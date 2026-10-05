Rejtélyes betegség Szibériában: pestisjárványtól rettegnek a kutató halála után – több tucat embert zártak karanténba

Meghalt egy 28 éves laboratóriumi dolgozó az oroszországi Irkutszk régióban, aki a Szibériai és Távol-keleti Pestiskutató Intézet munkatársa volt. A haláleset után több, a nővel kapcsolatba került embert karanténba helyeztek, a kórház egyes részeit lezárták, az orosz egészségügyi felügyelet vezetője pedig a térségbe utazott.

Rendkívüli intézkedéseket vezettek be Szibériában egy pestiskutató intézet dolgozójának halála után / Fotó: AFP

A haláleset után a közösségi médiában olyan híresztelések terjedtek, amelyek szerint a laboratóriumban baleset történt, és a nő egy élő baktériumot tartalmazó kémcsövet ejtett le. Az orosz egészségügyi felügyelet, a Rospotrebnadzor azonban közölte az állami médiával, hogy az intézetben nem találtak bizonyítékot a kórokozók kezelésével kapcsolatos balesetre.

A Reuters értesülései alapján a nő Darja Sipilova volt. A beszámolók ugyanakkor eltérnek arról, hogy hol és milyen körülmények között betegedett meg, a hatóságok közlése szerint pedig „ismeretlen eredetű tüdőgyulladásban” halt meg.

Pestisjárványtól tartanak Szibériában

A történtek ellenére a hatóságok több óvintézkedést is bevezettek. A meghalt nővel kapcsolatba került embereket karanténba helyezték, a Selekhov városában működő kórház egyes részeit lezárták, egy helyi alumíniumüzem pedig arra kérte dolgozóit, hogy viseljenek maszkot.

Anna Popova, a Rospotrebnadzor vezetője a hétvégén az Irkutszk régióba utazott, ahol rendkívüli egyeztetést tartottak. A hatóságok közben nyugalomra szólították fel a lakosságot, és hangsúlyozták, hogy nincs bizonyíték arra, hogy a nő halála összefüggött volna a munkájával.

Igor Kobzev, az Irkutszk régió kormányzója közleményében azt írta, hogy a nő „ismeretlen eredetű tüdőgyulladásban” halt meg. Hozzátette:

Fontos, hogy az elmúlt napokban nem azonosítottak új eseteket azzal kapcsolatban, hogy a Pestiskutató Intézet munkatársai orvosi segítséget kértek volna.

A kormányzó szerint a helyzet ellenőrzés alatt van, a meghalt nő valamennyi ismerősét és hozzátartozóját azonosították, megvizsgálták, és orvosi megfigyelés alá helyezték. A hatóságok szerint jelenleg nincs új megbetegedés.