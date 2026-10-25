Rendkívüli bejelentés Moszkvából: Putyinék megmondták, mikor és hol ülnének tárgyalóasztalhoz Zelenszkijjel
Újabb konkrét időpontot nevezett meg Moszkva az ukrajnai háború lezárását célzó béketárgyalások folytatására. Vlagyimir Putyin orosz elnök tanácsadója szerint Oroszország november 4. után kész ismét tárgyalóasztalhoz ülni Ukrajnával és az Egyesült Államokkal, a következő egyeztetésnek pedig Abu-Dzabi adhat otthont. A Kreml a háború utáni biztonsági garanciákról akar megállapodni, miközben Washington és Moszkva az energetikai együttműködést szeretné szorosabbra fűzni.
Oroszország november 4. után kész újraindítani az Ukrajnával és az Egyesült Államokkal folytatott háromoldalú béketárgyalásokat – jelentette be vasárnap Jurij Usakov, Vlagyimir Putyin orosz elnök külpolitikai tanácsadója. Az Izvesztyija beszámolója szerint Usakov a Rosszija televízió munkatársának, Pavel Zarubinnak beszélt a tervezett találkozóról.
Most a következő határidő november 4., a mi nagy ünnepünk. Ezt követően készen állunk a tárgyalások folytatására
– fogalmazott az elnöki tanácsadó. November 4-én Oroszország a nemzeti egység napját ünnepli. Usakov a dátumot arra a kérdésre válaszolva említette, hogy miért november második hetére tervezik az újabb egyeztetést.
Abu-Dzabiban tárgyalhatnak a békéről
A tervek szerint az orosz, amerikai és ukrán küldöttségek november első felében, várhatóan 10-e körül találkozhatnak az Egyesült Arab Emírségek fővárosában, Abu-Dzabiban. A helyszínt már október 23-án megerősítette Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője is. A tárgyalások egyelőre szakértői szinten indulnának újra, vagyis nem Vlagyimir Putyin és Volodimir Zelenszkij személyes találkozójáról van szó.
Nemrég Putyin és Steve Witkoff amerikai különmegbízott október 21-én Szentpéterváron találkozott. A közel háromórás megbeszélésen az orosz elnök közölte: Moszkva elvben kész visszatérni a háromoldalú tárgyalási formátumhoz. Usakov vasárnap azt is állította, hogy az orosz fél már a szeptemberi parlamenti választások után folytatta volna az egyeztetéseket, de ezt Ukrajna meghiúsította.
Putyin nem akar átmeneti tűzszünetet
A tárgyalások központi kérdése a háború lezárását követő biztonsági rendszer kialakítása lehet. Putyin korábban hangsúlyozta, hogy Moszkva nem pusztán a harcok átmeneti felfüggesztéséről kíván megállapodni. Az orosz elnök szerint olyan végleges békerendezésre van szükség, amely Oroszország és Ukrajna biztonságát, valamint Európa jövőbeli biztonsági viszonyait is meghatározza.
A két fél álláspontja között azonban továbbra is jelentős különbségek vannak. Moszkva területi követeléseket támaszt, és ellenzi Ukrajna NATO-csatlakozását, míg Kijev olyan biztonsági garanciákat követel, amelyek megakadályoznák egy újabb orosz támadás lehetőségét.
Zelenszkij október 23-án maga is megerősítette, hogy november első felében háromoldalú egyeztetésre számít. Az ukrán elnök azt szeretné, ha a szakértői tárgyalásokat később az országok vezetőinek találkozója követné.
Kijev kész az átfogó tűzszünetről, de akár az energetikai infrastruktúrát vagy a tengeri műveleteket érintő részmegállapodásokról is tárgyalni.
A területi kérdések rendezését Zelenszkij ugyanakkor vezetői szintű egyeztetéshez kötné.
Nemcsak a béke, hanem dollármilliárdos üzletek is szóba kerülhetnek
A diplomáciai közeledés gazdasági jelentőségét mutatja, hogy Washington és Moszkva között az energetikai együttműködés lehetősége is napirendre került. A Világgazdaság is beszámolt arról, hogy a The New York Times értesülései szerint a szankciókkal sújtott orosz Novatek titokban finanszírozhatott egy több milliárd dolláros amerikai LNG-beruházást Alaszkában.
A Polar LNG projektjéhez kapcsolódó üzleti lehetőségek Putyin és Donald Trump békemegbízottjainak korábbi egyeztetésein is előkerültek. A kiszivárgott üzleti tervek szerint az ukrajnai rendezésről folytatott diplomácia mellett jelentős gazdasági érdekek is megjelentek az amerikai-orosz kapcsolatokban.