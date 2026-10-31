Ezen most meglepődhetett Orbán Viktor: akcióba lépett a nagy szövetségese az ENSZ főtitkári kinevezésért, óriási a kavarodás – megmondta a francia elnöknek, mit akar

Úgy tűnt, már nehéz fokozni, de újabb fejezetéhez ért az ENSZ-főtitkár kinevezésének folyamata, és ez Orbán Viktort is vastagon érintheti.

Ezen most meglepődhetett Orbán Viktor: akcióba lépett a nagy szövetségese az ENSZ főtitkári kinevezésért / Fotó: AFP

Az elmúlt hetek attól hangosak a világsajtóban, hogy a volt magyar miniszterelnök mögött összeállhatott a három legerősebb hatalom, Amerika, Kína és Oroszország, hogy őt válasszák meg az Egyesült Nemzetek Szervezetének következő vezetőjének.

A jelenlegi főtitkár, António Manuel de Oliveira Guterres mandátuma az év végén telik ki, és 2017-től tölti be a posztot. Először az ENSZ Biztonsági Tanácsának tagjai választják ki azt a jelöltet, akit a következő öt évre ajánlanak a posztra. Ezt követően a Közgyűlés szavaz az új főtitkár megválasztásáról.

Orbán Viktor nevének bedobása megosztotta a közvéleményt. Számos támogató vélemény mellett komoly kritikákat is kapott. Az, hogy Magyar Péter finoman szólva sem tartja jó ötletnek a megválasztását, nagy meglepetést nem okozott, de a franciák kirohanása már elgondolkodtató a folytatás és az esélyek szempontjából.

Franciaország ugyanis állandó tagsággal bír az ENSZ Biztonsági Tanácsában, ahol eldől a főtitkár kiválasztásának kérdése. Amennyiben itt bármelyik jelölt egy vétót is kap, ellehetetlenül a megválasztása. A francia kormány nem mondta ki, hogy vétózná Orbán Viktor jelöltségét, de erőteljesen kritizálta ezt az opciót.

Csakhogy közben lezajlott egy újabb titkos szavazás a Biztonsági Tanácsban, ami az eddig ismert jelöltek közül senkinek nem hozott eredményt. Az elmúlt hónapokban ez volt a hetedik ilyen jellegű voksolás, és ezúttal is Rebeca Grynspan volt Costa Rica-i alelnök érte el a legjobb eredményt, de így is négy nem támogató voks érkezett rá. Ezek között nem tudni, hogy van-e állandó biztonsági tanácsi tag.

Mindenestre az látszik, hogy az eddig ismert jelöltek közül senki nem bír egyelőre átütő támogatottsággal.

Sőt, Lana Nusseibeh, az Egyesült Arab Emírségek korábbi ENSZ-nagykövete hét támogató, hat ellenző és két tartózkodó szavazattal csak a negyedik lett a szavazati összesítésben, pedig őt emlegették titkos favoritnak, akinek a megerősítése érdekében dobták be Orbán Viktor nevét a köztudatba.