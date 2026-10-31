Ezen most meglepődhetett Orbán Viktor: akcióba lépett a nagy szövetségese az ENSZ főtitkári kinevezésért, óriási a kavarodás – megmondta a francia elnöknek, mit akar
Úgy tűnt, már nehéz fokozni, de újabb fejezetéhez ért az ENSZ-főtitkár kinevezésének folyamata, és ez Orbán Viktort is vastagon érintheti.
Az elmúlt hetek attól hangosak a világsajtóban, hogy a volt magyar miniszterelnök mögött összeállhatott a három legerősebb hatalom, Amerika, Kína és Oroszország, hogy őt válasszák meg az Egyesült Nemzetek Szervezetének következő vezetőjének.
A jelenlegi főtitkár, António Manuel de Oliveira Guterres mandátuma az év végén telik ki, és 2017-től tölti be a posztot. Először az ENSZ Biztonsági Tanácsának tagjai választják ki azt a jelöltet, akit a következő öt évre ajánlanak a posztra. Ezt követően a Közgyűlés szavaz az új főtitkár megválasztásáról.
Orbán Viktor nevének bedobása megosztotta a közvéleményt. Számos támogató vélemény mellett komoly kritikákat is kapott. Az, hogy Magyar Péter finoman szólva sem tartja jó ötletnek a megválasztását, nagy meglepetést nem okozott, de a franciák kirohanása már elgondolkodtató a folytatás és az esélyek szempontjából.
Franciaország ugyanis állandó tagsággal bír az ENSZ Biztonsági Tanácsában, ahol eldől a főtitkár kiválasztásának kérdése. Amennyiben itt bármelyik jelölt egy vétót is kap, ellehetetlenül a megválasztása. A francia kormány nem mondta ki, hogy vétózná Orbán Viktor jelöltségét, de erőteljesen kritizálta ezt az opciót.
Csakhogy közben lezajlott egy újabb titkos szavazás a Biztonsági Tanácsban, ami az eddig ismert jelöltek közül senkinek nem hozott eredményt. Az elmúlt hónapokban ez volt a hetedik ilyen jellegű voksolás, és ezúttal is Rebeca Grynspan volt Costa Rica-i alelnök érte el a legjobb eredményt, de így is négy nem támogató voks érkezett rá. Ezek között nem tudni, hogy van-e állandó biztonsági tanácsi tag.
Mindenestre az látszik, hogy az eddig ismert jelöltek közül senki nem bír egyelőre átütő támogatottsággal.
Sőt, Lana Nusseibeh, az Egyesült Arab Emírségek korábbi ENSZ-nagykövete hét támogató, hat ellenző és két tartózkodó szavazattal csak a negyedik lett a szavazati összesítésben, pedig őt emlegették titkos favoritnak, akinek a megerősítése érdekében dobták be Orbán Viktor nevét a köztudatba.
Ezek után ez a forgatókönyv valószínűtlennek tűnik, ugyanakkor az is tény, hogy Orbán Viktort hivatalosan eddig senki nem jelölte ENSZ-főtitkárnak. Ez azonban még fordulhat, akár már a jövő héten is. De most pillanatnyilag még ott tartunk, hogy óriási kavarás kezdődött, ami őt is érinti, ráadásul első nézésre nem is éppen pozitívan.
Akcióba lépett Orbán Viktor nagy szövetségese az ENSZ főtitkári kinevezésért
Pedig erre nem feltétlenül lehetett számítani. Arról van szó, hogy kilencre emelkedett a hivatalosan jelöltek száma az ENSZ-főttkári posztra, miután
Törökország pénteken hivatalosan is bejelentette Feridun Sinirlioglut kandidálását, az Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezet (EBESZ) főtitkárát az ENSZ főtitkári posztjára.
Ez azért is lehet meglepő, mert a török elnök, Erdogan, Orbán Viktor nagy szövetségese volt hivatali ideje alatt.
Emlékezetes maradt például a budapesti látogatása, amikor ő egy török elektromos autót ajándékozott Orbán Viktornak, aki pedig ezt egy lóval honorálta. A török jelölt mellett jelenleg így már további nyolcan versengenek hivatalosan a posztért:
- Rafael Grossi, a Nemzetközi Atomenergia-ügynökség (NAÜ) főigazgatója Argentína jelöltjeként,
- Rebeca Grynspan, az ENSZ Kereskedelmi és Fejlesztési Konferenciájának (UNCTAD) főtitkára Costa Rica jelölésével,
- Maria Fernanda Espinosa Garcés, Ecuador volt külügyminisztere és volt védelmi minisztere,
- Antigua és Barbuda jelöltjeként,
- Caroline Rodriguez-Birkett, Guyana állandó ENSZ-képviselője a CARICOM (Karibi Közösség) támogatásával,
- Yvonne Baki, Ecuador volt amerikai és franciaországi nagykövete Tonga királyság jelöltjeként,
- Olara Otunnu, Uganda volt ENSZ-képviselője,
- valamint Lana Zaki Nusseibeh, az Egyesült Arab Emírségek külügyminisztériumának államtitkára.
Az, hogy a törökök saját jelöltet állítanak, némiképp váratlan. Két nappal korábban ugyanis Macron elnök éppen a következő ENSZ-főtitkár témájában is telefonon egyeztetett Erdogannal.
A török elnök egyenesen megmondta francia kolllégájának, milyen jelöltet szeretne látni az ENSZ élén. A beszélgetés során hangsúlyozta, hogy a következő ENSZ-főtitkárnak rendelkeznie kell azzal a vízióval és tapasztalattal, amely ahhoz szükséges, hogy helyreállítsa a szervezet multilaterális diplomáciai központként betöltött szerepét, és hatékonyan végrehajtsa a szükséges reformokat. A két vezető áttekintette a jelenlegi ENSZ-főtitkár utódjának kinevezésének folyamatát is.
Ez a leírás éppen Orbán Viktorra is igaz lehetett volna, hiszen a nemzetközi diplomáciában azzal várt ismertté, hogy jó kapcsolatot ápol a világ szinte összes erőközpontjával, leszámítva az Európai Uniót. Brüsszel befolyása viszont éppen visszaesik, amire az egyik legfőbb bizonyíték, hogy jelen állás szerint nem lesz ott az ukrán háború rendezését célul tűző tárgyalóasztalnál az oroszok és az amerikaiak mellett.
Azonban azzal, hogy Törökország saját jelölttel áll oda az ENSZ-főtitkárért folytatott versenyfutáshoz, kifejezetten zavarossá vált, hogy amennyiben ez egyáltalán reális forgatókönyv, Erdogan szimpatizál-e Orbán Viktor jelölésével, vagy sem.