Október 23-án kimondták az oroszok, amit Magyarország soha nem akart hallani: leállhat Paks II. építése, pontosan közölték a következményeket – "Magyar Péter kormánya megpróbálhatja elkerülni Finnország hibáit"

A magyar hatóságok nem válaszolnak a Roszatom megkereséseire a Paks II. atomerőmű-projektről szóló tárgyalásokkal kapcsolatban – közölte az Izvesztyija című lappal az állami vállalat vezérigazgatója, Alekszej Lihacsov. Hangsúlyozta, hogy a Roszatom célja az, hogy a lehető leggyorsabban megépítse az erőművet, és elkerülje a bírósági eljárásokat. A magyar hatóságok ugyanakkor lényegében szüneteltetik a projektet, hogy átfogó auditnak vessék alá, és döntsenek a folytatásáról. A helyi sajtó korábban arról számolt be, hogy a kormány a Roszatom lecserélésének lehetőségét vizsgálja, ám a Paks II. Zrt. mint megrendelő ezt az információt cáfolta. Lihacsov szerint maga az erőmű jelentősen képes lenne növelni az ország gazdasági erejét.

Az oroszok úgy tervezik, hogy ők építik meg Paks II-t / Fotó: AFP

„A Roszatom jelenleg nem folytat közvetlen párbeszédet a magyar kormánnyal a Paks II. atomerőmű-építési projekt további megvalósításáról. Hivatalos úton tájékoztatjuk a magyar kormányt, már több alkalommal is jeleztük a tárgyalási készségünket és a megkereséseinket, de választ egyelőre nem kaptunk” – mondta el az Izvesztyijának Alekszej Lihacsov, aki szerint a projekt jövőjét illetően így továbbra is bizonytalanság uralkodik.

„Mivel a magyar kormány részéről semmilyen konkrét jelzés nem érkezett, jelenleg nem zárható ki sem az, hogy a projekt még nagyobb lendülettel folytatódik,

sem az, hogy teljesen leáll.

A mi feladatunk természetesen nem az, hogy bíróságra menjünk, és ott határozzuk meg partnereink gazdasági felelősségének kereteit. A mi feladatunk az, hogy a lehető leggyorsabban megépítsük az erőművet” – jelentette ki Alekszej Lihacsov.

Korábban a külföldi sajtóban röppentek fel olyan hírek, hogy a magyar kormány vizsgálja a Roszatom lecserélésének lehetőségét. Azonban eddig a Paks II. Zrt. és a Roszatom is cáfolta az esetleges lecseréléséről szóló híreket.

Még semmi sem végleges

A Paks II. zrt-nél hangsúlyozták, hogy jelenleg is zajlik a beruházás felülvizsgálata, a projekttel kapcsolatos végleges döntés pedig még nem született meg. A társaság közleményében kijelentette, hogy egy ilyen komplex projekt esetében „nincs helye a spekulációknak”.