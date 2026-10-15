Rendkívüli helyzet a magyar egészségügyben: összeomlott a kórházi betegellátás, válságtanácskozást hívtak össze az Egészszégügyi Minisztériumban – nagy a baj Budapesten
Súlyos kapacitáshiány alakult ki a budapesti belgyógyászati ellátásban, a helyzet már a sürgősségi osztályok működését is veszélyezteti. A fővárosban mintegy 750 beteg elhelyezése vált problémássá, miközben az orvos- és ápolóhiány, valamint a tartós ápolásra szorulók elhelyezésének nehézségei miatt rendkívüli egyeztetéseket tartottak.
Orvosból és ápolóból sincs elég Budapesten
Súlyos ellátási nehézségek alakultak ki a budapesti belgyógyászati osztályokon, a kapacitáshiány pedig már a sürgősségi betegellátásban is fennakadásokat okoz. A MedicalOnline értesülései szerint mintegy 750 beteg elhelyezése vált problémássá a fővárosban, köztük hozzávetőleg 200 hajléktalané.
Az Egészségügyi Minisztérium megerősítette, hogy több tényező együttes hatása miatt alakult ki a helyzet, és rendkívüli egyeztetéseket tartottak a megoldás érdekében. A Válasz Online azt írta erről, hogy
válságegyeztetéseket tartanak az Országos Kórházi Főigazgatóságon és az egészségügyi tárcánál,
miután a fővárosban lényegében bedőlt a belgyógyászati betegellátás, több helyen leállt az új betegek felvétele, és emiatt a sürgősségi osztályokon is megnőtt a várakozási idő. Úgy tudják, azonnali egyeztetések kezdődtek a szociális ágazattal a belgyógyászatokon szociális okból fekvő betegek átszállítása érdekében. A helyzet súlyos, mert a belgyógyászat az egészségügy egyik legfontosabb alapszakmája, a sürgősségi osztályokat felkereső betegek jó része is belgyógyászati eset.
A problémát egyszerre okozza az orvos- és szakdolgozóhiány, valamint az, hogy a belgyógyászati ágyak jelentős részét olyan krónikus betegek foglalják el, akiknek már nincs szükségük aktív kórházi kezelésre. A minisztérium közlése szerint az ágyak mintegy harmadát ilyen betegek veszik igénybe. Elhelyezésüket azonban a krónikus ápolási intézmények és a szociális ellátórendszer túlterheltsége is nehezíti.
A sürgősségi osztályokon emiatt olyan betegek is várakozhatnak, akiknek állapotuk alapján fekvőbeteg-ellátásra lenne szükségük, de nem tudják őket megfelelő osztályra továbbküldeni.
Ez az újonnan érkező betegek felvételét is akadályozhatja.
A helyzetet tovább súlyosítja a Bajcsy-Zsilinszky Kórház humánerőforrás-hiánya, valamint a kistarcsai Flór Ferenc Kórházban kialakuló calicivírus-járvány, amely miatt több ellátási feladatot is visszamondtak. A Bajcsy belgyógyászati problémái már korábban is napirendre kerültek: márciusban a HVG arról számolt be, hogy az I. belgyógyászati osztály tizenkét orvosa közül heten felmondtak. A kórház vezetése akkor azt közölte, hogy a személyi feltételek megfelelőek, és a betegellátás folyamatosan biztosított.
A minisztérium, az Országos Kórházi Főigazgatóság, a budapesti kórházak, az Országos Mentőszolgálat, valamint a Szociális és Családügyi Minisztérium képviselői csütörtök délelőtt egyeztettek a kialakult helyzetről. A megbeszélésen a bevonható erőforrásokat vették számba, miközben megkezdődött a rendelkezésre álló, kihasználatlan kapacitások összehangolása is.
Az OKFŐ stratégiai és operatív csoportot hoz létre, amely folyamatosan figyeli a betegforgalmi adatokat és a rendelkezésre álló kapacitásokat. A minisztérium szerint a kórházak napi terhelése érdemben nem emelkedett, a nehézségeket a szakemberhiány és a betegek továbbirányításának akadályai okozzák.
A rendszer, amelyet örököltünk, napról napra súlyos nehézségekkel küzd. A mai probléma nemcsak az egészségügyi, hanem a szociális ellátórendszer végletesen leromlott állapotára is rámutat. Ezért külön köszönöm a szociális területen dolgozó szakemberek együttműködését is
– fogalmazott Hegedűs Zsolt.
A tárca szerint hosszabb távon a szakdolgozói bérek rendezése és az ápolók kiszámítható életpályájának megteremtése is szükséges ahhoz, hogy a krónikus betegek ellátása ne terhelje tovább az aktív kórházi kapacitásokat.
A minisztérium arra kéri a betegeket, hogy elsőként a háziorvosukat keressék. Rendelési időn kívül az egységes alapellátási ügyelet 1830-as telefonszámát javasolják, és arra figyelmeztetnek, hogy a kórházakat lehetőség szerint nappal, rendelési időben keressék fel.
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