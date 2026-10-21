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Áttörés az orosz-ukrán háborúban: sosem volt még ilyen közel a béke, Putyin belement a Zelenszkijjel való tárgyalásba

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Új diplomáciai lehetőség körvonalazódik az orosz-ukrán háborúban. Vlagyimir Putyin jelezte, hogy kész folytatni a háromoldalú egyeztetéseket Washington és Kijev bevonásával.
Nemes Tamás
2026.10.21, 18:53
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Vlagyimir Putyin orosz elnök elvben beleegyezett abba, hogy Oroszország, Ukrajna és az Egyesült Államok ismét háromoldalú tárgyalásokat folytasson a háború lezárásáról. A Kreml közlése szerint a november 10. utáni egyeztetéseken a konfliktus utáni biztonsági rendszer is napirendre kerülhet, miközben Kijev már a jelenlegi frontvonalak befagyasztását is elfogadható útnak nevezte a harcok leállításához.

Putin told Trump he is ready to meet Zelensky: source familiar with talks putyin
Vlagyimir Putyin nyitott arra, hogy újra tárgyalóasztalhoz üljön Zelenszkijjel és az amerikaiakkal / Fotó: AFP

Áttörés az orosz-ukrán háborúban: sosem volt még ilyen közel a béke, Putyin belement a Zelenszkijjel való tárgyalásba

Vlagyimir Putyin és Steve Witkoff amerikai különmegbízott szerdán Szentpéterváron tárgyalt az orosz-ukrán háború lezárásáról. A találkozó után Jurij Usakov, az orosz elnök külpolitikai tanácsadója arról számolt be, hogy 

Putyin elvben támogatja a béketárgyalások folytatását november 10. után, immár az Egyesült Államok és Ukrajna részvételével is.

Az orosz-amerikai találkozót egy jelentős diplomáciai körút előzte meg, amely során Witkoff Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel és európai vezetőkkel is egyeztetett egy békejavaslatról. A New York Times értesülései alapján ezek során elsősorban Ukrajna biztonsági garanciáiról, a gazdasági újjáépítés finanszírozásáról és más, a rendezéshez kapcsolódó kérdésekről volt szó, az amerikai megbízott pedig ezen tárgyalások eredményeit továbbvitte  Moszkvába, hogy bemutassa Putyinnak.

Usakov szerint a következő háromoldalú egyeztetések egyik központi témája az Oroszország és Ukrajna közötti, a konfliktus lezárása utáni biztonsági rendszer kialakítása lehet. A békejavaslatban az ukrán európai uniós csatlakozás lehetősége is felmerült, erről azonban egyelőre nem közöltek részleteket.

Zelenszkij az oslói találkozó után úgy fogalmazott, hogy a tervezet erős biztonsági garanciákat tartalmaz, az amerikai oldalról pedig pozitív jelzéseket kapott. 

A diplomáciai közeledés ellenére Washington és Kijev viszonya az elmúlt napokban feszült volt. 

Donald Trump bírálta az ukrán vezetést, miután az ukrán hadsereg elveszítette a műholdas internetes szolgáltatásokhoz való hozzáférését, amelyek fontos szerepet játszanak az orosz támadások elleni védekezésben. Az amerikai elnök az ukrán csapások orosz energetikai létesítményekre gyakorolt hatását is kifogásolta.

A tárgyalások újraindításának lehetősége azért is jelentős, mert Putyin korábban ellenállt annak, hogy személyes csúcstalálkozón egyeztessen Trumppal és Zelenszkijjel a háború lezárásáról. S bár az orosz és ukrán delegációk az év elején már tárgyaltak egymással az Egyesült Arab Emírségekben, de a mostani bejelentés egy magasabb szintű, az Egyesült Államokat is bevonó folyamat lehetőségét vetíti előre.

Trump közben Moszkva számára kedvező diplomáciai és gazdasági lépéseket is kilátásba helyezett. Az amerikai elnök október 9-én egy olyan megállapodásról számolt be Moszkvával, amely felfüggesztené az orosz olajexportot érintő szankciókat. Trump korábban azt is felvetette, hogy Ukrajna helyett Oroszország és Kína részvételével folytatna egyeztetéseket az Egyesült Államok.

A mostani fejlemények alapján Moszkva ismét kész lehet a háromoldalú tárgyalásokra, de a békemegállapodás feltételeiről még nem született nyilvános egyezség.

Nem csak Putyin beszél a háború lezárásáról

Az ukrán elnök a Fox News műsorában arról beszélt, hogy a jelenlegi frontvonalak mentén megkötött tűzszünet reális utat jelenthet a háború befejezéséhez. Egy ilyen megállapodás esetén

  • Ukrajna területének csak mintegy 75 százaléka maradna Kijev ellenőrzése alatt;
  • a fennmaradó részt pedig továbbra is Oroszország tartaná megszállva.

Zelenszkij ugyanakkor jogilag nem mondana le az elveszített területekről: a front befagyasztását csak a harcok leállítására szolgáló megoldásként vázolta fel, amelyet további diplomáciai tárgyalásoknak és megbízható biztonsági garanciáknak kellene követniük.

Rendkívüli bejelentést tett Zelenszkij a háború befejezéséről: Ukrajna kész belemenni a 25 százalékos területvesztésbe és befagyasztani a frontot az oroszokkal – „Igen, állítsuk meg”

Fordulat jöhet az orosz-ukrán háborúban: az ukrán elnök kész elfogadni a jelenlegi frontvonalak befagyasztását, még akkor is, ha ezzel Ukrajna területének közel negyede egyelőre orosz ellenőrzés alatt maradna. Volodimir Zelenszkij a Fox News műsorában jelentette ki, hogy ez lehet a háború lezárásának reális útja, ugyanakkor a megszállt területekről jogilag nem mondana le.

 

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború
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