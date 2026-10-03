Lázad az óbudai polgármester a kormánnyal kötött fővárosi alku miatt, ezt nem teszi zsebre Karácsony Gergely – „A fejünk felett állapodtak meg”

Kiss László szerint a főváros és a kormány megállapodásának minden elemét a sajtóból ismerték meg a kerületi vezetők. Álláspontja szerint az egyeztetésnek a Fővárosi Önkormányzat feladata lett volna, ennek elmaradása pedig szükségtelen vitákat eredményezett. „Nem a Kormány, hanem a Főváros dolga lett volna az egyeztetés” – írta a polgármester, aki posztjában így fogalmazott: „sajnos a Főváros azóta sem tartotta szükségesnek azt, hogy tájékoztassa a kerületek vezetőit arról, miben is állapodott meg valójában”. Azt is írta, hogy számára most az a legfontosabb, hogy a III. kerület lakói legyenek a megállapodás nyertesei.

Kiss László polgármester komoly kritikát fogalmazott meg a főváros és a kormány között létrejött megállapodást illetően

Fotó: Karácsony Gergrely / Facebook

Kiss László polgármester több ponton is kérdőre vonja a fővárost

A polgármester több konkrét kérdést is felvetett a megállapodással kapcsolatban, melyről ebben a cikkben számoltunk be a Világgazdaság oldalán. Arra kíváncsi például, hogyan lesz képes

a főváros a parkolóhelyek takarítására és a körülöttük lévő növényzet gondozására, ha a jelenlegi fővárosi területeken – például a buszmegállókban – sem tudja szerinte biztosítani az alapvető tisztaságot.

A kerületi útfelújítások finanszírozásával kapcsolatban is vannak kétségei. A Szentendrei, a Bécsi és a Vörösvári út, illetve a Királyok–Nánási út állapotát hozta fel példaként arra, hogy szerinte a főváros eddig sem tudta megfelelően fenntartani a kezelésében lévő utakat.

A közlekedésszervezésnél pedig azt kifogásolja, hogy a Szentendrei úti buszsáv bevezetésekor a főváros nem adott szerinte megfelelő választ arra, miért és milyen szempontok alapján hozta meg a döntést.

Kiss László az Aranyhegyen évek óta húzódó útépítést is felhozta. Állítása szerint a beruházás tíz éve azért nem valósulhat meg, mert a vízelvezetésre – amely az útépítés egyik feltétele – nincs fővárosi forrás.

A polgármester a főváros pénzügyi helyzetével kapcsolatban is kérdést fogalmazott meg.

Mint írta, eddig azt tudták, hogy a főváros gazdasági problémáinak hátterében a kormány elvonásai állnak, ezért szerinte felvet kérdéseket, hogy a megállapodás részeként költségvetési felügyelő kerülhet a fővároshoz. A költségvetési felügyelő kinevezését a megállapodásról szóló beszámolók is megerősítik.