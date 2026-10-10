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Elképesztő módon változhatnak meg a főváros utcái: a Lidlnél történt halálos fenyegetés miatt rendőrök jelenhetnek meg a palackvisszaváltó pontoknál

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Feltúrt kukák és megrongált társasházi kapuk miatt panaszkodnak Budapesten, a Lidlnél történt halálos fenyegetés ügyében pedig rendőrségi bejelentést tettek. Palackvisszaváltás ügyében a Mohu jelezte: a rendszer társadalmi hatásaira is figyelni kell, és nyitott az érintettekkel való együttműködésre.
VG
2026.10.10, 07:07
Frissítve: 2026.10.10, 07:17
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Napi takarítással próbálják rendezni a palackvisszaváltók környékét a Bajcsy-Zsilinszky úton és a Teréz körúton, ahol folyamatosak a szennyeződések miatti panaszok. Az V. kerületben a takarítás mellett gyakoribb közterület-felügyeleti járőrözésről is beszámoltak, miután egy palackvisszaváltás miatt halálos fenyegetés is történt.

repont mohu
Palackvisszaváltás: súlyos eset után gyakoribb járőrözésre van szükség / Fotó: Soproni Tamás / Facebook

Az utóbbi hetekben mindennap takarítják a REpontok környékét a Bajcsy-Zsilinszky úton és a Teréz körúton – közölte Facebook-bejegyzésében Soproni Tamás. A poszt szerint a két helyszínről 

folyamatosan érkeznek panaszok a kosz miatt.

Mint írta, mindkét út fővárosi fenntartású, és az érintett üzletek is besegíthetnének a takarításba. A lakók és a közlekedők érdekében azonban nem várnak másokra: a Városgondnokság munkatársai naponta vizes mosást végeznek ezeken a területeken, amíg ezt az időjárás lehetővé teszi.

A visszaváltóhelyek környékének tisztán tartásáról Szentgyörgyvölgyi Péter is beszámolt. Facebook-bejegyzése szerint a belvárosi városüzemeltetés munkatársai már a hajnali, kora reggeli órákban megkezdik a takarítást, hogy a kiemelt helyszínek rendezett környezetben fogadják az ott élőket és az oda érkezőket.

A REpontok és környezetük külön figyelmet kapnak, mert a nagyobb forgalom rendszeres és gyors takarítást igényel. 

A munkatársak a nap folyamán is dolgoznak a közterületek tisztaságáért.

Palackvisszaváltás: súlyos eset után gyakoribb járőrözésre van szükség

„Tíz évet ültem, elvágom a nyakad!” – kiáltotta egy palackgyüjtő a bolt egyik munkatársának, aki a bejárat előtt üvöltözött vele. A videó készítőjének beszámolója szerint egy visszaváltható palackok miatt kialakult konfliktust dokumentált, amelyben egy palackokat visszaváltó férfi összetűzésbe került a Lidl egyik munkatársával.

Szentgyörgyvölgyi Péter egy bejegyzésében úgy fogalmazott, hogy az V. kerületben történt súlyos eset miatt megtörtént a rendőrségi bejelentés.

A polgármester tájékoztatása szerint egyeztetnek az érintett üzletlánccal, a közterület-felügyelet munkatársai pedig gyakrabban járőröznek a REpont automaták környezetében. Különösen azokra a helyszínekre figyelnek, ahonnan több lakossági jelzés érkezik.

„Kérjük a Budapesti Rendőr-főkapitányságot, hogy a hasonló esetek megelőzése és a belvárosiak biztonságérzetének erősítése érdekében 

biztosítson fokozottabb rendőri jelenlétet a REpont automaták helyszínén”

 – írta Szentgyörgyvölgyi Péter.

Elegük lett a kerületeknek

A fővárosban élők hónapok óta szembesülnek azzal, hogy az utcára kihelyezett szemeteseket az 50 forintos palackok és üvegek után kutatva feltúrják. Sőt, a társasházak kapuit is bedöntik, hogy a szemetesekhez hozzáférjenek.

A probléma miatt egyre több önkormányzat szólal fel, és a kormányhoz is érkeznek jelzések arról, hogy újra kell gondolni a visszaváltási rendszer működését

A kerületi polgármesterek közölték, hogy a gondot nem elsősorban a környéken élő, általuk ismert hajléktalanok okozzák, hanem azok a csoportok, amelyek az ország más részeiről kifejezetten gyűjtögetés céljából utaznak Budapestre.

A polgármesterek szerint számos esetben az így szerzett pénzt kábítószerre költik.

A Mohu a Világgazdaság korábbi megkeresésére közölte, hogy nyitottan fogadja a visszaváltási rendszer működésével kapcsolatos tapasztalatokat és javaslatokat. Minden olyan lehetőséget megvizsgál, amely kényelmesebbé teheti a palackok visszaváltását, és hozzájárulhat a rendszer hatékonyabb működéséhez.

Lapunk azt is megkérdezte a cégtől, milyen intézkedésekkel szorítanák vissza a kukák feltörését, a hulladék szétszórását, valamint az ebből fakadó köztisztasági és közbiztonsági problémákat.

A Mohu válaszában elismerte, hogy 

a palackvisszaváltás társadalmi hatásaira is figyelni kell. 

A vállalat jelezte: a lakosság érdekeit szem előtt tartva értékelik a tapasztalatokat, nyitottak arra, hogy együttműködjenek az érintettekkel. „A visszaváltási rendszer elsődleges célja a környezet védelme és a megfelelő hulladékkezelés biztosítása” – közölte. 

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rendőrség
Mohu
palackvisszaváltó
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