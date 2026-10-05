Deviza
EUR/HUF367,38 -0,29% USD/HUF327,55 +0,07% GBP/HUF432,9 -0,13% CHF/HUF394,32 -0,24% PLN/HUF83,82 -0,21% RON/HUF68,77 -0,36% CZK/HUF15,02 -0,36% EUR/HUF367,38 -0,29% USD/HUF327,55 +0,07% GBP/HUF432,9 -0,13% CHF/HUF394,32 -0,24% PLN/HUF83,82 -0,21% RON/HUF68,77 -0,36% CZK/HUF15,02 -0,36%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX141 872,44 +1,3% MTELEKOM2 578 +2,3% MOL4 980 +2,64% OTP40 700 +1,12% RICHTER12 300 +0,57% OPUS261,5 +4,39% ANY6 230 +1,14% AUTOWALLIS120,5 +0,42% WABERERS4 300 0% BUMIX9 155,53 +1% CETOP4 855,9 +1,68% CETOP NTR3 137,97 +1,68% BUX141 872,44 +1,3% MTELEKOM2 578 +2,3% MOL4 980 +2,64% OTP40 700 +1,12% RICHTER12 300 +0,57% OPUS261,5 +4,39% ANY6 230 +1,14% AUTOWALLIS120,5 +0,42% WABERERS4 300 0% BUMIX9 155,53 +1% CETOP4 855,9 +1,68% CETOP NTR3 137,97 +1,68%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok

Rendkívüli

Ezekben a percekben jelentette be a Tisza-kormány: öt hónap után megvan a munkaügyi államtitkár – három hétig ültek a kinevezésén

Rejtélyes betegség Szibériában: pestisjárványtól rettegnek a kutató halála után – több tucat embert zártak karanténba

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
A hatóságok szerint nincs bizonyíték arra, hogy a halálesetet laboratóriumi baleset okozta volna. Azonban több tucat embert helyeztek karanténba, miután egy pestiskutató intézet 28 éves munkatársa meghalt Szibériában.
VG
2026.10.05, 18:27
Szóljon hozzá!

Meghalt egy 28 éves laboratóriumi dolgozó az oroszországi Irkutszk régióban, aki a Szibériai és Távol-keleti Pestiskutató Intézet munkatársa volt. A haláleset után több, a nővel kapcsolatba került embert karanténba helyeztek, a kórház egyes részeit lezárták, az orosz egészségügyi felügyelet vezetője pedig a térségbe utazott.

szibéria pestisjárvány
Rendkívüli intézkedéseket vezettek be Szibériában egy pestiskutató intézet dolgozójának halála után / Fotó: AFP

A haláleset után a közösségi médiában olyan híresztelések terjedtek, amelyek szerint a laboratóriumban baleset történt, és a nő egy élő baktériumot tartalmazó kémcsövet ejtett le. Az orosz egészségügyi felügyelet, a Rospotrebnadzor azonban közölte az állami médiával, hogy az intézetben nem találtak bizonyítékot a kórokozók kezelésével kapcsolatos balesetre.

A Reuters értesülései alapján a nő Darja Sipilova volt. A beszámolók ugyanakkor eltérnek arról, hogy hol és milyen körülmények között betegedett meg, a hatóságok közlése szerint pedig „ismeretlen eredetű tüdőgyulladásban” halt meg.

Pestisjárványtól tartanak Szibériában

A történtek ellenére a hatóságok több óvintézkedést is bevezettek. A meghalt nővel kapcsolatba került embereket karanténba helyezték, a Selekhov városában működő kórház egyes részeit lezárták, egy helyi alumíniumüzem pedig arra kérte dolgozóit, hogy viseljenek maszkot.

Anna Popova, a Rospotrebnadzor vezetője a hétvégén az Irkutszk régióba utazott, ahol rendkívüli egyeztetést tartottak. A hatóságok közben nyugalomra szólították fel a lakosságot, és hangsúlyozták, hogy nincs bizonyíték arra, hogy a nő halála összefüggött volna a munkájával.

Igor Kobzev, az Irkutszk régió kormányzója közleményében azt írta, hogy a nő „ismeretlen eredetű tüdőgyulladásban” halt meg. Hozzátette:

Fontos, hogy az elmúlt napokban nem azonosítottak új eseteket azzal kapcsolatban, hogy a Pestiskutató Intézet munkatársai orvosi segítséget kértek volna.

A kormányzó szerint a helyzet ellenőrzés alatt van, a meghalt nő valamennyi ismerősét és hozzátartozóját azonosították, megvizsgálták, és orvosi megfigyelés alá helyezték. A hatóságok szerint jelenleg nincs új megbetegedés.

A történtek azért keltettek különös aggodalmat, mert a pestis Szibériában is jelen van. A betegséget okozó Yersinia pestis baktérium a térségben élő vadon élő kisemlősökben és az azokat fertőző bolhákban is megtalálható. Oroszországban ugyanakkor ritkák a pestismegbetegedések, míg a világ más részein – különösen Afrikában – minden évben előfordulnak esetek.

A pestisnek három formája van, amelyek a szervezet különböző részeit érintik. A tüdőpestis a tüdőt támadja meg, és a fertőzött beteg köhögéssel a levegőbe juttathatja a kórokozót. A betegség gyors felismerés esetén antibiotikumokkal kezelhető, kezeletlenül azonban akár egy-hat napon belül halálos lehet.

Most robbanhat be a halálos járvány: gyorsan terjed a kórokozó, de sztrájkba léptek az ebola elleni harc kulcsszereplői – három hónapja nem kaptak fizetést egy kormánydöntés miatt

Egyre komolyabb nehézségek akadályozzák a Kongói Demokratikus Köztársaságban (KDK) terjedő ebolajárvány megfékezését. A járványügyi megfigyelést végző egészségügyi dolgozók közül többen már több mint három hónapja nem kapták meg a fizetésüket, miközben a fertőzés terjedésével egyre több riasztást kell kivizsgálniuk. Az egyik, ebolás betegekkel foglalkozó kezelőközpont dolgozói sztrájkba is léptek, a létesítmény átmenetileg bezárt.

 

Koronavírus-járvány

Koronavírus-járvány
2148 cikk

 

Szóljon hozzá!
egészségügyi vészhelyzet
pestisjárvány
szibéria
karantén
Oroszország
Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu