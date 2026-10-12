Magyar Péter felszólalásával kezdődik a parlamenti nagyüzem: napirenden a Szuverenitásvédelmi Hivatal, a költségvetés módosítása és egy visszadobott törvényjavaslat is
Hétfőn 13 órakor kezdődik az Országgyűlés plenáris ülése, elsőként az október 6-i nemzeti gyásznapról emlékeznek meg a képviselők. Ezt Magyar Péter miniszterelnök napirend előtti felszólalása követi, amelyre a parlamenti frakcióvezetők is reagálhatnak.
A költségvetés és a gyermekvédelmi törvénycsomag is a parlament előtt
A további napirend előtti felszólalásokat követően legkorábban 14.45-kor kezdődhetnek a határozathozatalok, köztük az ülés napirendjének elfogadása.
Az interpellációk várhatóan 15 és 16.30 között hnagzanak el, majd 16.30-tól 17.30-ig az azonnali kérdések és válaszok órája következik.
A törvényjavaslatok vitájában elsőként a köztársasági elnök által megfontolásra visszaküldött egészségügyi és szakmai kamarai törvénymódosítás kerülhet sorra.
Ezt követően a 2026-os központi költségvetés módosításáról tárgyalhatnak a képviselők. A javaslatnál a bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat vitáját folytatják le.
A napirenden szerepel a gyermekek jogainak és biztonságának megerősítését célzó törvénycsomag, valamint a büntetőjogi és kapcsolódó törvények módosítása is. A parlament várhatóan az esti órákban tárgyalhatja
- a Szuverenitásvédelmi Hivatal megszüntetéséhez kapcsolódó előirányzat-átcsoportosítás,
- valamint az ukrajnai háború miatt kihirdetett veszélyhelyzeti rendeletek törvényi szintre emeléséről
szóló jogszabály módosítása is. A képviselők emellett a szőlő aranyszínű sárgasága nevű növénybetegség elleni védekezéssel összefüggő törvénymódosítást is megvitatják. Az előterjesztés az élelmiszerlánc-felügyeleti, valamint a szőlészeti és borászati szabályozást érinti.
Ma dönt a TISZA-frakció Kaprinyák Tibor sorsáról
Több napirendi pont megtárgyalása a szükséges bizottsági jelentések benyújtásától függ, így a tervezett sorrend és az egyes viták kezdési időpontja is változhat. Az ülésnap végén napirend utáni felszólalásokra is lehetőség lesz.
Ahogyan arról a Világgazdaság is beszámolt: a miniszterelnök kezdeményezésére a Tisza parlamenti frakciója és a kormánypárt elnöksége is napirendre veszi Kaprinyák Tibor ügyét, miután ismét előkerültek a párt országgyűlési képviselőjének afrikai vadászatokon készült fotói. Magyar Péter múlt héten kedden jelentette be, hogy október 12-én hétfőn, vagyis ma tárgyalnak a politikus ügyéről.
Kaprinyák Tibor vadászatairól már a tavaszi választási kampány során is jelentek meg cikkek és fényképek.
A Haon.hu Hajdú-Bihar vármegyei hírportál még áprilisban számolt be arról, hogy a későbbi országgyűlési képviselő afrikai vadászatokon vett részt, és több egzotikus állatot is elejtett.
Vélhetően az egész ügyre onnan derülhetett fény, hogy egy vadászutakat szervező vállalkozás Kaprinyák egyik korábbi felvételét reklámcélra is felhasználta.
Kedden választhatják meg az NVVH elnökhelyetteseit
Kedden a parlament második körben újra szavaz a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa korábban meg nem választott tagjairól,
majd titkos szavazással megválaszthatja a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal elnökhelyetteseit. Ha a szavazás eredményes, akkor a megválasztott tisztviselők leteszik esküjüket.
Ezt követően a parlament lefolytathatja az elmúlt rendszer titkosszolgálati tevékenységének teljes körű feltárásáról és az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltáráról, valamint a Magyar Nemzeti Bankról szóló törvények módosítását kezdeményező javaslatok általános vitáját.
Várhatóan megtárgyalja a plénum a közvagyon védelmét és a közbizalom helyreállítását szolgáló intézkedésekről, illetve a december 24. munkaszüneti nappá nyilvánításáról szóló indítványokat.
A szerdai ülésnap a Magyar Nemzeti Bank 2025. évről szóló üzleti jelentésének és beszámolójának, illetve ezek elfogadásának együttes általános vitájával kezdődik.
A parlament szintén együttes általános vitában tárgyalhatja meg a Magyar Rádió és Televízió Zártkörűen Működő Nonprofit Részvénytársaság alapító okiratának elfogadásáról és az átalakuláshoz kapcsolódó egyes intézkedésekről, valamint a Magyar Távirati Iroda létrehozásáról és alapító okiratának elfogadásáról szóló javaslatokat. Napirendre kerül
- a környezet védelmének általános szabályairól,
- a cégnyilvánosságról,
- a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról,
- a civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összefüggő eljárási szabályokról szóló törvények,
- valamint az egyes magánjogi nyilvántartásokat érintő jogszabályok módosítását kezdeményező előterjesztés.
Az ülés második hetén, október 19-én, hétfőn az Országgyűlés megemlékezik a magyar-bolgár barátság napjáról és a magyar-székely egység napjáról, napirend előtt pedig várhatóan ismét felszólal a miniszterelnök.
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