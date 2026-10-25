Újabb konkrét időpontot nevezett meg Moszkva az ukrajnai háború lezárását célzó béketárgyalások folytatására. Vlagyimir Putyin orosz elnök tanácsadója szerint Oroszország november 4. után kész ismét tárgyalóasztalhoz ülni Ukrajnával és az Egyesült Államokkal, a következő egyeztetésnek pedig Abu-Dzabi adhat otthont. A Kreml a háború utáni biztonsági garanciákról akar megállapodni, miközben Washington és Moszkva az energetikai együttműködést szeretné szorosabbra fűzni.

Rendkívüli bejelentés Moszkvából: Putyinék megmondták, mikor és hol ülnének tárgyalóasztalhoz Zelenszkijjel / Fotó: AFP

Oroszország november 4. után kész újraindítani az Ukrajnával és az Egyesült Államokkal folytatott háromoldalú béketárgyalásokat – jelentette be vasárnap Jurij Usakov, Vlagyimir Putyin orosz elnök külpolitikai tanácsadója. Az Izvesztyija beszámolója szerint Usakov a Rosszija televízió munkatársának, Pavel Zarubinnak beszélt a tervezett találkozóról.

Most a következő határidő november 4., a mi nagy ünnepünk. Ezt követően készen állunk a tárgyalások folytatására

– fogalmazott az elnöki tanácsadó. November 4-én Oroszország a nemzeti egység napját ünnepli. Usakov a dátumot arra a kérdésre válaszolva említette, hogy miért november második hetére tervezik az újabb egyeztetést.

Abu-Dzabiban tárgyalhatnak a békéről

A tervek szerint az orosz, amerikai és ukrán küldöttségek november első felében, várhatóan 10-e körül találkozhatnak az Egyesült Arab Emírségek fővárosában, Abu-Dzabiban. A helyszínt már október 23-án megerősítette Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője is. A tárgyalások egyelőre szakértői szinten indulnának újra, vagyis nem Vlagyimir Putyin és Volodimir Zelenszkij személyes találkozójáról van szó.

Nemrég Putyin és Steve Witkoff amerikai különmegbízott október 21-én Szentpéterváron találkozott. A közel háromórás megbeszélésen az orosz elnök közölte: Moszkva elvben kész visszatérni a háromoldalú tárgyalási formátumhoz. Usakov vasárnap azt is állította, hogy az orosz fél már a szeptemberi parlamenti választások után folytatta volna az egyeztetéseket, de ezt Ukrajna meghiúsította.

Putyin nem akar átmeneti tűzszünetet

A tárgyalások központi kérdése a háború lezárását követő biztonsági rendszer kialakítása lehet. Putyin korábban hangsúlyozta, hogy Moszkva nem pusztán a harcok átmeneti felfüggesztéséről kíván megállapodni. Az orosz elnök szerint olyan végleges békerendezésre van szükség, amely Oroszország és Ukrajna biztonságát, valamint Európa jövőbeli biztonsági viszonyait is meghatározza.