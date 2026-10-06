Az orosz elnök jóváhagyta az olasz UniCredit orosz leányvállalatának átszervezését, majd az így létrejövő új egység eladását – derül ki az orosz kormány honlapján hétfőn közzétett rendeletből.

Nagyon figyel az OTP: Putyin engedélyt adott a nagy bank eladására, így vonulnak ki Oroszországból – ez lehet a minta Csányi Sándorék előtt? / Fotó: NurPhoto via AFP

A Reuters cikke szerint az átszervezéshez és az értékesítéshez azért kellett elnöki engedély, mert Oroszország korlátozza a Moszkva által „barátságtalannak” minősített országok befektetőinek tulajdonában lévő eszközökkel kapcsolatos ügyleteket.

Az UniCredit az osztrák Raiffeisen és a magyar OTP mellett hosszú ideje az Oroszországban működő legnagyobb nyugati bankok közé tartozik.

A Világgazdaság is megírta, hogy a magyar bank azon európai bankok egyike, amelyek Oroszország Ukrajna elleni 2022-es teljes körű inváziója után is fenntartották ottani üzleti tevékenységüket. Az OTP oroszországi ügyfelei között többek között a Gazprom gázipari óriás által ellenőrzött vállalatok szerepelnek. Az orosz jelenlét felülvizsgálata az év végéig lezárul.

Az OTP közleményében azt írta, hogy csökkentette oroszországi tevékenységét, és nem talált olyan esetet, amely nemzetközi szankciók megsértésére utalna. A lett és a litván jegybank korábban egyaránt aggályokat fogalmazott meg az OTP oroszországi működésével kapcsolatban, míg Jurgen Ligi észt pénzügyminiszter „erkölcsi szégyennek” nevezte azt.

Az UniCredit Ukrajna lerohanása után is fenntartotta tevékenységét, annak ellenére, hogy az európai felügyeleti hatóságok a kivonulást sürgették.

A bank májusban közölte, hogy nem kötelező erejű megállapodást kötött orosz bankja egyes üzletágainak eladásáról egy „jelentős piaci múlttal rendelkező magánbefektetővel” az Egyesült Arab Emírségekből. Oroszországban csak a pénzforgalmi üzletágát tartaná meg.

A tervek szerint az UniCredit két részre bontja oroszországi tevékenységét. A pénzforgalmi üzletág teljes egészében a tulajdonában maradna, míg a többi tevékenységet a meg nem nevezett emirátusi vevő szerezné meg. Az ügylet értékét nem hozták nyilvánosságra.

Az UniCredit májusban azt jelezte, hogy a szükséges engedélyek megszerzésétől függően 2027 első felében zárná le a tranzakciót. A bank képviselője a mostani fejleményre nem adott azonnali kommentárt.