Október 23-án kimondták az oroszok, amit Magyarország soha nem akart hallani: leállhat Paks II. építése, pontosan közölték a következményeket – "Magyar Péter kormánya megpróbálhatja elkerülni Finnország hibáit"
A magyar hatóságok nem válaszolnak a Roszatom megkereséseire a Paks II. atomerőmű-projektről szóló tárgyalásokkal kapcsolatban – közölte az Izvesztyija című lappal az állami vállalat vezérigazgatója, Alekszej Lihacsov. Hangsúlyozta, hogy a Roszatom célja az, hogy a lehető leggyorsabban megépítse az erőművet, és elkerülje a bírósági eljárásokat. A magyar hatóságok ugyanakkor lényegében szüneteltetik a projektet, hogy átfogó auditnak vessék alá, és döntsenek a folytatásáról. A helyi sajtó korábban arról számolt be, hogy a kormány a Roszatom lecserélésének lehetőségét vizsgálja, ám a Paks II. Zrt. mint megrendelő ezt az információt cáfolta. Lihacsov szerint maga az erőmű jelentősen képes lenne növelni az ország gazdasági erejét.
„A Roszatom jelenleg nem folytat közvetlen párbeszédet a magyar kormánnyal a Paks II. atomerőmű-építési projekt további megvalósításáról. Hivatalos úton tájékoztatjuk a magyar kormányt, már több alkalommal is jeleztük a tárgyalási készségünket és a megkereséseinket, de választ egyelőre nem kaptunk” – mondta el az Izvesztyijának Alekszej Lihacsov, aki szerint a projekt jövőjét illetően így továbbra is bizonytalanság uralkodik.
„Mivel a magyar kormány részéről semmilyen konkrét jelzés nem érkezett, jelenleg nem zárható ki sem az, hogy a projekt még nagyobb lendülettel folytatódik,
sem az, hogy teljesen leáll.
A mi feladatunk természetesen nem az, hogy bíróságra menjünk, és ott határozzuk meg partnereink gazdasági felelősségének kereteit. A mi feladatunk az, hogy a lehető leggyorsabban megépítsük az erőművet” – jelentette ki Alekszej Lihacsov.
Korábban a külföldi sajtóban röppentek fel olyan hírek, hogy a magyar kormány vizsgálja a Roszatom lecserélésének lehetőségét. Azonban eddig a Paks II. Zrt. és a Roszatom is cáfolta az esetleges lecseréléséről szóló híreket.
Még semmi sem végleges
A Paks II. zrt-nél hangsúlyozták, hogy jelenleg is zajlik a beruházás felülvizsgálata, a projekttel kapcsolatos végleges döntés pedig még nem született meg. A társaság közleményében kijelentette, hogy egy ilyen komplex projekt esetében „nincs helye a spekulációknak”.
A Gazdasági és Energetikai Minisztérium tájékoztatása szerint az atomerőmű sorsa a nagyszabású felülvizsgálat után dől el, amely legkorábban 2026 végén fejeződik be.
Az orosz állami vállalat semmilyen hivatalos értesítést nem kapott a szerződés felbontásáról, és nem is lát erre törvényes alapot. Ráadásul a Roszatomnak már van tapasztalata a a sikeres érdekérvényesítésében: korábban a finn Fennovoima próbálta meg egyoldalúan felbontani a Hanhikivi–1 atomerőműről szóló szerződést, de végül alulmaradt. Októberben a Nemzetközi Választottbíróság a Roszatom javára döntött. A kártérítés összegét később határozzák meg, de az orosz fél mintegy 3 milliárd euró megfizetését követeli.
Újhelyi Géza, a Dunamenti Erőmű korábbi vezérigazgatója és a Paks I. építésének egykori résztvevője szerint Magyarország számára is akár 3 milliárd euróig terjedő, megtérülhetetlen veszteséget jelenthet a szerződés felbontása. Hangsúlyozta, hogy más beszállító bevonása a projekt befejezésére lehetetlen, mivel a Paks II. kifejezetten a Roszatom technológiájára lett tervezve. Emiatt egy külső kivitelező számára rendkívül nehéz lenne átvenni a projektet, már csak a dokumentáció tanulmányozásához és a szerződések újrakötéséhez szükséges idő miatt is – magyarázta az Izvesztyijának Igor Juskov, a Nemzeti Energiabiztonsági Alap vezető elemzője, az Orosz Föderáció Kormánya mellett működő Pénzügyi Egyetem szakértője.
Magyarországnak komoly következményekkel kellene szembenéznie a szerződés egyoldalú felbontása esetén. Az ország jelenlegi költségvetési hiánya mellett – amelyet 2027-ben a tervek szerint 8,3-ról 4,9 százalékra csökkentenének – a projekt meghiúsulása miatt kiszabható többmilliárdos pluszbírságok elviselhetetlen terhet jelentenének az államkassza számára. Egy ilyen forgatókönyv esetén Magyar Péter kormánya a felülvizsgálat eredményeire támaszkodva végül megpróbálhatja elkerülni Finnország hibáinak megismétlését, és racionálisabb döntést hozhat.
Magyarország teljes egészében kizárhatja az oroszokat a Paks II. beruházásból
Teljesen megváltoztathatja a Paks II. beruházást a Tisza-kormány: Magyarország vizsgálja, hogy az orosz Roszatom helyett más vállalatra bízza az új atomerőmű megépítését. A Reuters értesülései szerint már alternatív beszállítókkal is megkezdődtek az egyeztetések, a kabinet pedig még az idén vagy legkésőbb 2027 elején dönthet a 12,5 milliárd eurós projektről. A váltás súlyos pénzügyi és jogi következményekkel járhat.
A hírügynökség két, az ügyet ismerő forrásra hivatkozva arról számolt be, hogy a magyar kormány a Roszatom leváltását fontolgatja, és már más lehetséges kivitelezőknél is tájékozódik. A beruházást még 2014-ben, közbeszerzés nélkül ítélte oda az Orbán-kormány az orosz állami atomenergetikai vállalatnak. A projekt azóta számos akadályba ütközött, a mostani felülvizsgálat azonban már a kivitelező lecserélésének lehetőségére is kiterjed.
A Reuters forrásai egyelőre nem neveztek meg konkrét vállalatot, amely átvehetné a Roszatom helyét. Egyikük szerint azonban egy európai beszállító bevonása jelentősen egyszerűsíthetné a beruházás külpolitikai és szankciós környezetét.
Ugyanakkor a Roszatom leváltása rendkívül költséges döntés lehet. Az eredetileg 12,5 milliárd euróra becsült beruházásra februárig már több mint kétmilliárd eurót fordított Magyarország, ebből mintegy 1,1 milliárd eurót fizetett ki az orosz vállalatnak. Szerződésbontás esetén az eddigi kifizetések mellett esetleges kötbérekkel és további jogi következményekkel is számolni kellene.