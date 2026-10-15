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Rendkívüli helyzet a magyar egészségügyben: összeomlott a kórházi betegellátás, válságtanácskozást hívtak össze az Egészszégügyi Minisztériumban – nagy a baj Budapesten

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Az egészségügyi és a szociális ellátórendszer összehangolásával próbálják enyhíteni a válságot. A fővárosi belgyógyászati osztályokon az orvos- és ápolóhiány mellett az is súlyos problémát okoz, hogy a kórházi kezelésre már nem szoruló betegeket sokszor nem tudják hová továbbküldeni.
Nemes Tamás
2026.10.15, 17:06
Frissítve: 2026.10.15, 17:08
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Súlyos kapacitáshiány alakult ki a budapesti belgyógyászati ellátásban, a helyzet már a sürgősségi osztályok működését is veszélyezteti. A fővárosban mintegy 750 beteg elhelyezése vált problémássá, miközben az orvos- és ápolóhiány, valamint a tartós ápolásra szorulók elhelyezésének nehézségei miatt rendkívüli egyeztetéseket tartottak.

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Rendkívüli egyeztetéseken keresik a megoldást a budapesti belgyógyászati ellátás válságára, amelyben az orvoshiány és a szociális ellátórendszer túlterheltsége egyszerre okoz gondot / Fotó: PSG.G2

Orvosból és ápolóból sincs elég Budapesten

Súlyos ellátási nehézségek alakultak ki a budapesti belgyógyászati osztályokon, a kapacitáshiány pedig már a sürgősségi betegellátásban is fennakadásokat okoz. A MedicalOnline értesülései szerint mintegy 750 beteg elhelyezése vált problémássá a fővárosban, köztük hozzávetőleg 200 hajléktalané.

Az Egészségügyi Minisztérium megerősítette, hogy több tényező együttes hatása miatt alakult ki a helyzet, és rendkívüli egyeztetéseket tartottak a megoldás érdekében. A Válasz Online azt írta erről, hogy

válságegyeztetéseket tartanak az Országos Kórházi Főigazgatóságon és az egészségügyi tárcánál,

miután a fővárosban lényegében bedőlt a belgyógyászati betegellátás, több helyen leállt az új betegek felvétele, és emiatt a sürgősségi osztályokon is megnőtt a várakozási idő. Úgy tudják, azonnali egyeztetések kezdődtek a szociális ágazattal a belgyógyászatokon szociális okból fekvő betegek átszállítása érdekében. A helyzet súlyos, mert a belgyógyászat az egészségügy egyik legfontosabb alapszakmája, a sürgősségi osztályokat felkereső betegek jó része is belgyógyászati eset. 

A problémát egyszerre okozza az orvos- és szakdolgozóhiány, valamint az, hogy a belgyógyászati ágyak jelentős részét olyan krónikus betegek foglalják el, akiknek már nincs szükségük aktív kórházi kezelésre. A minisztérium közlése szerint az ágyak mintegy harmadát ilyen betegek veszik igénybe. Elhelyezésüket azonban a krónikus ápolási intézmények és a szociális ellátórendszer túlterheltsége is nehezíti.

A sürgősségi osztályokon emiatt olyan betegek is várakozhatnak, akiknek állapotuk alapján fekvőbeteg-ellátásra lenne szükségük, de nem tudják őket megfelelő osztályra továbbküldeni. 

Ez az újonnan érkező betegek felvételét is akadályozhatja.

A helyzetet tovább súlyosítja a Bajcsy-Zsilinszky Kórház humánerőforrás-hiánya, valamint a kistarcsai Flór Ferenc Kórházban kialakuló calicivírus-járvány, amely miatt több ellátási feladatot is visszamondtak. A Bajcsy belgyógyászati problémái már korábban is napirendre kerültek: márciusban a HVG arról számolt be, hogy az I. belgyógyászati osztály tizenkét orvosa közül heten felmondtak. A kórház vezetése akkor azt közölte, hogy a személyi feltételek megfelelőek, és a betegellátás folyamatosan biztosított.

A minisztérium, az Országos Kórházi Főigazgatóság, a budapesti kórházak, az Országos Mentőszolgálat, valamint a Szociális és Családügyi Minisztérium képviselői csütörtök délelőtt egyeztettek a kialakult helyzetről. A megbeszélésen a bevonható erőforrásokat vették számba, miközben megkezdődött a rendelkezésre álló, kihasználatlan kapacitások összehangolása is.

Az OKFŐ stratégiai és operatív csoportot hoz létre, amely folyamatosan figyeli a betegforgalmi adatokat és a rendelkezésre álló kapacitásokat. A minisztérium szerint a kórházak napi terhelése érdemben nem emelkedett, a nehézségeket a szakemberhiány és a betegek továbbirányításának akadályai okozzák.

A rendszer, amelyet örököltünk, napról napra súlyos nehézségekkel küzd. A mai probléma nemcsak az egészségügyi, hanem a szociális ellátórendszer végletesen leromlott állapotára is rámutat. Ezért külön köszönöm a szociális területen dolgozó szakemberek együttműködését is

– fogalmazott Hegedűs Zsolt.

A tárca szerint hosszabb távon a szakdolgozói bérek rendezése és az ápolók kiszámítható életpályájának megteremtése is szükséges ahhoz, hogy a krónikus betegek ellátása ne terhelje tovább az aktív kórházi kapacitásokat.

A minisztérium arra kéri a betegeket, hogy elsőként a háziorvosukat keressék. Rendelési időn kívül az egységes alapellátási ügyelet 1830-as telefonszámát javasolják, és arra figyelmeztetnek, hogy a kórházakat lehetőség szerint nappal, rendelési időben keressék fel.

Vészjósló számok érkeztek: durván fogynak a magyar háziorvosok, az egész rendszer roskadozik – azonnali, teljes átvilágítást sürget a Kamara

Több évnyi növekedés után megtört a trend: 2025-ben ismét csökkent a Magyarországon dolgozó orvosok száma, miközben az alapellátásban egyre súlyosabbá válik a munkaerőhiány. A Világgazdaság kérdésére a Magyar Orvosi Kamara elmondta, hogy az elsődleges okai ennek az alapellátás elöregedése, az elégtelen utánpótlás, a fiatalok számára kevésbé vonzó pályamodell, valamint az alacsonyabb bérek és a finanszírozási bizonytalanság mellett jelentkező adminisztratív terhek. Szerintük átfogó reformok nélkül a háziorvosi rendszer hosszú távú fenntarthatósága kerülhet veszélybe.

 

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Szociális és Családügyi Minisztérium
ápolóhiány
Országos Kórházi Főigazgatóság
Hegedűs Zsolt
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