak tartja. Kérdései között szerepel, hogy megmaradhat-e a fél kilenckor kezdődő fizetős parkolás, valamint az óvodák és bölcsődék környékén igénybe vehető gyermekszállítási kedvezmény. Emellett a kizárólagos lakossági parkolóhelyek sorsára is választ vár.