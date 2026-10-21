Putyin szuperradart épít a NATO határára, Magyarországig is ellát vele, mi lehet a fejében?

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Hatalmas antennarendszert azonosítottak műholdfelvételeken az oroszországi Kalinyingrádban. Radar lehet a létesítmény, amely akár 3200 kilométeres távolságból is észlelhet repülőgépeket, rakétákat és hadihajókat.
VG
2026.10.21, 14:54
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Brit sajtóértesülések szerint Oroszország olyan radarberendezést telepített a kalinyingrádi exklávéba, amely akár 3200 kilométeres távolságból is észlelhet repülőgépeket, rakétákat és hadihajókat. A rendszer Európa északi és nyugati térségeire, köztük az Egyesült Királyságra is kiterjesztheti Moszkva megfigyelési képességeit  – írta az Anadolu Agency.

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Félelmetes orosz radar figyelheti Európát / Fotó: DC Studio

A The Times műholdfelvételekre hivatkozó beszámolója szerint a létesítmény Gvargyejszk közelében található. Az antennarendszer három, sugárirányban elhelyezkedő ágból áll, amelyek egyenként mintegy 500 méter hosszúak.

Az elrendezés arra utalhat, hogy úgynevezett horizonton túli, angol rövidítéssel OTH-radarról van szó. 

Ez a technológia a hagyományos radarok közvetlen látóhatárán túl is képes célpontok észlelésére.

Az ilyen rendszerek nagyfrekvenciás rádióhullámokat használnak, amelyek az ionoszféráról visszaverődve a Föld görbülete mögötti területeket is elérhetik. Ez lényegesen nagyobb felderítési távolságot tehet lehetővé, mint a hagyományos radarok esetében.

A beszámoló a kalinyingrádi berendezés észlelési távolságát hozzávetőleg 885 és 3200 kilométer közé teszi. E becslés alapján a rendszer Európa jelentős részén segítheti a katonai tevékenység megfigyelését. Pontos típusát és tényleges képességeit ugyanakkor a közölt információk alapján nem lehet biztosan megállapítani.

A Balti-tenger partján fekvő, Lengyelországgal és Litvániával határos kalinyingrádi exklávé stratégiai jelentőségű Oroszország számára. A két NATO-tagállam közé ékelődő, erősen militarizált terület fontos szerepet tölt be Moszkva balti-tengeri katonai jelenlétében. 

Korábban a Világgazdaság is megírta, hogy új vadászgépekkel bővült az orosz légierő flottája. Ez már az idei harmadik Szu-35Sz-szállítmány. A szükséges teszteket követően a repülőgépek készen állnak az éles bevetésekre. Ezt a típust Moszkva az ukrajnai háborúban is alkalmazza, ahol elősorban kísérő és földi csapásmérő küldetéseket hajt végre.

Az orosz védelmi minisztérium szerint a vadászrepülőgépek stratégiai rakétahordozó repülőgépeket és nagy hatótávolságú bombázókat kísérnek az Északi-sarkvidék, az Atlanti-óceán északi része, a Csendes-óceán, valamint a Japán-tenger és a Balti-tenger semleges vizei felett végrehajtott hosszú bevetéseken.

A Szu–35Sz vadászgépeket emellett csapásmérő helikopterek védelmére is használják a orosz-ukrán háborúban.

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború
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