Vlagyimir Putyin orosz elnök elvben beleegyezett abba, hogy Oroszország, Ukrajna és az Egyesült Államok ismét háromoldalú tárgyalásokat folytasson a háború lezárásáról. A Kreml közlése szerint a november 10. utáni egyeztetéseken a konfliktus utáni biztonsági rendszer is napirendre kerülhet, miközben Kijev már a jelenlegi frontvonalak befagyasztását is elfogadható útnak nevezte a harcok leállításához.

Vlagyimir Putyin nyitott arra, hogy újra tárgyalóasztalhoz üljön Zelenszkijjel és az amerikaiakkal / Fotó: AFP

Áttörés az orosz-ukrán háborúban: sosem volt még ilyen közel a béke, Putyin belement a Zelenszkijjel való tárgyalásba

Vlagyimir Putyin és Steve Witkoff amerikai különmegbízott szerdán Szentpéterváron tárgyalt az orosz-ukrán háború lezárásáról. A találkozó után Jurij Usakov, az orosz elnök külpolitikai tanácsadója arról számolt be, hogy

Putyin elvben támogatja a béketárgyalások folytatását november 10. után, immár az Egyesült Államok és Ukrajna részvételével is.

Az orosz-amerikai találkozót egy jelentős diplomáciai körút előzte meg, amely során Witkoff Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel és európai vezetőkkel is egyeztetett egy békejavaslatról. A New York Times értesülései alapján ezek során elsősorban Ukrajna biztonsági garanciáiról, a gazdasági újjáépítés finanszírozásáról és más, a rendezéshez kapcsolódó kérdésekről volt szó, az amerikai megbízott pedig ezen tárgyalások eredményeit továbbvitte Moszkvába, hogy bemutassa Putyinnak.

Usakov szerint a következő háromoldalú egyeztetések egyik központi témája az Oroszország és Ukrajna közötti, a konfliktus lezárása utáni biztonsági rendszer kialakítása lehet. A békejavaslatban az ukrán európai uniós csatlakozás lehetősége is felmerült, erről azonban egyelőre nem közöltek részleteket.

Zelenszkij az oslói találkozó után úgy fogalmazott, hogy a tervezet erős biztonsági garanciákat tartalmaz, az amerikai oldalról pedig pozitív jelzéseket kapott.

A diplomáciai közeledés ellenére Washington és Kijev viszonya az elmúlt napokban feszült volt.

Donald Trump bírálta az ukrán vezetést, miután az ukrán hadsereg elveszítette a műholdas internetes szolgáltatásokhoz való hozzáférését, amelyek fontos szerepet játszanak az orosz támadások elleni védekezésben. Az amerikai elnök az ukrán csapások orosz energetikai létesítményekre gyakorolt hatását is kifogásolta.