Kedden ismét farkas szemet nézhet Baka András és Magyar Péter az Országgyűlésben – üzemanyag-kedvezményt kaphat az autósok egy része
Több személyi kérdésről és törvénymódosításról dönthet kedden az Országgyűlés. A képviselők megválaszthatják a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal (NVVH) három elnökhelyettesét és a médiatanács új tagját, valamint ismét szavazhatnak a kötelező egészségügyi kamarai tagságot visszaállító törvényről. Az MTI összefoglalója szerint az ülés 9 órakor, napirend előtti felszólalásokkal kezdődik.
A parlament elé kerül a Baka András köztársasági elnök által megfontolásra visszaküldött kamarai törvény módosítása. Az államfő egyetértett a szakmai kamarák önkormányzatiságának helyreállításával és önrendelkezésük bővítésével, ugyanakkor kifogásolta a kamarai tisztségviselők megválasztásának törvényi korlátozását. Hegedűs Zsolt, a területért felelős miniszter jelezte, hogy érdemben mérlegelik az észrevételeket.
A képviselők szavaznak az idei költségvetés módosításáról és a kormány gyermekvédelmi javaslatcsomagjáról is. Napirenden szerepel a Bászna Gabona Zrt. károsultjainak kárrendezéséhez kapcsolódó veszélyhelyzeti rendeletek törvényi szintre emelése, valamint az élelmiszerláncról és a szőlészetről, borászatról szóló szabályok módosítása a szőlő aranyszínű sárgaság betegsége miatt. Gurzó Mária tiszás és Toroczkai László mi hazánkos képviselő mentelmi ügyét is tárgyalják.
Az NVVH három elnökhelyetteséről titkos szavazással, az összes országgyűlési képviselő kétharmadának támogatásával dönthetnek. Az igazságügyi bizottság a közpénzügyi posztra
- Ötvös Károlyt, az Integritás Hatóság vizsgálati vezetőjét jelölte.
A vádemelésért felelős elnökhelyettesnek
- Gellért Károly Árpádot, a Miskolci Járási Ügyészség ügyészét,
- a fellebbviteli tisztségre Terhes Tibor Dávidot, a Szegedi Fellebbviteli Főügyészség kirendelt ügyészét javasolta.
A hivatal elnökét, Unger Annát és nyomozati elnökhelyettesét, Tasnády Katalint augusztus 28-án választották meg hat évre. A további elnökhelyettesi pályázatokat eredménytelennek nyilvánították, ezért szeptember elején új eljárásokat indítottak. A Fidesz, a KDNP és a Mi Hazánk frakciója nem vett részt a jelölési és választási folyamatban.
A médiatanács új tagja Radetzky András, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Médiatudományi Intézetének docense, a Magyar Katolikus Rádió vezérigazgató-helyettese lehet. A Mi Hazánk jelöltje Tóth Mátét válthatja, aki pártja alelnökévé választása után lemondott a tanácsi tagságról. Radetzky jelölését hétfőn támogatta a művelődési bizottság. Megválasztásához nyílt szavazáson a jelen lévő képviselők kétharmadának támogatása szükséges. A héttagú testületnek jelenleg négy tagja van.
Kivételes eljárásban tárgyalják az ügynökakták nyilvánosságra hozatalának időpontját módosító javaslatot.
Ennek alapján az iratok október 20. helyett november 4-én válnának nyilvánossá. Ugyancsak kivételes eljárásban dönthetnek a kereskedelmi gázolaj adó-visszatérítésének növeléséről: a javaslat év végéig 25 forinttal emelné a visszaigényelhető jövedéki adó összegét.
Kivételes eljárásban döntenek az üzemanyag-áremelkedésre tekintettel a kereskedelmi gázolaj adó-visszatérítésének növelése érdekében a jövedéki adóról szóló törvény módosításáról, miszerint a kereskedelmi gázolaj esetén év végéig 25 forinttal magasabb összegű jövedéki adót lehet visszaigényelni.
Általános vita kezdődik a Magyar Nemzeti Bankról szóló törvény módosításáról. A javaslat kiterjesztené a jegybank felügyelőbizottságának ellenőrzési jogkörét az MNB gazdasági társaságaira és alapítványaira, továbbá belső ellenőrzési szervezet működtetését írná elő. A bizottság elnökének és tagjainak tiszteletdíja jelentősen csökkenne.
Tárgyalják a közvagyon védelmét és a közbizalom helyreállítását célzó törvénycsomagot is. Ennek célja a korrupciós kockázatok mérséklése, valamint annak biztosítása, hogy a képviselők, politikai vezetők és közigazgatási államtitkárok vagyongyarapodása összhangban álljon adózott jövedelmükkel. Sürgős eljárásban kerül napirendre a pénzmosás megelőzését és a zártkörű befektetési alapokat érintő módosítás, amely lehetővé tenné az alapok tényleges tulajdonosi adatainak jogszerű átadását.
Az ülés utolsó napirendi pontja a december 24-ét munkaszüneti nappá nyilvánító, tiszás képviselők által benyújtott javaslat. Elfogadása esetén már idén munkaszüneti nap lehet szenteste.