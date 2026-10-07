Putyin döntött: soha nem látott összeget költhet háborúra Oroszország

Oroszország katonai kiadásai az idei évben rekordszintre emelkedhetnek, miután Vlagyimir Putyin csaknem 60 milliárd dollárral növelte a költségvetésben eredetileg meghatározott összeget.

Putyin és Trump Alaszkában - az orosz elnök akkor még bízott abban, hogy Trump rá tudja bírni az ukránokat a Moszkva számára kedvező békemegállapodásra / Fotó: Al Drago

Az orosz elnök tavaly év végén rendelte el az ukrajnai háború finanszírozásának drasztikus növelését, miután arra a következtetésre jutott, hogy az Egyesült Államokkal Alaszkában folytatott tárgyalások nem vezetnek a harcok lezárását lehetővé tevő, Moszkva számára elfogadható megállapodáshoz.

Putyin tovább növeli a katonai kiadásokat

Az orosz katonai kiadások az idei év végére várhatóan megközelítik a 17 ezer milliárd rubelt (199 milliárd dollárt), ami mintegy 40 százalékkal több a kormány által 2025 végén bejelentett eredeti tervnél – közölte két, az orosz kormányhoz közel álló forrás a Bloomberggel. Ez az összeg már csaknem eléri azt a szintet, amelyet a múlt héten bemutatott új költségvetésben 2027-re irányoztak elő. A fejlemény újabb jele annak, hogy

Putyin arra készül: az Ukrajna elleni háború tovább eszkalálódhat.

Moszkva már fokozta rakéta- és dróntámadásait, és gyorsabb, nehezebben elfogható drónokat vet be energetikai létesítmények, közlekedési infrastruktúra, kórházak és más polgári célpontok ellen. Putyin eközben az európai fővárosokból érkező, általa „héjának” nevezett retorikára is figyelmeztetett, miközben az európai kormányok egyre nagyobb aggodalommal figyelik Oroszország szándékait és egy esetleges konfrontáció kockázatát.

Éles fordulat az orosz büdzsében

A költségvetés jelenlegi pályája éles fordulatot jelent az egy évvel korábbi tervekhez képest. Oroszország akkor még a katonai kiadások növekedési ütemének mérséklésével számolt, miközben csökkenteni kívánta a költségvetési hiányt, és újjá akarta építeni a háború során megcsappant tartalékait.

A 2026-os költségvetés elfogadása előtt Putyin az alaszkai Anchorage-ban találkozott Donald Trump amerikai elnökkel.

A 2025. augusztusi találkozót követően az orosz vezető abban reménykedett, hogy a következő évben létrejöhet egy Ukrajnával kötött békemegállapodás, ami csökkentené a katonai kiadások jelentős növelésének szükségességét – mondta az egyik forrás.

Januárra azonban a Kreml arra a következtetésre jutott, hogy az Ukrajnával kötendő megállapodás elérhetetlenné vált, és az Egyesült Államok vezette erőfeszítések sem hoztak áttörést

– mondta a forrás. A kormány ezért az év elejétől felgyorsította a hadiiparnak folyósított előlegfizetéseket, és növelni kezdte az egyéb, háborúhoz kapcsolódó kiadásokat is.

Mindez hozzájárult ahhoz, hogy a 2026-ra várható költségvetési hiány meghaladja a 7 ezer milliárd rubelt, szemben az eredetileg tervezett 3,8 ezer milliárd rubellel.

A kormány a többletkiadásokat nagyobb belföldi hitelfelvétellel és aranyeladásokkal finanszírozta.