Elképesztő módon változhatnak meg a főváros utcái: a Lidlnél történt halálos fenyegetés miatt rendőrök jelenhetnek meg a palackvisszaváltó pontoknál

Napi takarítással próbálják rendezni a palackvisszaváltók környékét a Bajcsy-Zsilinszky úton és a Teréz körúton, ahol folyamatosak a szennyeződések miatti panaszok. Az V. kerületben a takarítás mellett gyakoribb közterület-felügyeleti járőrözésről is beszámoltak, miután egy palackvisszaváltás miatt halálos fenyegetés is történt.

Palackvisszaváltás: súlyos eset után gyakoribb járőrözésre van szükség / Fotó: Soproni Tamás / Facebook

Az utóbbi hetekben mindennap takarítják a REpontok környékét a Bajcsy-Zsilinszky úton és a Teréz körúton – közölte Facebook-bejegyzésében Soproni Tamás. A poszt szerint a két helyszínről

folyamatosan érkeznek panaszok a kosz miatt.

Mint írta, mindkét út fővárosi fenntartású, és az érintett üzletek is besegíthetnének a takarításba. A lakók és a közlekedők érdekében azonban nem várnak másokra: a Városgondnokság munkatársai naponta vizes mosást végeznek ezeken a területeken, amíg ezt az időjárás lehetővé teszi.

A visszaváltóhelyek környékének tisztán tartásáról Szentgyörgyvölgyi Péter is beszámolt. Facebook-bejegyzése szerint a belvárosi városüzemeltetés munkatársai már a hajnali, kora reggeli órákban megkezdik a takarítást, hogy a kiemelt helyszínek rendezett környezetben fogadják az ott élőket és az oda érkezőket.

A REpontok és környezetük külön figyelmet kapnak, mert a nagyobb forgalom rendszeres és gyors takarítást igényel.

A munkatársak a nap folyamán is dolgoznak a közterületek tisztaságáért.

Palackvisszaváltás: súlyos eset után gyakoribb járőrözésre van szükség

„Tíz évet ültem, elvágom a nyakad!” – kiáltotta egy palackgyüjtő a bolt egyik munkatársának, aki a bejárat előtt üvöltözött vele. A videó készítőjének beszámolója szerint egy visszaváltható palackok miatt kialakult konfliktust dokumentált, amelyben egy palackokat visszaváltó férfi összetűzésbe került a Lidl egyik munkatársával.

Szentgyörgyvölgyi Péter egy bejegyzésében úgy fogalmazott, hogy az V. kerületben történt súlyos eset miatt megtörtént a rendőrségi bejelentés.

A polgármester tájékoztatása szerint egyeztetnek az érintett üzletlánccal, a közterület-felügyelet munkatársai pedig gyakrabban járőröznek a REpont automaták környezetében. Különösen azokra a helyszínekre figyelnek, ahonnan több lakossági jelzés érkezik.