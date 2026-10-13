Kedden ismét farkas szemet nézhet Baka András és Magyar Péter az Országgyűlésben – üzemanyag-kedvezményt kaphat az autósok egy része

Több személyi kérdésről és törvénymódosításról dönthet kedden az Országgyűlés. A képviselők megválaszthatják a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal (NVVH) három elnökhelyettesét és a médiatanács új tagját, valamint ismét szavazhatnak a kötelező egészségügyi kamarai tagságot visszaállító törvényről. Az MTI összefoglalója szerint az ülés 9 órakor, napirend előtti felszólalásokkal kezdődik.

Kedden ismét farkas szemet nézhet Baka András és Magyar Péter az Országgyűlésben / Fotó: NurPhoto via AFP

A parlament elé kerül a Baka András köztársasági elnök által megfontolásra visszaküldött kamarai törvény módosítása. Az államfő egyetértett a szakmai kamarák önkormányzatiságának helyreállításával és önrendelkezésük bővítésével, ugyanakkor kifogásolta a kamarai tisztségviselők megválasztásának törvényi korlátozását. Hegedűs Zsolt, a területért felelős miniszter jelezte, hogy érdemben mérlegelik az észrevételeket.

A képviselők szavaznak az idei költségvetés módosításáról és a kormány gyermekvédelmi javaslatcsomagjáról is. Napirenden szerepel a Bászna Gabona Zrt. károsultjainak kárrendezéséhez kapcsolódó veszélyhelyzeti rendeletek törvényi szintre emelése, valamint az élelmiszerláncról és a szőlészetről, borászatról szóló szabályok módosítása a szőlő aranyszínű sárgaság betegsége miatt. Gurzó Mária tiszás és Toroczkai László mi hazánkos képviselő mentelmi ügyét is tárgyalják.

Az NVVH három elnökhelyetteséről titkos szavazással, az összes országgyűlési képviselő kétharmadának támogatásával dönthetnek. Az igazságügyi bizottság a közpénzügyi posztra

Ötvös Károlyt, az Integritás Hatóság vizsgálati vezetőjét jelölte.

A vádemelésért felelős elnökhelyettesnek

Gellért Károly Árpádot, a Miskolci Járási Ügyészség ügyészét,

a fellebbviteli tisztségre Terhes Tibor Dávidot, a Szegedi Fellebbviteli Főügyészség kirendelt ügyészét javasolta.

A hivatal elnökét, Unger Annát és nyomozati elnökhelyettesét, Tasnády Katalint augusztus 28-án választották meg hat évre. A további elnökhelyettesi pályázatokat eredménytelennek nyilvánították, ezért szeptember elején új eljárásokat indítottak. A Fidesz, a KDNP és a Mi Hazánk frakciója nem vett részt a jelölési és választási folyamatban.