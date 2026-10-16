Áttörésről beszél Magyar Péter az EU-csúcs kapcsán, azonnal szembejött a valóság: megszólalt az energiapolitikus – „összevissza beszél”
„Magyar Péter szerint áttörést ért el az EU-csúcson a magas energiaárak kezelése kapcsán. A valóságban azonban a vita nem a jelenlegi energiaárakról, hanem egy új karbonadóról szólt, amit 2028-tól vetnének ki a lakossági fűtésre és tankolásra” - mondja Hortay Olivér, a Fidesz energiapolitikusa Facebook-oldalán megjelent videós bejegyzésében. Posztjában félreérthetetetlen utalásként írja: „összevissza beszél”.
„Összevissza beszél”
Hortay Olivér videós posztjában az a szöveges kommentár áll, hogy „összevissza beszél” – ez félreérthetetlenül a miniszterelnök állításaira vonatkozik. Mint megírtuk: Magyar Péter nemrég azt jelentette be, hogy „a Visegrádi Négyekkel és Olaszországgal közösen áttörést értünk el a magas energiaárak kezelése kapcsán éjszaka Brüsszelben”.
Hortay szerint viszont „nem babra megy a játék: az új intézkedés az üzemanyagok árát akár 200 forinttal is megemelhetné literenként. Az 'áttörés', amire Magyar Péter utal, mindössze annyi, hogy az Európai Bizottság ígéretet tett az új karbonadó hatásainak vizsgálatára.
Az elvárások és az időzítés azonban nem változott, a Bizottság ígérete pedig olyan, mint a kutya vacsorája
– mondja az elemző a videóban.
Hortay Olivért posztjához fűzött kommentárjában a Politico cikkét linkelve jelzi, hogy Magyar Péter győzelmi jelentésétől eltérően, miről szólt valójában a kimerítő, 3 órás vita, mi volt annak valódi jelentősége.
Ez zajlott a színfalak mögött
A megbeszélés eredetileg arról szólt volna, hogyan lehet megfékezni az Európában elszabaduló energiaárakat. Az uniós vezetők csütörtöki, brüsszeli csúcstalálkozójának első tárgyalási fordulója azonban hamar háromórás vitává fajult arról, hogy az EU kiterjessze-e a szén-dioxid-árazást az autózásra és az épületek fűtésére.
Olaszország, Lengyelország, Csehország és Magyarország is azt szorgalmazta, hogy az ETS2 bevezetését további két évvel halasszák el.
Az új kibocsátáskereskedelmi rendszer bevezetéséről már megszületett a jogszabály, amely 2028-tól a fűtés és a közlekedés szén-dioxid-kibocsátását is megárazná. Észtország azt vetette fel, hogy a rendszert akár teljes egészében el is törölhetnék.
A javaslatot az uniós tagállamok többsége elutasította, több EU-s diplomata pedig a lapnak nyilatkozva – egyikük szavaival élve – „elfogadhatatlannak” nevezte az ajánlatot. Egy másik diplomata szerint az ETS2 bevezetésének időpontját semmiképpen sem fogják módosítani.
Bár a csütörtöki egyeztetés központi témája az ETS2 volt, valójában annak elődje,
- az ipari létesítmények és
- az erőművek szén-dioxid-kibocsátását árazó kibocsátáskereskedelmi rendszer (ETS) állhatott a bírálatok célkeresztjében.
A két kibocsátáskereskedelmi rendszer együttesen az EU leghatékonyabb szakpolitikai eszköze lehet a globális felmelegedést okozó kibocsátások csökkentésére.
Az eredeti ETS tervezett reformjáról jelenleg az Európai Parlamentben és az Európai Unió Tanácsában is tárgyalnak. Olaszország és Lengyelország vezeti azt a tíz tagállamból álló csoportot, amely azóta bírálja a rendszert, hogy márciusban amerikai és izraeli bombák hullottak Iránra.
Azt szeretnék elérni, hogy az Európai Bizottság júliusra tervezett ETS-felülvizsgálata még inkább enyhítse a szabályozást, noha a jelenlegi javaslat is lazítana a szén-dioxid-kibocsátásra vonatkozó korlátozásokon a következő évtizedben, hogy az ipar több időt kapjon a tisztább termelési eljárásokba történő beruházásokra.
Varsó és Róma azonban azzal, hogy az ETS-t a háztartások kiadásait súlyosbító teherként állítja be, saját országában és külföldön is fogékony közönségre talált.
Lengyelország hétfőn, néhány órával az uniós környezetvédelmi miniszterek luxembourgi találkozója előtt, az ETS miatt aggódó tagállamok számára szervezett egyeztetést. A márciusban még tíz országot tömörítő csoport időközben tizenhat tagúra bővült.
Olaszország és Lengyelország elérte, hogy Csehország, Szlovákia, Magyarország és Görögország is támogassa az ETS2 „felülvizsgálatára”, valamint a rendszer hatálybalépésének „legalább 2030-ig történő további elhalasztására” irányuló követelésüket. Az európai vezetők csúcstalálkozóján azonban ez az álláspont többnyire süket fülekre talált.
Hortay Olivér videója: