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Lázad az óbudai polgármester a kormánnyal kötött fővárosi alku miatt, ezt nem teszi zsebre Karácsony Gergely – „A fejünk felett állapodtak meg”

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
Dr. Kiss László, Óbuda-Békásmegyer polgármestere szerint a kerületek vezetőit nem tájékoztatták megfelelően arról, miről állapodott meg a főváros és a kormány. A polgármester ezért levelet írt Magyar Péter miniszterelnöknek, amelyben azt kéri, hogy a kerületeket is vonják be a megállapodás részletszabályainak kidolgozásába.
VG
2026.10.03, 10:20

Kiss László szerint a főváros és a kormány megállapodásának minden elemét a sajtóból ismerték meg a kerületi vezetők. Álláspontja szerint az egyeztetésnek a Fővárosi Önkormányzat feladata lett volna, ennek elmaradása pedig szükségtelen vitákat eredményezett. „Nem a Kormány, hanem a Főváros dolga lett volna az egyeztetés” – írta a polgármester, aki posztjában így fogalmazott: „sajnos a Főváros azóta sem tartotta szükségesnek azt, hogy tájékoztassa a kerületek vezetőit arról, miben is állapodott meg valójában”. Azt is írta, hogy számára most az a legfontosabb, hogy a III. kerület lakói legyenek a megállapodás nyertesei.

Karácsony Gergely﻿, Magyar Péter, polgármester
Kiss László polgármester komoly kritikát fogalmazott meg a főváros és a kormány között létrejött megállapodást illetően
Fotó: Karácsony Gergrely / Facebook

Kiss László polgármester több ponton is kérdőre vonja a fővárost

A polgármester több konkrét kérdést is felvetett a megállapodással kapcsolatban, melyről ebben a cikkben számoltunk be a Világgazdaság oldalán. Arra kíváncsi például, hogyan lesz képes 

a főváros a parkolóhelyek takarítására és a körülöttük lévő növényzet gondozására, ha a jelenlegi fővárosi területeken – például a buszmegállókban – sem tudja szerinte biztosítani az alapvető tisztaságot.

A kerületi útfelújítások finanszírozásával kapcsolatban is vannak kétségei. A Szentendrei, a Bécsi és a Vörösvári út, illetve a Királyok–Nánási út állapotát hozta fel példaként arra, hogy szerinte a főváros eddig sem tudta megfelelően fenntartani a kezelésében lévő utakat.

A közlekedésszervezésnél pedig azt kifogásolja, hogy a Szentendrei úti buszsáv bevezetésekor a főváros nem adott szerinte megfelelő választ arra, miért és milyen szempontok alapján hozta meg a döntést.

Kiss László az Aranyhegyen évek óta húzódó útépítést is felhozta. Állítása szerint a beruházás tíz éve azért nem valósulhat meg, mert a vízelvezetésre – amely az útépítés egyik feltétele – nincs fővárosi forrás.

A polgármester a főváros pénzügyi helyzetével kapcsolatban is kérdést fogalmazott meg. 

Mint írta, eddig azt tudták, hogy a főváros gazdasági problémáinak hátterében a kormány elvonásai állnak, ezért szerinte felvet kérdéseket, hogy a megállapodás részeként költségvetési felügyelő kerülhet a fővároshoz. A költségvetési felügyelő kinevezését a megállapodásról szóló beszámolók is megerősítik.

Ezeket kéri a miniszterelnöktől

Kiss László azt szeretné, hogy Magyar Péter üljön le a kerületek képviselőivel, és a kerületeket is vonják be a megállapodás részletszabályainak kidolgozásába.

Különösen fontosnak tartja, hogy az egységes fővárosi parkolási rendszert úgy alakítsák ki, hogy az megfeleljen a külső kerületek érdekeinek is.

A polgármester azt szeretné elérni, hogy 

  • 2027-ben ne növekedjenek az óbudaiak parkolási terhei, és 
  • megmaradjon a kerületi kedvezményrendszer. 

Emellett azt is elvárja, hogy az új megállapodás eredményeként jusson több pénz a kerületi utak fejlesztésére.

Kiss László szerint mindezeket a kérdéseket nem kellett volna levélben felvetnie, ha a kerületi vezetők előzetesen megismerhették volna, pontosan miről állapodott meg a főváros a kormánnyal.

„Számomra ez a vita a kerületi emberekről szól” – zárta bejegyzését.

120 milliárd forintot kap Budapest

Mindennek előzménye a főváros és a kormány október 1-jén bejelentett megállapodása. A Fővárosi Közfejlesztések Tanácsának ülésén a kormány és Budapest több fontos kérdésben állapodott meg. 

Budapest egyszeri 120 milliárd forintos támogatást kap, cserébe a főváros eláll a szolidaritási hozzájárulással kapcsolatos korábbi pereitől és követeléseitől. 

A megállapodás szerint 2027-ben a fővárosnak 20 milliárd forinttal kell csökkentenie működési kiadásait, miközben a közösségi közlekedés finanszírozása is új rendszerben működik: a kormány és a főváros fele-fele arányban állja a költségeket, ami jövőre 170 milliárd forintos állami hozzájárulást jelent. 

A csomag része az egységes fővárosi parkolási rendszer kialakítása és egy regionális BKK létrehozása is.

A megállapodás értelmében a főváros megkapja a parkolási bevételeket is, ami közvetlenül érinti a kerületek eddigi szerepét és bevételi lehetőségeit. A részletszabályok kidolgozása ezért a kerületek számára különösen fontos kérdés.

Karácsony Gergely a megállapodás bejelentésekor arról beszélt, hogy a szolidaritási hozzájárulás miatt a főváros az elmúlt években mai reálértéken számolva közel 400 milliárd forintot veszített, és a mostani egyezséggel egy új korszak kezdődhet Budapest és a kormány kapcsolatában. 

Dr. Kiss László most éppen arra figyelmeztet: „az új korszakban” a kerületek sem maradhatnak ki a Budapestről szóló döntésekből.

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