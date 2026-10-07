Putyin döntött: soha nem látott összeget költhet háborúra Oroszország
Oroszország katonai kiadásai az idei évben rekordszintre emelkedhetnek, miután Vlagyimir Putyin csaknem 60 milliárd dollárral növelte a költségvetésben eredetileg meghatározott összeget.
Az orosz elnök tavaly év végén rendelte el az ukrajnai háború finanszírozásának drasztikus növelését, miután arra a következtetésre jutott, hogy az Egyesült Államokkal Alaszkában folytatott tárgyalások nem vezetnek a harcok lezárását lehetővé tevő, Moszkva számára elfogadható megállapodáshoz.
Putyin tovább növeli a katonai kiadásokat
Az orosz katonai kiadások az idei év végére várhatóan megközelítik a 17 ezer milliárd rubelt (199 milliárd dollárt), ami mintegy 40 százalékkal több a kormány által 2025 végén bejelentett eredeti tervnél – közölte két, az orosz kormányhoz közel álló forrás a Bloomberggel. Ez az összeg már csaknem eléri azt a szintet, amelyet a múlt héten bemutatott új költségvetésben 2027-re irányoztak elő. A fejlemény újabb jele annak, hogy
Putyin arra készül: az Ukrajna elleni háború tovább eszkalálódhat.
Moszkva már fokozta rakéta- és dróntámadásait, és gyorsabb, nehezebben elfogható drónokat vet be energetikai létesítmények, közlekedési infrastruktúra, kórházak és más polgári célpontok ellen. Putyin eközben az európai fővárosokból érkező, általa „héjának” nevezett retorikára is figyelmeztetett, miközben az európai kormányok egyre nagyobb aggodalommal figyelik Oroszország szándékait és egy esetleges konfrontáció kockázatát.
Éles fordulat az orosz büdzsében
A költségvetés jelenlegi pályája éles fordulatot jelent az egy évvel korábbi tervekhez képest. Oroszország akkor még a katonai kiadások növekedési ütemének mérséklésével számolt, miközben csökkenteni kívánta a költségvetési hiányt, és újjá akarta építeni a háború során megcsappant tartalékait.
- A 2026-os költségvetés elfogadása előtt Putyin az alaszkai Anchorage-ban találkozott Donald Trump amerikai elnökkel.
- A 2025. augusztusi találkozót követően az orosz vezető abban reménykedett, hogy a következő évben létrejöhet egy Ukrajnával kötött békemegállapodás, ami csökkentené a katonai kiadások jelentős növelésének szükségességét – mondta az egyik forrás.
Januárra azonban a Kreml arra a következtetésre jutott, hogy az Ukrajnával kötendő megállapodás elérhetetlenné vált, és az Egyesült Államok vezette erőfeszítések sem hoztak áttörést
– mondta a forrás. A kormány ezért az év elejétől felgyorsította a hadiiparnak folyósított előlegfizetéseket, és növelni kezdte az egyéb, háborúhoz kapcsolódó kiadásokat is.
Mindez hozzájárult ahhoz, hogy a 2026-ra várható költségvetési hiány meghaladja a 7 ezer milliárd rubelt, szemben az eredetileg tervezett 3,8 ezer milliárd rubellel.
A kormány a többletkiadásokat nagyobb belföldi hitelfelvétellel és aranyeladásokkal finanszírozta.
Egyre jobban eszkalálódik a háború, már civil célpontokat is támadnak
Oroszország a nyár óta tovább fokozta ukrajnai háborús erőfeszítéseit. Az elmúlt hetekben az orosz erők többször támadtak polgári célpontokat, többek között Kijevben, miközben drónokkal a főváros hídjait is megpróbálták eltalálni.
Eközben a fekete-tengeri kikötők közelében hajók elleni támadások szinte mindennapossá váltak, miközben Ukrajna is fokozta saját csapásait.
A költségvetési tervek szerint
- 2027-ben 17,1 ezer milliárd rubelt fordítanának katonai kiadásokra.
- Ez az összeg 2028-ban csak enyhén, 16,6 ezer milliárd rubelre,
- 2029-ben pedig 16,3 ezer milliárd rubelre csökkenne.
A források szerint azonban elképzelhető, hogy a tényleges katonai kiadások jövőre is meghaladják majd ezeket a kereteket.
Moszkvában ugyanis egyre kevésbé bíznak abban, hogy a Trump-kormányzat képes olyan megállapodást közvetíteni Ukrajnával, amelynek feltételei Oroszország számára elfogadhatók.
Putyin: Oroszország nem akarja megtámadni Európát
Ezzel párhuzamosan az Európa és Oroszország közötti fokozódó feszültség is látványosan megmutatkozott a múlt héten. Putyin azzal vádolta az európai tisztségviselőket, hogy az évtized későbbi részében bekövetkező esetleges konfliktusra készülnek. Ennek kapcsán a Balti-tengeren zajló hadgyakorlatokra és a kalinyingrádi exklávéval kapcsolatos kijelentésekre hivatkozott.
Putyin azt mondta, Oroszországnak nincs szándékában megtámadni Európát, ugyanakkor figyelmeztetett: egy orosz terület elleni közvetlen támadás arra kényszerítené Moszkvát, hogy mérlegelje a rendelkezésére álló fegyverek teljes skálájának bevetését.
Tisztában vagyunk azzal, hogy egy nálunk kétszer nagyobb népességű, jelentős gazdasági és katonai potenciállal rendelkező ellenféllel állnánk szemben
– mondta Putyin. „Nincs annyi erőnk és eszközünk, hogy ezzel a fenyegetéssel szembeszálljunk. De olyan pusztító eszközökkel, amelyekkel ma Oroszország rendelkezik, senki más nem rendelkezik. És ezek jelentik a versenyelőnyünket.”