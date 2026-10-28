Nyilvánosan beismerte Pósfai Gábor: tényleg elvette a közszolgálati dolgozók egymillió forintos hiteltámogatását a Tisza-kormány – ezzel magyarázta a döntést
Év végén kivezeti a kormány a közszolgálati dolgozók évi egymillió forintos otthontámogatását, amelyet tavaly vezettek be, és idén már több mint százezren vehettek igénybe. Pósfai Gábor belügyminiszter kedden elmondta, más típusú segítséget terveznek helyette, miközben a rendvédelmi szervek működését és feladatmegosztását is átalakítják.
„Január elsejétől megszűnik a közszolgálati dolgozók évi egymillió forintos otthontámogatása, a kormány másfajta segítséget tervez helyette" – erősítette meg a belügyminiszter az RTL-nek adott interjújában. A tárcavezető szerint az új támogatási forma részletein még dolgoznak, és azt is szeretnék elérni, hogy a rendszer jobban segítse az országon belüli költözést.
Az idei évben 186 ezren élhettek a lehetőséggel, többségük a teljes, egymillió forintos összeghez jutott hozzá. A korábbi konstrukció ugyanakkor eleve nem garantálta a juttatás hosszú távú fennmaradását: a szabályozás szerint a támogatás csak abban az évben volt igénybe vehető, amelyben a szükséges forrás rendelkezésre állt a központi költségvetésben.
Pósfai most arról beszélt, hogy a kormány más típusú segítséget tart szükségesnek.
A belügyi dolgozóknak járó havi lakhatási támogatás viszont megmarad, sőt kiterjesztik: a jövőben már a próbaidő alatt is hozzá lehet majd férni. A két intézkedés tehát eltérő irányt követ: az évi egyszeri támogatást kivezetik, a belügyi állomány egy másik lakhatási juttatását viszont szélesebb körben teszik elérhetővé.
A belügyminiszter az interjúban a rendvédelmi dolgozók bérezéséről is beszélt. Elismerte, hogy az állomány bérszintje évek óta nem emelkedett, ezért a mostani 15 százalékos béremelés fontos lépés, de csak az első a felzárkóztatásban. A 2028-as újabb emelés lehetőségéről azt mondta, egyelőre korai dönteni: előbb látni kell, milyen hatással jár a mostani intézkedés.
A rendőrségnél továbbra is komoly a létszámhiány. Országosan mintegy kilencezer rendőr hiányzik, Budapesten pedig körülbelül kétezerrel többre lenne szükség. A visszaszerelés lehetőségének megnyitása után 1200-an jelezték, hogy visszatérnének, közülük több mint 400-an már ténylegesen újra szolgálatba álltak. Pósfai egy év múlva már annak is örülne, ha a hiány 1500-2000 fővel csökkenne.
A tárcavezető szerint a létszámigényt a rendőrök feladatainak újragondolása is befolyásolja. A felesleges adminisztráció visszaszorításával tehermentesítenék az állományt, egyes, közvetlen veszéllyel nem járó feladatokat pedig a jövőben polgárőrök is átvehetnének. Ilyen lehet a csendháborítás kezelése vagy a forgalomterelés.
Pósfai Gábor: meg kell erősíteni Budapestet
A budapesti közbiztonság javításához Pósfai szerint nem elegendő a rendőri jelenlét erősítése. A palackvisszaváltás körül kialakuló problémák, a trafikok környékén megjelenő gócpontok és a droghasználat egyaránt intézkedést igényelnek. A trafikok esetében például a koncessziós szabályok átalakítása révén az önkormányzatok nagyobb szerepet kaphatnának a nyitvatartás, illetve az alkoholárusítás idejének korlátozásában. A drogproblémák kezelésében pedig a rendőri fellépést szociális intézkedésekkel is ki kell egészíteni.
A Belügyminisztériumban közben folytatódnak az átvilágítások. Pósfai elmondása szerint eddig nyolc feljelentést tettek, ezek többsége a tárcához került sport területét érinti, de további ügyekről is beszámolhatnak a következő hetekben. A Pegasus kémszoftver ügyét szintén vizsgálják, erről azonban egyelőre nem kívánt részleteket közölni.
A rendészeti átalakítások részeként január elsejétől a katasztrófavédelmet ismét tűzoltóságnak nevezik majd. A rendőrséget, a büntetés-végrehajtást és a tűzoltóságot érintő csomagot a következő hetekben terjesztik az Országgyűlés elé. A TEK pedig október elsejével az Országos Rendőr-főkapitányság alá került, de Pósfai szerint a szervezet speciális képességei nem változtak, és továbbra is ellátja a személyvédelmi feladatokat.
Döbbenet: titokban elvette a közszolgálatban dolgozóktól az egymillió forintos lakástámogatást a Tisza-kormány
A támogatást idén idén 186 ezren használhattak ki. A kormány most kivezetné a közszolgálati dolgozók évi egymilliós lakhatási támogatását.