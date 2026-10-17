Fontos bejelentés érkezett XIV. Leó pápa állapotáról napokkal a műtétje után

Leó pápa várhatóan már ma délután elhagyhatja a kórházat a tüdőrák miatt elvégzett műtétje után – közölte a Vatikán, miután a vérvizsgálatok és a mellkasi képalkotó vizsgálatok alapján alkalmasnak találták arra, hogy négy nappal a beavatkozás után hazatérjen. Az orvosai szombat délelőtt újabb vérvizsgálatot és mellkasröntgent végeztek, a Szentatya klinikai kórképe megfelelőnek bizonyult a kórházból történő elbocsátásra – írja a Reuters.

XIV. Leó pápa/Fotó: Hans Lucas via AFP

XIV. Leó pápa műtéte komplikációk nélkül zajlott le

A 71 éves egyházfő, aki kedden elvégzett műtéte – jobb tüdeje alsó lebenyének eltávolítása – óta nem jelent meg nyilvánosan, vasárnap első nyilvános szereplését is megtartja majd. Délben a Szent Péter téren vezeti majd a heti imádságot a zarándokokkal.

XIV. Leó pápánál tüdő-adenokarcinómát diagnosztizáltak, amely a tüdőrák leggyakoribb formája. A diagnózis kérdéseket vetett fel jövőjével kapcsolatban, mivel az egyházfőt viszonylag fiatalnak és energikusnak tartják, és csak 2025 májusában választották pápává. A pápa orvosai szerint a műtét sikeresen, komplikációk nélkül zajlott le. Egyelőre nem közölték a daganat méretét, illetve azt sem, hogy a betegség átterjedt-e a közeli nyirokcsomókra – ezek kulcsfontosságú tényezők a betegség kimenetelének megítélésében.

A pápa zsúfolt programot tervez

A Vatikán pénteken jelezte, hogy a sűrű programjáról ismert XIV. Leó folytatni kívánja kötelezettségeit, miközben egyes bíborosok nyilvánosan is aggodalmukat fejezték ki a pápa egészségi állapota miatt.

A Vatikán közölte, hogy folytatódik a november 6. és 17. közötti uruguayi, argentínai és perui látogatás előkészítése, amely az elmúlt évtizedek egyik legintenzívebb pápai körútjának ígérkezik. Pietro Parolin bíboros, a Vatikán államtitkára pénteken szokatlan módon azt mondta, hogy a pápának a jövőben esetleg érdemes lenne „egészségi állapotának megfelelően” módosítania a megszokott tempóján.