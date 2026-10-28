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Nyilvánosan beismerte Pósfai Gábor: tényleg elvette a közszolgálati dolgozók egymillió forintos hiteltámogatását a Tisza-kormány – ezzel magyarázta a döntést

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A közszolgálati dolgozók januártól elesnek az évi egymillió forintos otthontámogatástól, a kormány más konstrukcióval váltaná fel a juttatást. Pósfai Gábor szerint az új rendszer kialakításánál az országon belüli mobilitás ösztönzése is fontos szempont lesz.
Nemes Tamás
2026.10.28, 21:54
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Év végén kivezeti a kormány a közszolgálati dolgozók évi egymillió forintos otthontámogatását, amelyet tavaly vezettek be, és idén már több mint százezren vehettek igénybe. Pósfai Gábor belügyminiszter kedden elmondta, más típusú segítséget terveznek helyette, miközben a rendvédelmi szervek működését és feladatmegosztását is átalakítják.

The Cabinet Ministers Of Peter Magyar Inaugurated, Starting The Era Of The Tisza Government. Pósfai gábor
Pósfai Gábor szerint más támogatási formát vezetne be a kormány az évi egymillió forintos közszolgálati otthontámogatás helyett / Fotó: NurPhoto via AFP

„Január elsejétől megszűnik a közszolgálati dolgozók évi egymillió forintos otthontámogatása, a kormány másfajta segítséget tervez helyette" – erősítette meg a belügyminiszter az RTL-nek adott interjújában. A tárcavezető szerint az új támogatási forma részletein még dolgoznak, és azt is szeretnék elérni, hogy a rendszer jobban segítse az országon belüli költözést.

Az idei évben 186 ezren élhettek a lehetőséggel, többségük a teljes, egymillió forintos összeghez jutott hozzá. A korábbi konstrukció ugyanakkor eleve nem garantálta a juttatás hosszú távú fennmaradását: a szabályozás szerint a támogatás csak abban az évben volt igénybe vehető, amelyben a szükséges forrás rendelkezésre állt a központi költségvetésben.

Pósfai most arról beszélt, hogy a kormány más típusú segítséget tart szükségesnek. 

A belügyi dolgozóknak járó havi lakhatási támogatás viszont megmarad, sőt kiterjesztik: a jövőben már a próbaidő alatt is hozzá lehet majd férni. A két intézkedés tehát eltérő irányt követ: az évi egyszeri támogatást kivezetik, a belügyi állomány egy másik lakhatási juttatását viszont szélesebb körben teszik elérhetővé.

A belügyminiszter az interjúban a rendvédelmi dolgozók bérezéséről is beszélt. Elismerte, hogy az állomány bérszintje évek óta nem emelkedett, ezért a mostani 15 százalékos béremelés fontos lépés, de csak az első a felzárkóztatásban. A 2028-as újabb emelés lehetőségéről azt mondta, egyelőre korai dönteni: előbb látni kell, milyen hatással jár a mostani intézkedés.

A rendőrségnél továbbra is komoly a létszámhiány. Országosan mintegy kilencezer rendőr hiányzik, Budapesten pedig körülbelül kétezerrel többre lenne szükség. A visszaszerelés lehetőségének megnyitása után 1200-an jelezték, hogy visszatérnének, közülük több mint 400-an már ténylegesen újra szolgálatba álltak. Pósfai egy év múlva már annak is örülne, ha a hiány 1500-2000 fővel csökkenne.

A tárcavezető szerint a létszámigényt a rendőrök feladatainak újragondolása is befolyásolja. A felesleges adminisztráció visszaszorításával tehermentesítenék az állományt, egyes, közvetlen veszéllyel nem járó feladatokat pedig a jövőben polgárőrök is átvehetnének. Ilyen lehet a csendháborítás kezelése vagy a forgalomterelés.

Pósfai Gábor: meg kell erősíteni Budapestet

A budapesti közbiztonság javításához Pósfai szerint nem elegendő a rendőri jelenlét erősítése. A palackvisszaváltás körül kialakuló problémák, a trafikok környékén megjelenő gócpontok és a droghasználat egyaránt intézkedést igényelnek. A trafikok esetében például a koncessziós szabályok átalakítása révén az önkormányzatok nagyobb szerepet kaphatnának a nyitvatartás, illetve az alkoholárusítás idejének korlátozásában. A drogproblémák kezelésében pedig a rendőri fellépést szociális intézkedésekkel is ki kell egészíteni.

A Belügyminisztériumban közben folytatódnak az átvilágítások. Pósfai elmondása szerint eddig nyolc feljelentést tettek, ezek többsége a tárcához került sport területét érinti, de további ügyekről is beszámolhatnak a következő hetekben. A Pegasus kémszoftver ügyét szintén vizsgálják, erről azonban egyelőre nem kívánt részleteket közölni.

A rendészeti átalakítások részeként január elsejétől a katasztrófavédelmet ismét tűzoltóságnak nevezik majd. A rendőrséget, a büntetés-végrehajtást és a tűzoltóságot érintő csomagot a következő hetekben terjesztik az Országgyűlés elé. A TEK pedig október elsejével az Országos Rendőr-főkapitányság alá került, de Pósfai szerint a szervezet speciális képességei nem változtak, és továbbra is ellátja a személyvédelmi feladatokat.

Döbbenet: titokban elvette a közszolgálatban dolgozóktól az egymillió forintos lakástámogatást a Tisza-kormány

A támogatást idén idén 186 ezren használhattak ki. A kormány most kivezetné a közszolgálati dolgozók évi egymilliós lakhatási támogatását.

 

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