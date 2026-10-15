Rendkívüli helyzet a magyar egészségügyben: összeomlott a kórházi betegellátás, válságtanácskozást hívtak össze az Egészszégügyi Minisztériumban – nagy a baj Budapesten

Súlyos kapacitáshiány alakult ki a budapesti belgyógyászati ellátásban, a helyzet már a sürgősségi osztályok működését is veszélyezteti. A fővárosban mintegy 750 beteg elhelyezése vált problémássá, miközben az orvos- és ápolóhiány, valamint a tartós ápolásra szorulók elhelyezésének nehézségei miatt rendkívüli egyeztetéseket tartottak.

Rendkívüli egyeztetéseken keresik a megoldást a budapesti belgyógyászati ellátás válságára, amelyben az orvoshiány és a szociális ellátórendszer túlterheltsége egyszerre okoz gondot / Fotó: PSG.G2

Orvosból és ápolóból sincs elég Budapesten

Súlyos ellátási nehézségek alakultak ki a budapesti belgyógyászati osztályokon, a kapacitáshiány pedig már a sürgősségi betegellátásban is fennakadásokat okoz. A MedicalOnline értesülései szerint mintegy 750 beteg elhelyezése vált problémássá a fővárosban, köztük hozzávetőleg 200 hajléktalané.

Az Egészségügyi Minisztérium megerősítette, hogy több tényező együttes hatása miatt alakult ki a helyzet, és rendkívüli egyeztetéseket tartottak a megoldás érdekében. A Válasz Online azt írta erről, hogy

válságegyeztetéseket tartanak az Országos Kórházi Főigazgatóságon és az egészségügyi tárcánál,

miután a fővárosban lényegében bedőlt a belgyógyászati betegellátás, több helyen leállt az új betegek felvétele, és emiatt a sürgősségi osztályokon is megnőtt a várakozási idő. Úgy tudják, azonnali egyeztetések kezdődtek a szociális ágazattal a belgyógyászatokon szociális okból fekvő betegek átszállítása érdekében. A helyzet súlyos, mert a belgyógyászat az egészségügy egyik legfontosabb alapszakmája, a sürgősségi osztályokat felkereső betegek jó része is belgyógyászati eset.

A problémát egyszerre okozza az orvos- és szakdolgozóhiány, valamint az, hogy a belgyógyászati ágyak jelentős részét olyan krónikus betegek foglalják el, akiknek már nincs szükségük aktív kórházi kezelésre. A minisztérium közlése szerint az ágyak mintegy harmadát ilyen betegek veszik igénybe. Elhelyezésüket azonban a krónikus ápolási intézmények és a szociális ellátórendszer túlterheltsége is nehezíti.

A sürgősségi osztályokon emiatt olyan betegek is várakozhatnak, akiknek állapotuk alapján fekvőbeteg-ellátásra lenne szükségük, de nem tudják őket megfelelő osztályra továbbküldeni.

Ez az újonnan érkező betegek felvételét is akadályozhatja.

A helyzetet tovább súlyosítja a Bajcsy-Zsilinszky Kórház humánerőforrás-hiánya, valamint a kistarcsai Flór Ferenc Kórházban kialakuló calicivírus-járvány, amely miatt több ellátási feladatot is visszamondtak. A Bajcsy belgyógyászati problémái már korábban is napirendre kerültek: márciusban a HVG arról számolt be, hogy az I. belgyógyászati osztály tizenkét orvosa közül heten felmondtak. A kórház vezetése akkor azt közölte, hogy a személyi feltételek megfelelőek, és a betegellátás folyamatosan biztosított.