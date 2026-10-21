Összeülnek a világ urai: a tárgyalóasztalnál dőlhet el az emberiség sorsa - Putyin kezdeményezte

Vlagyimir Putyin orosz elnök azt javasolta, hogy a jövő hónapban tartson csúcstalálkozót Donald Trump amerikai elnökkel és Hszi Csin-ping kínai államfővel. A megbeszélés célja a négy éve tartó ukrajnai háború lezárásának megtárgyalása lenne.

Putyin javaslatára ülnének össze a világ leghatalmasabb országainak vezetői / Fotó: AFP

A tervezett csúcstalálkozó híre az amerikai–orosz kapcsolatok javulásának időszakában érkezett. Trump és Putyin viszonya különösen azután vált szorosabbá, hogy az amerikai elnök bejelentette az orosz dízelüzemanyag vásárlásáról szóló megállapodást, pénteken pedig rendeletet írt alá, amely felmentést ad több, Moszkvával szemben bevezetett fontos szankció alól.

Putyin csak úgy mellékesen javasolta a csúcsot

Források szerint Putyin az október 9-én Trumppal folytatott telefonbeszélgetésük során vetette fel a találkozó ötletét. Ugyanezen a megbeszélésen született megállapodás a két ország közötti dízelüzemanyag-kereskedelemről is. Trump elnök később közölte, hogy nyitott a tárgyalásokra, de elsősorban a nukleáris fegyverek leszereléséről tárgyalna, nem az orosz-ukrán háború lezárásáról.

Lapértesülések szerint a Kreml azt javasolta, hogy a háromoldalú tárgyalásokat a közelgő Ázsiai és Csendes-óceáni Gazdasági Együttműködés (APEC) csúcstalálkozójának margóján rendezzék meg. A nemzetközi találkozót november 18–19-én tartják a kínai Sencsenben. Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője megerősítette, hogy valóban folynak egyeztetések egy lehetséges találkozóról.

Egyelőre nincs egyértelmű megállapodás sem magáról a találkozóról, sem annak lehetséges napirendjéről, bár mindhárom fél egyetért abban, hogy elméletileg sor kerülhet egy ilyen megbeszélésre

– mondta Peszkov.