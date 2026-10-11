Közleményben reagált Rákay Philip a cége rácalmási földvásárlásával kapcsolatban megjelent hírekre. A Telex szerint a Budapesti Rendőr-főkapitányság hivatali kötelesség megszegésével elkövetett hivatali visszaélés gyanúja miatt nyomoz az ügyben.

Rákay Philip megtörte a csendet, de nem mondhat el mindent a földügyről – kemény üzenetet küldött / Fotó: Rákay Philip / Facebook

A médiaszakember, üzletember tagadja, hogy üzleti döntéseihez belső információt használt volna.

A portál beszámolója szerint a BRFK megerősítette a nyomozás tényét. A feljelentést egy magánszemély tette a Rákay érdekeltségébe tartozó Rácalmás Greendustry Projekt Zrt. korábbi földügylete miatt. A nyomozás ténye önmagában nem jelenti Rákay büntetőjogi felelősségének megállapítását.

A Telex azt írta, hogy

Rákay cége 2022 novemberében vásárolt meg egy 42 hektáros ipari területet a Hankook magyarországi központja mellett. A kormány egy évvel korábban különleges gazdasági övezetté nyilvánította Iváncsát és Rácalmást.

A társaság később a terület egy részét eladta a dél-koreai gumiabroncsgyártónak, a fennmaradó részre pedig elővásárlási jogot biztosított neki.

A portál a cégnyilvántartási adatokra és a társaság 2023-as pénzügyi beszámolójára hivatkozva

1 milliárd 433 millió forintos adózott eredményről számolt be.

A cikkben ismertetett gyanú szerint a vállalkozás előzetesen állami, kormányzati vagy más forrásból értesülhetett a Hankook bővítési szándékáról, így jelentős vagyoni értékű információhoz juthatott.

Rákay Philip ezt határozottan visszautasította. Közleménye szerint

semmilyen állami vagy kormányzati forrásból származó belső információ nem jutott hozzá, üzleti döntéseit nyilvánosan elérhető adatok alapján hozta meg.

A vele kapcsolatos híreket politikai indíttatású lejárató kampánynak minősítette, és annak befejezésére szólította fel a kormányt és a sajtót.

A földvásárlás időrendjéről a Telex beszámolójától eltérő részleteket közölt. Közölte, hogy az ingatlanok már 2020-ban a látókörébe kerültek, cége 2021-ben vételi jogot szerzett, a tulajdonjog pedig az opció lehívása és a vételár kifizetése után, 2022 júliusában szállt át a társaságra. Hozzátette: a korábbi tulajdonos tíz évig sikertelenül árulta a területeket, amelyeket más érdeklődők, köztük a Hankook is megvehettek volna.