Elképesztő módon változhatnak meg a főváros utcái: a Lidlnél történt halálos fenyegetés miatt rendőrök jelenhetnek meg a palackvisszaváltó pontoknál
Napi takarítással próbálják rendezni a palackvisszaváltók környékét a Bajcsy-Zsilinszky úton és a Teréz körúton, ahol folyamatosak a szennyeződések miatti panaszok. Az V. kerületben a takarítás mellett gyakoribb közterület-felügyeleti járőrözésről is beszámoltak, miután egy palackvisszaváltás miatt halálos fenyegetés is történt.
Az utóbbi hetekben mindennap takarítják a REpontok környékét a Bajcsy-Zsilinszky úton és a Teréz körúton – közölte Facebook-bejegyzésében Soproni Tamás. A poszt szerint a két helyszínről
folyamatosan érkeznek panaszok a kosz miatt.
Mint írta, mindkét út fővárosi fenntartású, és az érintett üzletek is besegíthetnének a takarításba. A lakók és a közlekedők érdekében azonban nem várnak másokra: a Városgondnokság munkatársai naponta vizes mosást végeznek ezeken a területeken, amíg ezt az időjárás lehetővé teszi.
A visszaváltóhelyek környékének tisztán tartásáról Szentgyörgyvölgyi Péter is beszámolt. Facebook-bejegyzése szerint a belvárosi városüzemeltetés munkatársai már a hajnali, kora reggeli órákban megkezdik a takarítást, hogy a kiemelt helyszínek rendezett környezetben fogadják az ott élőket és az oda érkezőket.
A REpontok és környezetük külön figyelmet kapnak, mert a nagyobb forgalom rendszeres és gyors takarítást igényel.
A munkatársak a nap folyamán is dolgoznak a közterületek tisztaságáért.
Palackvisszaváltás: súlyos eset után gyakoribb járőrözésre van szükség
„Tíz évet ültem, elvágom a nyakad!” – kiáltotta egy palackgyüjtő a bolt egyik munkatársának, aki a bejárat előtt üvöltözött vele. A videó készítőjének beszámolója szerint egy visszaváltható palackok miatt kialakult konfliktust dokumentált, amelyben egy palackokat visszaváltó férfi összetűzésbe került a Lidl egyik munkatársával.
Szentgyörgyvölgyi Péter egy bejegyzésében úgy fogalmazott, hogy az V. kerületben történt súlyos eset miatt megtörtént a rendőrségi bejelentés.
A polgármester tájékoztatása szerint egyeztetnek az érintett üzletlánccal, a közterület-felügyelet munkatársai pedig gyakrabban járőröznek a REpont automaták környezetében. Különösen azokra a helyszínekre figyelnek, ahonnan több lakossági jelzés érkezik.
„Kérjük a Budapesti Rendőr-főkapitányságot, hogy a hasonló esetek megelőzése és a belvárosiak biztonságérzetének erősítése érdekében
biztosítson fokozottabb rendőri jelenlétet a REpont automaták helyszínén”
– írta Szentgyörgyvölgyi Péter.
Elegük lett a kerületeknek
A fővárosban élők hónapok óta szembesülnek azzal, hogy az utcára kihelyezett szemeteseket az 50 forintos palackok és üvegek után kutatva feltúrják. Sőt, a társasházak kapuit is bedöntik, hogy a szemetesekhez hozzáférjenek.
A probléma miatt egyre több önkormányzat szólal fel, és a kormányhoz is érkeznek jelzések arról, hogy újra kell gondolni a visszaváltási rendszer működését.
A kerületi polgármesterek közölték, hogy a gondot nem elsősorban a környéken élő, általuk ismert hajléktalanok okozzák, hanem azok a csoportok, amelyek az ország más részeiről kifejezetten gyűjtögetés céljából utaznak Budapestre.
A polgármesterek szerint számos esetben az így szerzett pénzt kábítószerre költik.
A Mohu a Világgazdaság korábbi megkeresésére közölte, hogy nyitottan fogadja a visszaváltási rendszer működésével kapcsolatos tapasztalatokat és javaslatokat. Minden olyan lehetőséget megvizsgál, amely kényelmesebbé teheti a palackok visszaváltását, és hozzájárulhat a rendszer hatékonyabb működéséhez.
Lapunk azt is megkérdezte a cégtől, milyen intézkedésekkel szorítanák vissza a kukák feltörését, a hulladék szétszórását, valamint az ebből fakadó köztisztasági és közbiztonsági problémákat.
A Mohu válaszában elismerte, hogy
a palackvisszaváltás társadalmi hatásaira is figyelni kell.
A vállalat jelezte: a lakosság érdekeit szem előtt tartva értékelik a tapasztalatokat, nyitottak arra, hogy együttműködjenek az érintettekkel. „A visszaváltási rendszer elsődleges célja a környezet védelme és a megfelelő hulladékkezelés biztosítása” – közölte.