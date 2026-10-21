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Összeülnek a világ urai: a tárgyalóasztalnál dőlhet el az emberiség sorsa - Putyin kezdeményezte

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
Sorsdöntő csúcstalálkozó készülhet: a világ három nagyhatalmának vezetői az ukrajnai háború lezárásáról tárgyalhatnak. Vlagyimir Putyin Donald Trumppal és Hszi Csin-pinggel ülne tárgyalóasztalhoz, hogy újrarajzolják a világpolitika térképét.
Dózsa György
2026.10.21, 13:40
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Vlagyimir Putyin orosz elnök azt javasolta, hogy a jövő hónapban tartson csúcstalálkozót Donald Trump amerikai elnökkel és Hszi Csin-ping kínai államfővel. A megbeszélés célja a négy éve tartó ukrajnai háború lezárásának megtárgyalása lenne.  

Putyin Trump Hszi Csin-ping
Putyin javaslatára ülnének össze a világ leghatalmasabb országainak vezetői / Fotó: AFP

A tervezett csúcstalálkozó híre az amerikai–orosz kapcsolatok javulásának időszakában érkezett. Trump és Putyin viszonya különösen azután vált szorosabbá, hogy az amerikai elnök bejelentette az orosz dízelüzemanyag vásárlásáról szóló megállapodást, pénteken pedig rendeletet írt alá, amely felmentést ad több, Moszkvával szemben bevezetett fontos szankció alól.

Putyin csak úgy mellékesen javasolta a csúcsot

Források szerint Putyin az október 9-én Trumppal folytatott telefonbeszélgetésük során vetette fel a találkozó ötletét. Ugyanezen a megbeszélésen született megállapodás a két ország közötti dízelüzemanyag-kereskedelemről is. Trump elnök később közölte, hogy nyitott a tárgyalásokra, de elsősorban a nukleáris fegyverek leszereléséről tárgyalna, nem az orosz-ukrán háború lezárásáról. 

Lapértesülések szerint a Kreml azt javasolta, hogy a háromoldalú tárgyalásokat a közelgő Ázsiai és Csendes-óceáni Gazdasági Együttműködés (APEC) csúcstalálkozójának margóján rendezzék meg. A nemzetközi találkozót november 18–19-én tartják a kínai Sencsenben. Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője megerősítette, hogy valóban folynak egyeztetések egy lehetséges találkozóról. 

Egyelőre nincs egyértelmű megállapodás sem magáról a találkozóról, sem annak lehetséges napirendjéről, bár mindhárom fél egyetért abban, hogy elméletileg sor kerülhet egy ilyen megbeszélésre 

mondta Peszkov.

Sorcsere a Kremlben

Vlagyimir Putyin orosz elnök váratlan kormányátalakítás keretében előléptette Anton Sziluanov pénzügyminisztert. A lépés célja a makrogazdasági stabilitás és a költségvetési fegyelem megőrzése, miközben egyre nő az államháztartási hiány és az ukrajnai háborúra fordított kiadások összege. 

  • A Kreml közlése szerint Sziluanov miniszterelnök-helyettesi tisztséget is kap. 
  • Jelenlegi helyettese, Irina Okladnyikova pedig a kormány kabinetfőnöke lesz. 

Az átalakításra akkor kerül sor, amikor Oroszország államháztartására egyre nagyobb nyomás nehezedik a több mint négy éve tartó ukrajnai háború következtében.

  • A parlament előtt lévő módosított költségvetési tervezet szerint 2027-ben a védelmi kiadások mintegy 27 százalékkal haladják majd meg az eredetileg tervezett összeget. 
  • Ezzel a katonai költekezés a 2022-es ukrajnai invázió óta a legmagasabb szintre emelkedik. 
  • Moszkva emellett megduplázta a 2026-os költségvetési hiányra vonatkozó előrejelzését: 
  • a korábbi, GDP-arányos 1,6 százalék helyett már 3,2 százalékos deficittel számol.

A kormányátalakítás a szeptemberi parlamenti választásokat követi, és olyan időszakban történik, amikor Oroszország új gazdasági növekedési lehetőségeket keres, miközben magas kamatokkal, emelkedő adókkal és a háború egyre növekvő költségeivel küzd. 

A személyi változások részeként Andrej Nyikityin közlekedési minisztert is miniszterelnök-helyettesnek jelölték. A többi kulcsfontosságú kormánytag, köztük Szergej Lavrov külügyminiszter és Andrej Belouszov védelmi miniszter megtartotta tisztségét. Elemzők szerint a változások Mihail Misusztyin miniszterelnök pozíciójának gyengülésére utalnak. A kormányfő ugyanis az átalakítás során elveszítette egyik legfontosabb szövetségesét, Dmitrij Grigorenko korábbi kabinetfőnököt.

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