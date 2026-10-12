Magyar Péter felszólalásával kezdődik a parlamenti nagyüzem: napirenden a Szuverenitásvédelmi Hivatal, a költségvetés módosítása és egy visszadobott törvényjavaslat is

Hétfőn 13 órakor kezdődik az Országgyűlés plenáris ülése, elsőként az október 6-i nemzeti gyásznapról emlékeznek meg a képviselők. Ezt Magyar Péter miniszterelnök napirend előtti felszólalása követi, amelyre a parlamenti frakcióvezetők is reagálhatnak.

A parlament várhatóan az esti órákban tárgyalhatja a Szuverenitásvédelmi Hivatal megszüntetéséhez kapcsolódó előirányzat-átcsoportosítást is. / Fotó: NurPhoto via AFP

A költségvetés és a gyermekvédelmi törvénycsomag is a parlament előtt

A további napirend előtti felszólalásokat követően legkorábban 14.45-kor kezdődhetnek a határozathozatalok, köztük az ülés napirendjének elfogadása.

Az interpellációk várhatóan 15 és 16.30 között hnagzanak el, majd 16.30-tól 17.30-ig az azonnali kérdések és válaszok órája következik.

A törvényjavaslatok vitájában elsőként a köztársasági elnök által megfontolásra visszaküldött egészségügyi és szakmai kamarai törvénymódosítás kerülhet sorra.

Ezt követően a 2026-os központi költségvetés módosításáról tárgyalhatnak a képviselők. A javaslatnál a bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat vitáját folytatják le.

A napirenden szerepel a gyermekek jogainak és biztonságának megerősítését célzó törvénycsomag, valamint a büntetőjogi és kapcsolódó törvények módosítása is. A parlament várhatóan az esti órákban tárgyalhatja

a Szuverenitásvédelmi Hivatal megszüntetéséhez kapcsolódó előirányzat-átcsoportosítás,

valamint az ukrajnai háború miatt kihirdetett veszélyhelyzeti rendeletek törvényi szintre emeléséről

szóló jogszabály módosítása is. A képviselők emellett a szőlő aranyszínű sárgasága nevű növénybetegség elleni védekezéssel összefüggő törvénymódosítást is megvitatják. Az előterjesztés az élelmiszerlánc-felügyeleti, valamint a szőlészeti és borászati szabályozást érinti.

Ma dönt a TISZA-frakció Kaprinyák Tibor sorsáról

Több napirendi pont megtárgyalása a szükséges bizottsági jelentések benyújtásától függ, így a tervezett sorrend és az egyes viták kezdési időpontja is változhat. Az ülésnap végén napirend utáni felszólalásokra is lehetőség lesz.

Ahogyan arról a Világgazdaság is beszámolt: a miniszterelnök kezdeményezésére a Tisza parlamenti frakciója és a kormánypárt elnöksége is napirendre veszi Kaprinyák Tibor ügyét, miután ismét előkerültek a párt országgyűlési képviselőjének afrikai vadászatokon készült fotói. Magyar Péter múlt héten kedden jelentette be, hogy október 12-én hétfőn, vagyis ma tárgyalnak a politikus ügyéről.

Kaprinyák Tibor vadászatairól már a tavaszi választási kampány során is jelentek meg cikkek és fényképek.

A Haon.hu Hajdú-Bihar vármegyei hírportál még áprilisban számolt be arról, hogy a későbbi országgyűlési képviselő afrikai vadászatokon vett részt, és több egzotikus állatot is elejtett.